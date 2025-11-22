* رژیم صهیونی با حمایت شیطان بزرگ آمریکا و چند کشور اروپایی، طی دو سال گذشته به ۷ کشور حمله کرده است که هیچ سازمان، نهاد و کشوری قادر به مقابله با این سگ ‌هار و اربابش جز جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت نیست.

قبادی

* پنج ماه پس از جنگ ۱۲روزه، در حالی که هنوز هم زمینه بازگشت به دیپلماسی فراهم نشده، سه دولت بدعهد و خبیث انگلیس، فرانسه و آلمان با تصویب یک قطعنامه تازه در شورای حکام، مجدداً به همان نسخه‌های سیاسی پوسیده دهه ۱۳۸۰ بازگشته‌اند!

مقدس نژاد

* به گزارش دیلی‌میل و بی‌بی‌سی، توده‌ای عظیم از زباله به طول حدود ۱۵۰ متر و ارتفاع ۱۰ متر، در امتداد یکی از بزرگراه‌های اصلی انگلیس کشف شد. این خبر بین کارشناسان انگلیسی جنجال زیادی به‌پا کرده است. آن‌ها می‌گویند این حجم از زباله خطرات جدی برای مردم و آب‌های زیرزمینی درپی دارد. اگر همین واقعه در ایران رخ می‌داد، کسانی که آنتن خود را با غرب تنظیم می‌کنند چه غوغایی برپا می‌کردند.

شهیدی زاده

* خداوند در سوره اعراف آیه 96 می‌فرماید: اگر اهالی شهرها و روستاها ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری پیشه می‌کردند، یقیناً [درهای رحمت و] برکاتی از آسمان و زمین را بر آنان می‌گشودیم...

تجن جاری

* همان‌گونه که امام خمینی(ره)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برای خدا قیام کرد و قلب‌ها را تسخیر کرد، اگر مسئولان نیز گام در راه امام راحل و خلف صالح و حکیمش گذارند قطعاً موفق به رفع مشکلات خواهند بود.

کیایی

* رژیم صهیونی که بعد از 7 اکتبر و پس از جنگ تحمیلی 12 روزه مدعی پیروزی بود امروز‌، بیش از ۳۰ درصد جمعیتش با ناامنی غذایی ‌رو‌به‌رو شده، که ۲,۸ میلیون نفر از جمله یک میلیون کودک نمی‌توانند غذای کافی یا سالم تهیه کنند.

میرعرب

* رژیم جنایتکار صهیونی ۹۰ درصد از زیرساخت‌های آب غزه را نابود کرده و خودش کلی مشکل آب دارد آن وقت وعده تأمین آب به ایرانی‌ها می‌داد! هرچه از وحشی‌گری صهیونیست‌ها بگوییم، کم گفتیم!

برزکار

* جیمی دور، تحلیلگر و مجری آمریکایی گفته، سامسونگ با گوشی‌هایتان اطلاعات شما را مستقیم به اسرائیل می‌فرستد! متولیان امور فضای مجازی، پدافند غیرعامل و... تدبیری برای جلوگیری از ضربه خوردن از این ابزار همانند لبنان بیندیشند.

رستمی

* با توجه به نقش و جایگاه کتاب در زندگی ما، متأسفانه امروز آمار کتابخوانی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و باید دست‌اندرکاران فرهنگی تدبیری نمایند تا کتابخوانی به بخشی از زندگی عموم مردم تبدیل شود.

آقاکرمی

* طبق نظر مسئولان مالیاتی، سال گذشته با گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه سوت‌زنی، ۳۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و وصول شد! بسیاری از طلا‌فروشان، برخی از بازاریان، فروشگاه‌ها، آرایشگاه زنانه، پزشکان، و... برای دریافت اجرت خود پول نقد یا کارت به کارت مطالبه می‌کنند و از دستگاه پُز استفاده نمی‌کنند! از مسئولان امر درخواست می‌شود با کمک بانک مرکزی راهکاری برای جلوگیری از چنین فرار مالیاتی خرد که در مجموع بسیار چشمگیر خواهد بود پیدا کنند. تنها قشری که علی‌رغم درآمد کم اما مالیاتشان سر هر ماه کسرشده و به حساب دولت واریز می‌شود کارگران و حقوق‌بگیران هستند و عدم دریافت مالیات از صنف فوق‌الذکر جفا به کارگران و کارمندان است.

حسینی

* متأسفانه عده‌ای شیاد با انتشار ویدئو‌های جعلی با هوش مصنوعی، رفتارهای دون‌شأنی را به نهادها و نیروهای مسلح منتسب می‌نمایند. لذا از مسئولان امر و دستگاه قضائی درخواست می‌شود با این متخلفان برخورد جدی نمایند!

گلگون

* چطور یک قاچاقچی سوخت که بعد از یک سال کار اطلاعاتی دستگیر و ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه شد، کل مبلغ جریمه را در کمتر از ۲ ساعت پرداخت کرد؟ آیا امثال وی در امر قاچاق سوخت، طلا، و... نیستند؟

غلامی دهبنه

* کارگران کارخانه ماشین‌سازی تبریز که در دولت آقای روحانی، شاهد بی‌مهری به این کارخانه بزرگ صنعتی بوده‌اند و شهید جمهور آن را نجات داد، از دولت 14 درخواست می‌کنند مانع تکرار حوادث تلخ گذشته بر این کارخانه شوند.

دست‌افکن

* تا سال۱۴۰۰ که وارد‌کننده مرغ بودیم، با تلاش دولت شهید رئیسی به خودکفایی رسیدیم و حتی صادر‌کننده شدیم، متأسفانه دوباره به وارد‌کننده تبدیل می‌شویم! چرا؟ روحت شاد شهید رئیسی.

حبیبیان

* با توجه به افزایش تخلفات در حوزه سلامت به‌ویژه جراحی‌های زیبایی، از وزارت بهداشت درخواست می‌شود برای حفظ سلامت و جان مردم در صورت نبود قوانین لازم با لایحه‌ای از مجلس، برخورد سختگیرانه‌ای با متخلفان داشته باشد.

چاوشان

* هر هفته در بزرگراه‌های شهری به علت سرعت زیاد و نبود پلیس نامحسوس، شاهد تصادفات و متأسفانه مرگ چندین جوان هستیم! از گشت‌های نامحسوس انتظار داریم از ساعت 22 تا 4 صبح فعال‌تر باشند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

میرزاده

* مصرف سیگار سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادی به کشور می‌زند که جا دارد نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما با استفاده از کارشناسان اندیشمند برای کاهش این معضل اهتمام ورزند.

محمدی- اراک

* سالی یک بار استاندارد، ترازوی مرغ فروشی ما را کنترل می‌کند که معیوب نباشد. پس از کنترل و نبود هیچ نقصی 200 هزار تومان هزینه مطالبه می‌کند! آیا این مبلغ قانونی و شرعی است؟!

پورعسگر-گنبد