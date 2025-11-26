انتصاب مخالفان نظام در نهادهای اقتصادی حساس به بهانه وفاق

انتصاب حامی مخالفان نظام به عنوان مدیرعامل شرکتی که بازوی کلیدی صندوق بازنشستگی کشوری است، با قانون و شعارهای دولت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ انتخاب بهمن برزگر به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، بازوی کلیدی صندوق بازنشستگی کشوری، با واکنش‌های گسترده در محافل اقتصادی و اجتماعی مواجه شده است. نکته عجیب این است که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اکانتی منتشر شده که منتسب به بهمن برزگر است و در آن مواضعی آشکاراً مخالف با نظام جمهوری اسلامی و حمایت از اقدامات مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود.

اگر این اکانت واقعاً متعلق به مدیر منصوب شده باشد، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی چند پرسش جدی مطرح می‌کنند؛ 1) چرا فردی با سابقه موضع‌گیری علیه نظام بر رأس بنگاه اقتصادی با منابع کلان عمومی منصوب شده است؟2) چگونه انتصاب او با اصول شایسته‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی هماهنگ است؟ 3) این انتخاب چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی، سلامت مدیریتی و خطر سیاسی‌کاری در اقتصاد کشور دارد؟

گفتنی است، مسئولان صندوق بازنشستگی و وزارت کار تاکنون توضیح روشنی درباره معیارهای انتخاب مدیران کلان ارائه نکرده‌اند. چنین انتصابی، در صورتی که نسبت اکانت و فرد صحیح باشد نه‌تنها اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه عدم تعهد و وفاداری به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی و مغایر قانون است و ریسک سوءمدیریت و زیان کشور را به همراه خواهد داشت.

انتصاب یک قانون‌شکن در پتروشیمی

همچنین بر‌اساس برخی گزارش‌ها، حسین سلاح‌ورزی که در ماجرای انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی، نقش اصلی را داشت و صلاحیتش برای انتخابات ریاست اتاق بازرگانی از سوی مراجع نظارتی کشور، تایید نشده و ماه‌ها با گردن‌کشی علیه قانون، بخش خصوصی کشور را معطل کرده بود به عنوان نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی در هیئت‌مدیره پتروشیمی پردیس منصوب شده است.

قابل‌ ذکر است که استعلام حسین سلاح‌ورزی برای تصدی جایگاه مدیرعاملی در شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) نیز تاکنون از سوی نهادهای نظارتی تأیید نشده است. فردی که در پروژه براندازی نظام، در راستای اهداف سیاسی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتی کشور توئیت می‌کرد؛ در اقدامی غیرمنتظره، عضو هیئت‌مدیره در زیرمجموعه‌های وزارت نفت شده است.

چگونه است فردی که سابقه مواضع مسئله‌دار و ناهمسو با چارچوب‌های رسمی داشته، به‌عنوان نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی به یکی از مهم‌ترین و پول‌سازترین پتروشیمی‌های کشور فرستاده شده و عملاً در جریان کامل فرآیند تجارت پتروشیمی قرار گرفته است؟ کارشناسان می‌پرسند مگر در مملکت، قحط‌الرجال است؟

گفتنی است، حسین مرعشی؛ دبیرکل حزب کارگزاران در مردادماه 1402 در دفاع از انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی و حسین سلاح‌ورزی گفته بود: «سلاح‌ورزی منتخب بازرگانان است و الان هم عضو کارگزاران نیست و الان هم که اگر سلاح‌ورزی برود یک سلاح‌ورزی دیگر می‌آید چون اکثر اتاق بازرگانی دست همفکران ماست.»