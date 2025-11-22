اعتراف صریح نتانیاهو به ارتباط این رژیم با پرونده «جزیره فحشا»

سرویس خارجی-

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با بازنشر مقاله‌ای در شبکه ایکس (توئیتر سابق) بر شواهد پیشین درباره ارتباطات یک قاچاقچی بدنام جنسی در آمریکا با سازمان جاسوسی موساد مهر تأیید زد.

یکی از ابعاد مهم پرونده «جفری آپستین» نقش رژیم صهیونیستی و سازمان جاسوسی موساد در آن است. اسناد و شواهد نشان می‌دهد که موساد از آپستین برای اعمال نفوذ در بین مقامات آمریکایی اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه که به جزیره وی رفت‌وآمد می‌کردند استفاده کرده است. گزارش منابع غربی نشان می‌دهد که «ایهود باراک»، نخست‌وزیر و وزیر دفاع سابق رژیم اسرائیل با او رابطه دوستانه داشت. طبق اسناد منتشرشده از سوی «وال‌استریت‌ژورنال»، ایهود باراک و آپستین حداقل ۳۶بار با هم ملاقات کرده و این درست زمانی است که دختران کم‌سن‌وسال وارد جزیره شخصی آپستین شده‌اند. گفته می‌شود انگیزه این ارتباط، ایجاد شبکه‌ای از دختران بود که به نفع رژیم اسرائیل جاسوسی کرده و از سیاستمداران آمریکایی اطلاعات لازم را به سرقت ببرند. موساد تصاویر و فیلم‌هایی از مقامات آمریکایی با این کودکان دارد و از طریق همین اسناد از ترامپ گرفته تا بیل کلینتون را مجبور کرده است که در راستای منافع رژیم صهیونیستی حرکت کنند. طی یک سال گذشته که دوباره این پرونده رسانه‌ای شده است بارها رسانه‌ها، کارشناسان و مجریان باسابقه مثل «تاکر کالرسون» بر ارتباط موساد با آپستین و اخاذی از مقامات آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی در این پرونده اذعان کرده‌اند. چندی پیش «کندیس اونز» محافظه‌کار ضدجنگ آمریکایی نیز در این‌باره گفته بود: «اسرائیل در پرونده آپستین در حال اخاذی از ترامپ است.» هقته گذشته نیز در ادامه این افشاگری‌ها «مارجری تیلور‌گرین» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با سی‌ان‌ان روی این موضوع که آپستین عامل موساد و اسرائیل بوده، دست گذاشت و گفت: «جفری آپستین برای اسرائیل کار می‌کرد.» «مارجری تیلور‌گرین» پیش از این گفته بود که لابی اسرائیل در آمریکا و پرونده جفری آپستین باعث شد که ترامپ او را قربانی کند. او در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان گفت که یک دولت خارجی ممکن است ترامپ را تحت فشار قرار دهد تا پرونده‌ جفری آپستین را مخفی نگه دارد. به گزارش فارس «گرین» در پاسخ به سؤال سی‌ان‌ان با استناد به ایمیل‌های منتشر شده توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که نشان‌دهنده روابط آپستین با ایهود باراک نخست‌وزیر اسبق اسرائیل است، گفت: «فکر می‌کنم سؤالی که بسیاری از آمریکایی‌ها می‌پرسند این است که آیا آپستین برای اسرائیل کار می‌کرده است یا خیر.» دیروز اعلام شد که «تیلور‌گرین» به دلیل فشارهای ترامپ و لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا مجبور شده است که از نمایندگی کنگره استعفا دهد. ‌گرین اعلام کرد که پنجم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۵ دی ۱۴۰۴) از مجلس نمایندگان آمریکا استعفا خواهد داد.

اعتراف نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم به صراحت بر ارتباط موساد با آپستین مهر تأیید زد. وی روز جمعه مقاله‌ای را در شبکه ایکس به اشتراک گذاشت که تصریح می‌کند «جفری آپستین»، سرمایه‌دار بدنام و محکوم‌شده به جرائم جنسی زمانی برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار می‌کرده است. مقاله‌ای که نتانیاهو روز جمعه بازنشر کرد در یک مجله‌چپ‌گرای آمریکایی به نام «ژاکوبین» منتشر شده بود. او این مقاله را بدون هیچ توضیحی منتشر کرد. در عنوان این مقاله نوشته شده: «جفری آپستین ادعا کرده در انتخابات اسرائیل دخالت کرده است» و روی پیام‌های متنی اخیراً فاش شده از آپستین تمرکز دارد. به گزارش فارس به نقل از ژاکوبین در این پیام‌ها، آپستین ادعا کرده بود که در جریان انتخابات پارلمانی پر تنش سال ۲۰۱۹ اسرائیل به ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق و فرمانده ارتش اسرائیل مشاوره می‌داده است. احتمالا هدف نتانیاهو از بازنشر این مقاله بدنام کردن ایهود باراک بوده است. مقاله ژاکوبین با استناد به ایمیل‌های فاش شده، می‌گوید که این اطلاعات به شواهدی که نشان‌دهنده نزدیکی بسیار بیشتر باراک و آپستین بوده افزوده می‌شود. باراک رقیب سیاسی سرسخت نتانیاهو و یکی از منتقدان اصلی او است و بارها نتانیاهو را به عنوان تهدیدی جدی برای دموکراسی در اسرائیل معرفی کرده است. با این حال، این مقاله حاوی بخش‌های بسیار ناخوشایندی هم هست که احتمالاً نتانیاهو علاقه‌ای به مطرح شدن آن نداشته است.

اعتراف به دلایل نامعلوم

روزنامه صهیونیستی «تایمز ‌آو ‌اسرائیل» هم درباره این اقدام نتانیاهو نوشته است هنوز مشخص نیست آیا نتانیاهو هنگام بازنشر مقاله متوجه بوده که در داخل آن بخش‌هایی وجود دارد که مستقیماً از حکمرانی او به عنوان «بسیار افراطی و غرق در فساد» یاد می‌کند یا خیر.اما مهم‌تر از آن بخش دیگری از مقاله ژاکوبین به بررسی شواهد مربوط به رابطه آپستین با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل پرداخته است. در این مقاله تصریح شده که آپستین عامل موساد بوده و یا اینکه به طریقی دیگر برای این سازمان جاسوسی اسرائیلی کار می‌کرده است. وب‌سایت تایمز آو اسرائیل عنوان کرد که مشخص نیست چرا نتانیاهو تصمیم گرفته است ادعاهای مربوط به کار آپستین برای موساد را که از سوی یک نشریه چپ‌گرا مطرح شده، برجسته کند. در پی این اقدام نتانیاهو «مگین کلی» تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی با بازنشر توئیت او، گفت: «پس حدس می‌زنم طرح این سؤال که آیا آپستین عامل دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل بوده دیگر یهودستیزانه نیست و ما نباید فقط به حرف‌های باراک استناد کنیم که می‌گفت این‌طور نیست. متوجه شدم!»