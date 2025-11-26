در حالی‌که به گفته نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن، رهبر معظم انقلاب پیگیر خواسته مردم یعنی مسکن به خصوص برای محرومان است، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جهت محرومیت مردم از مسکن ملی با طرح‌های منسوخ است.

«حسین روحانی‌نژاد»؛ نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اهمیت موضوع تامین مسکن مردم به ویژه دهک‌های کم‌درآمد اظهار داشت: بنیاد مسکن دو ماموریت اصلی تامین مسکن محرومان و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده را برعهده ‌دارد که در راستای تحقق این رسالت و ماموریت محول شده، اخیرا ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان را آغاز کرده است.

او با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن بازسازی یا تعمیر شده است، ادامه داد: بنیاد مسکن یک سرمایه اجتماعی بزرگی محسوب می‌شود و ما در بنیاد مسکن بر این باور هستیم که هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به مردم نیست.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب و پرسش ایشان از مسئولان مرتبط‌، درباره وضعیت مسکن مردم به ویژه دهک‌های کم‌درآمد گفت: آخرین گزارشی که از وضعیت مسکن به حضرت آقا ارائه کردیم گزارشی درباره جنگ ۱۲ روزه و وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده بود و ایشان دغدغه رفع مشکل خانوارهایی که خانه خود را در جنگ از دست دادند را داشتند.

روحانی‌نژاد تاکید کرد: حضرت آقا، همواره در دیدارها جویای تامین مسکن مردم به ویژه مسکن محرومان هستند.

وی افزود: خواسته رهبر معظم انقلاب این بوده که در شرایط وقوع حوادث و سوانح طبیعی، به سرعت وارد عمل شویم و دغدغه مسکن و سرپناه افراد آسیب‌دیده را رفع و زیان آن‌ها در بخش مسکن را جبران کنیم و افراد آسیب‌دیده را به زندگی برگردانیم.

طرح کمونیستی دولت

در شرایطی که مردم ایران در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها، در هر شرایطی، مالک مسکن خود بوده‌اند با حاکم شدن یک تفکر کهنه و منفعت‌طلب از اوائل دهه 1370 که در برابر مردم، جمعیت و مساحت را هنوز، چالش کلانشهرها اعلام می‌کند اما برای خود هیچ حد و مرز شهری و روستایی قائل نیست، «خانه» مفهوم خود را از دست داد و به خوابگاه تبدیل شد. سپس ادامه همین تفکر در دولت حسن روحانی و با مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، خریدن همان خوابگاه را به رؤیا تبدیل کرد و حالا در دولت فعلی، همین تفکر، به دنبال استیجاری کردن همان خوابگاه است. طرحی کمونیستی و منسوخ، که در کشورهای اروپایی برای مهاجران خارجی که حق مالکیت ندارند اجرا شده است. حتی اجاره به شرط تملیک هم در روش‌های نوین، به دلیل بیشتر بودن هزینه ساخت، مشکلات حقوقی و... یک طرح منسوخ شده است چه برسد به مسکن استیجاری. این سیاست در بهترین حالت یک سیاست تکمیلی برای مدیریت تقاضا در بازار مسکن و با جامعه هدف مشخص است.

این در حالی است که حامیان و طرفداران این تفکر، صاحب املاک بسیار در داخل و خارج کشور همچون باستی هیلز لواسان، ایران مال، ویلاهای کیش، املاکی در کانادا و... است. فقط در یک فقره، بانک اقتصاد نوین که به گفته افراد مطلع، نزدیک به عباس آخوندی است 544 ملک دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اخیراً اعلام کرده که ۱۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال در اختیار متقاضیان مسکن استیجاری قرار خواهد گرفت.

حبیب‌اله طاهرخانی؛ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت که دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره با محوریت تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد به استان‌ها ابلاغ و اجرای این سیاست در برخی استان‌های کشور آغاز شده است.

دولت چهاردهم، مانده در گذشته

او در حالی از وجود برخی محدودیت‌ها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ برای تامین مسکن ملکی سخن گفته که با باز شدن حریم کلانشهرها و ارائه زمین به مردم، علاوه‌ بر رفع مشکل تراکم بالا در پایتخت و شهرهای بزرگ، حباب قیمت زمین و تقاضای روانی مهاجرت به کلانشهرها از بین می‌رود. این زمین‌ها باید به مردم برای ساخت «خانه» داده شود نه انبوه‌ساز و غیره برای ساخت خوابگاه.

تجربه نوین کلانشهرهای جهان، نشان می‌دهد که وسعت جمعیت، فرونشست، آب و هوا، تراکم، ترافیک و چالش‌هایی که دولت فعلی برای تهران و کلانشهرها، ردیف می‌کند و لاینحل نشان می‌دهد؛ دیگر چالش محسوب نمی‌شود. با استفاده از ابزارهای نوین؛ شهرهایی با وسعت و جمعیت چند برابر تهران، بخوبی مدیریت می‌شوند و دوباره رو به ساخت خانه‌های یک طبقه در اراضی الحاق شده آورده‌اند و حاشیه‌نشین‌ها را سروسامان داده‌اند.

در چنین شرایطی حبیب‌اله طاهرخانی؛ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش قابل توجهی از خانوارها به خصوص زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد یک تا چهار امکان ورود به طرح‌های مسکن ملکی ندارند.

او افزود: تجربه‌های قبلی نشان داده است بخش قابل توجهی از گروه‌های کم‌درآمد حتی پس از ورود به طرح‌های مسکن ملکی و ثبت‌نام در این طرح‌ها، به دلیل مشکلات مالی و عدم توانمندی در تامین سهم آورده متقاضی، در میانه راه یا پس از آن از طرح انصراف داده یا امتیاز و واحد خود را به مالکان و افراد دیگر واگذار کرده‌اند.

این مسئول همچنین اظهار کرد: اواخر شهریور ۱۴۰۴ جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید. فعلا این برنامه با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی اجرا

می‌شود.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی، از دور شدن دولت از هدف اصلی نهضت ملی مسکن که خانه‌دار کردن مردم بوده و افزایش چند برابری قیمت تمام شده‌(بیش از افزایش تورم و نرخ ارز) به عنوان دلیل اصلی ناتوانی متقاضیان از پرداخت آورده‌ها، سخن نمی‌گویند.

آنها همچنین در یک سال اخیر مدام گفته‌اند که حتی آماده‌سازی زمین برای نهضت ملی مسکن هزینه زیادی دارد و به بهانه مشکل تأمین مالی به دنبال شانه خالی کردن از نهضت ملی هستند، اما توضیح نمی‌دهند که منابع خرید مسکن استیجاری از کجا تأمین خواهد شد؟

ضمن اینکه باید روشن شود پشت پرده فروشندگان این واحدها چه کسانی هستند؟ آیا این طرح واقعا به نیت کمک به جوانان آماده شده، یا قرار است فرصتی برای فروش واحدهای فروش‌نرفته برخی افراد خاص در شرایط رکود بازار مسکن فراهم کند؟