خبرسازی خبرآنلاین درباره جایگزینی عارف با قائمپناه
یک خبرگزاری حامی دولت میگوید ممکن است محمدرضا عارف به خاطر اختلاف با قائمپناه از دولت کنارهگیری کند.
خبرآنلاین ضمن فضاسازی علیه قائمپناه نوشت: در روزهای گذشته شایعهای مبنی بر استعفای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مطرح شد. بهرغم تکذیبها، موج این خبر در فضای سیاسی و رسانهای همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بهمحض انتصاب عارف به معاون اولی، موجی از انتقادات شکل گرفت. از جمله علتهایی که نارضایتی بخشی از پشتوانه اجتماعی پزشکیان را برانگیخت، برونداد اندک دوره نمایندگی او در مجلس یازدهم، سن بالای او و همچنین تکراری بودنش بود.
اما اینبار به نظر میرسد ماجرای رفتن عارف جدیتر از گذشته است؛ آن هم نه به خواست رأیدهندگان به پزشکیان یا مخالفان دولت او، بلکه از سوی فردی که بیشترین نزدیکی را با پزشکیان دارد: محمدجعفر قائمپناه؛ که بارها از او بهعنوان «پشتپرده چیدمان دولت» نام برده شده است. او تا پیش از روی کار آمدن دولت پزشکیان چهرهای سرشناس نبود. قائمپناه در حلقه اطراف رئیسجمهور، او از هر فرد دیگری به پزشکیان نزدیکتر است و دوران رفاقتشان به زمان دانشجوییشان بازمیگردد؛ زمانی که هر دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند. با همه اینها، حواشی پیرامون او کم نبوده و برخی او را «مرد پشتپرده انتصابهای دولت» میدانند.
هرچند انتصاب نزدیکان در دولتهای قبلی هم مسبوق بوده، اما رؤسایجمهور پیشین معمولاً نزدیکان خود را نه در مقام معاون، بلکه در مسئولیت رئیس دفتر قرار میدادند. اما ستاره اقبال قائمپناه آنقدر بلند بوده که معاون رئیسجمهور شود.
پس از پیروزی پزشکیان، قائمپناه عضو شورای راهبری شد؛ که مسئولیت انتخاب گزینههای تصدی وزارتخانهها را برعهده داشت و ریاست آن با ظریف بود. ظریف معاونت راهبردی رئیسجمهور را برعهده گرفت، محمدرضا عارف معاون اول شد و قائمپناه معاون اجرائی رئیسجمهور. هرکدام از این سه نفر در دولت نماینده یک جریان بودند.
قائمپناه رفتهرفته جایگاه بیشتری پیدا کرد. او همزمان سرپرست نهاد ریاستجمهوری نیز بود و پزشکیان مسئولیت اداره گزینش کشور را نیز به او سپرد. نمونهای از تلاش قائمپناه برای نزدیک نشان دادن خود به پزشکیان در همان کلیپ چندماه پیش دیده شد؛ زمانی که در سفر استانی زنجان، به تمجید از پزشکیان پرداخت و پزشکیان از او خواست ادامه ندهد. پس از انتشار این کلیپ که به «جعفر ول کن» شهرت پیدا کرد، عدهای درباره او گفتند «ول نمیکند». ساسان کریمی، مشاور ظریف در زمان معاونت راهبردی، نوشت: «اگر جعفر ول میکرد، شاید کشور الان وضعیت دیگری داشت. شاید در همین چندماه، اداره کشور بسیار متفاوت بود... گاهی مهمترین مانع در درونیترین لایهها و حلقههاست.»
قائمپناه در گفتوگو با انصافنیوز علت حذف ظریف را صرفاً قانون انتصاب اشخاص دانست. او درباره کنار گذاشتن آذری جهرمی نیز گفت: «او بهعنوان یکی از کاندیداهای وزارت ورزش و جوانان در شورای راهبری مطرح بود. اینکه انتخاب نشد، بحث دیگری است.» درباره طیبنیا نیز گفته است: «به آقای طیبنیا گفتم که برای وزارت اقتصاد امتیاز بالایی کسب کرده و از او خواهش کردم این مسئولیت را بپذیرد، اما نپذیرفت. بنابراین مانع کارش هم نبودم.»
اما آذری جهرمی در گفتوگو با «دانشجو» گفته بود ظریف معاونت اجرائی رئیسجمهور را به او پیشنهاد کرده بود. طیبنیا نیز نه برای وزارت اقتصاد بلکه برای معاون اولی در نظر گرفته شده بود. اما پزشکیان او را بهعنوان مشاور عالی اقتصادی منصوب کرد. رفتهرفته زمزمههایی درباره خروج او از دولت شکل گرفت تا اینکه سرانجام تأیید شد.
حالا نام جعفر قائمپناه در مقام کسی مطرح است که میخواهد برای دومینبار صندلی معاون اولی دولت را اینبار از عارف بگیرد؛ گفته میشود عارف نیز بهدلیل محدود شدن اختیارات معاون اول و اختلاف با قائمپناه استعفا کرده و پزشکیان هنوز نپذیرفته است. او پیشتر هم درباره عارف گفته بود: «تا من هستم، عارف هم هست.» اما مشخص نیست حالا که پای قائمپناه در میان است، عارف میماند یا نه.