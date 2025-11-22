احتمال فروپاشی اسرائیل از درون

تحلیلگر نظامی صهیونیست می‌گوید رژیم صهیونیستی در مرحله‌ای خطرناک از فقدان کنترل قرار دارد و فعالیت‌های قاچاق سلاح از مرزها بازتاب مستقیم ضعف و تفرقه داخلی نهادهای امنیتی پس از شوک هفتم اکتبر است.

به گزارش العالم، «آفی اشکنازی» کارشناس نظامی صهیونیست در تازه‌ترین ارزیابی خود در روزنامه «معاريو» هشدار داده است که دستگاه‌های امنیتی «اسرائیل» در حال تجربه فروپاشی تدریجی هستند که خود را در عدم اجرای دستورات، گسترش فرهنگ پنهان‌کاری و دروغ و خروج نیروهای حرفه‌ای نشان می‌دهد. این وضعیت باعث جایگزینی کارشناسان با نیروهای کم‌تجربه و کاهش توان ارتش در مواجهه با چالش‌های روزافزون شده است.

فروپاشی اسطوره «پناهگاه امن»

از آن سو، موج تازه‌ مهاجرت معکوس رژیم صهیونیستی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این پدیده، که تا پیش از دهه‌ها تابو محسوب می‌شد و با ننگ ترک پروژه صهیونیسم و خیانت به آرمان صهیونیستی همراه بود، اکنون به نگرانی‌ای فراگیر در سطح جمعی تبدیل شده است. از زمان تأسیس رژیم اشغالگر در سال ۱۹۴۸، ایده مهاجرت به سرزمین موعود، ستون هویت پروژه صهیونیستی بوده است. مهاجرت معکوس اما همواره به‌ عنوان فرار فردی یا رهاکردن مسئولیت جمعی تلقی می‌شد. حتی اسحاق رابین، نخست‌وزیر اسبق، مهاجران بازگشتی را در جشن‌های روز به اصطلاح استقلال ۱۹۷۶ «سقوط بزدلان» توصیف کرد؛ برچسبی که همچنان بازتاب‌دهنده نگاه جمعی جامعه است.

ادعای تل‌آویو درباره ترور یک مسئول القسام

دیروز اما رژیم صهیونیستی مدعی شد با هدف قراردادن یک خودرو در غرب شهر غزه، ۵ نفر از جمله مسئول اداره تسلیحات گردن‌های القسام را به شهادت رسانده است. به گزارش ایسنا، یک منبع امنیتی صهیونیستی ادعا کرد هدف حمله دیروز به غرب شهر غزه، «علاء حدیدی» مسئول اداره تسلیحات گردان‌های القسام بود.در همین حال رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند این حمله با هماهنگی آمریکا انجام گرفته است. ارتش رژیم صهیونیستی عصر دیروز در جنایتی دیگر، یک خانه و نانوایی را در اطراف مسجد بلال در مرکز دیر البلح در مرکز نوار غزه هدف قرار داد. رژیم صهیونیستی دیروز همچنین به اردوگاه «النصیرات» در مرکز غزه حمله هوائی کرده است. تمام این حملات در حالی صورت می‌گیرند که غزه در آتش‌بس قرار دارد!