نشست هماندیشی رئیس قوه قضائیه با جمعی از فعالان و کنشگران حوزه هوش مصنوعی
رئیس قوه قضائیه در نشست هماندیشانه با جمعی از فعالان و کنشگران حوزه هوش مصنوعی گفت: ما در حمایت از شما نخبگان و فعالان حوزه هوش مصنوعی تردید به خود راه نمیدهیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، در ادامه سلسله نشستهای مستمر خود با جوامع نخبگانی کشور، نشستی هماندیشانه را با جمعی از فعالان و کنشگران حوزه هوش مصنوعی برگزار کرد.
محسنی اژهای در این نشست، ضمن تاکید بر نقش فرافناوریها و فناوریهای نوین در بهبود و ارتقاء کیفیت زیست بشری در ساحتهای مختلف، اظهار داشت: باید کارگزاران نظام و جامعه نخبگانی کشور و به طور کلی عموم مردم، به درک درست و روشنی نسبت به کاربردهای بهینه هوش مصنوعی نائل شوند؛ باید همگان بدانند که دیگر استفاده صحیح از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است؛ باید بدانیم که اگر از این فرافناوری بهره نگیریم، زیستن و حکمرانی ما، پیشرفت و استقلال و زیر سلطه نبودن ما، با مشکل و مانع مواجه میشود.
وی با بیان اینکه باید در توسعه استفاده صحیح از هوش مصنوعی، تعجیل داشته باشیم، افزود: در حوزه کاربرد هوش مصنوعی، نسبت به کشورهای پیشرو، خیلی عقب هستیم؛ باید بر این عقبماندگی فائق آییم؛ در اینجا زمان به ضرر ما در حال سپری شدن است، فلذا باید تعجیل کنیم و کوچکترین درنگ و تعللی نداشته باشیم؛ باید دقیقه به دقیقه را قدر بدانیم و گسترش استفاده از هوش مصنوعی را معطل برخی امور زاید نکنیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: چنانچه میخواهیم در مقوله هوش مصنوعی به سطح کشورهای پیشرو برسیم، باید با سرعتی بالاتر از حد متعارف در این عرصه حرکت کنیم و سرمایهگذاری بیشتری را در این حوزه انجام دهیم.
محسنی اژهای با اشاره به تکلیف نخبگان حوزه هوش مصنوعی برای آگاهیسازی عموم درخصوص اهمیت کاربرد این فرافناوری، بیان داشت: شما نخبگان و متخصصان حوزه هوش مصنوعی، تکلیف دارید که کارگزاران حکومتی، فعالان بخش خصوصی و به طور کلی عموم مردم را به این درک و بینش برسانید که توسعه استفاده از هوش مصنوعی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید به میزان اهمیت آن، برایش وقت و سرمایه صرف کرد.
وی افزود: در خودِ قوه قضائیه، درصد کمی از اعتبارات، به حوزه توسعه بهکارگیری هوش مصنوعی تخصیص مییابد؛ دلیل این امر، میتواند آن باشد که ما مسئولان قوه قضائیه هنوز آنچنان که باید و شاید به آن درک درست و روشن نسبت به اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه حکمرانی قضائی نائل نیامدهایم؛ شما متخصصان و نخبگان این حوزه، ما را یاری کنید و ما را به آن درک درست و روشن رهنمون سازید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح آسیبهایی که ممکن است به واسطه بهکارگیری هوش مصنوعی عارض شود، گفت: در حوزه هوش مصنوعی، یکی از آسیبهایی که ممکن است در حال یا آینده عارض شود، مسئله درز دادههاست؛ شاید دغدغه بسیاری از مدیران در مواجهه با هوش مصنوعی و مُتفرعات آن، همین بحث احتمال درز دادهها باشد؛ در قبال این چالش، ضروری است که به یک راهحل منسجم دست پیدا کنیم تا هم امنیت دادههای خود را تضمین کنیم و هم از مواهب و مزایای هوش مصنوعی بهرهمند گردیم؛ البته باید توجه داشت که در این حوزه میتوان ریسکپذیر بود و چنانچه با ۵ درصد احتمال بروز خطر و آسیبِ قابل جبران و ۹۵ درصد منفعت مواجهایم، در کاربرد آن، تشکیک نکنیم.
محسنی اژهای با اشاره به الزامات توسعه هوش مصنوعی در کشور اظهار داشت: همانطور که تاکید کردم در حوزه هوش مصنوعی با عقبماندگی مواجهایم؛ برای غلبه بر این عقبماندگی، در وهله نخست شما متخصصان و نخبگان این حوزه، فهرستی جامع و کامل از الزامات توسعه هوش مصنوعی و موانع رشد آن در کشور و آسیبهای احتمالی که به واسطه آن عارض میشود، تهیه و تدوین کنید و آن فهرست را در اختیار مسئولان و عموم مردم قرار دهید.
وی با تاکید بر ضرورت تحکیم ارتباط متقابل میان قوه قضائیه و نخبگان و فعالان حوزه هوش مصنوعی، افزود: ما در حمایت از شما نخبگان و فعالان حوزه هوش مصنوعی تردید به خود راه نمیدهیم؛ در مقابل از شما کمک و مساعدت میخواهیم؛ شما به ما کمک کنید تا کاری کنیم پروندههای قضائی و حقوقی مردم با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند؛ یکی از مسائل ما که برای مردم و مراجعان به دستگاه قضائی نیز بعضاً مشکلساز میشود، مسئله اطاله دادرسیهاست؛ شما به ما کمک کنید تا بتوانیم با بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی، زمان رسیدگی به پروندههای قضائی را تقلیل دهیم و بر دقت رسیدگیها بیفزاییم.