زلنسکی: باید بین عزت اوکراین و همراهی با آمریکا یکی را انتخاب کنیم

سرویس خارجی-

رئیس‌جمهور اوکراین و قهرمان غربگرایانِ ایران، وقتی با ضرب‌الاجل توأم با تهدید ترامپ برای واگذار کردن بخشی از خاک خود به روسیه مواجه شد گفت، باید بین عزت اوکراین و همراهی با آمریکا به عنوان متحد، یکی را انتخاب کند! اعترافی بی‌سابقه درباره نتیجه تکیه برآمریکا. آیا غربگرایان در ایران عبرت می‌گیرند؟!

اوکراین این روزها به درس عبرتی برای جهانیان- و ان‌شاءالله غربگرایان داخلی- تبدیل شده است. 30 سال پیش و پس از فروپاشی شوروی، اوکراین بخش زیادی از زرادخانه هسته‌ای شوروی را به ارث برده بود. حدود ۱۹۰۰ کلاهک هسته‌ای استراتژیک، ۱۷۶ موشک بالستیک قاره‌پیما (مانند SS-19 و SS-24)

و بمب‌افکن‌های هسته‌ای، تنها بخشی از زرادخانه هسته‌ای شوروی بود که در خاک اوکراین قرار داشتند و اوکراین را تبدیل به سومین دارنده زرادخانه هسته‌ای جهان کرده بود. اوکراین یک‌بار در 5 دسامبر 1994 (14 آذر 1373) با طناب پوسیده آمریکا به چاه افتاد و با اعتماد به پشتیبانی‌های این کشور، پای توافقی را امضا کرد که به موجب آن یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت خود یعنی کلاهک‌های هسته‌ای‌اش را واگذار کرد. نزدیک به 3 دهه بعد و در 24 فوریه 2022 اوکراین برای بار دوم و در حماقتی دیگر، دوباره دل به وعده‌های آمریکا برای عضویت کی‌یف در ناتو خوش کرد و بدین‌ترتیب وارد جنگی خانمان‌سوز با روسیه، همسایه قدرتمند خود شد. «جان مرشایمر» همان زمان نوشت: «آنچه باعث بروز جنگ خانمان‌سوز اوکراین شد، سیاست‌های آمریکا بود.

مردم اوکراین صرفا قربانیان این سیاست‌ هستند. ریشه اصلی جنگ، تلاش آمریکا برای تبدیل اوکراین به خاکریز در مرز روسیه است. اگر سیاست توسعه ناتو دنبال نشده بود، بعید بود جنگ رخ بدهد. آمریکا، اوکراین را به ویرانی هدایت کرد». 4 سال جنگ، ده‌ها هزار

کشته، صد‌ها هزار زخمی، 10 میلیون آواره و بیش از یک تریلیون دلار خسارت برای این کشور به‌بار آورده است. گفته می‌شود بیش از یک‌پنجم خاک اوکراین هم از دست رفته است. اوکراینی که حدود 28 سال پیش با اعتماد به وعده‌های آمریکا، توان هسته‌ای خود را

واگذار کرد، حالا به گفته ولودیمیر زلنسکی باید بین دوراهی «عزت ملی» و «حمایت‌های آمریکا»، یکی را انتخاب کند. چرا؟ چون

ترامپ تهدید کرده، اگر طرح صلح او را نپذیرد، اوکراین را مقابل روسیه رها می‌کند! طرح صلح ترامپ 28بند است که چکیده آن این است: سرزمین‌های از دست رفته اوکراین برای روسیه می‌ماند و روسیه نیز قول می‌دهد حملاتش به اوکراین را متوقف کند و چنانچه متوقف نکرد، واکنش نظامی علیه روسیه حتمی است.

همان طرح صلح غزه!

هفته گذشته بود که «آکسیوس» به نقل از مقام‌های آمریکا و روس خبر داد، واشنگتن به طور پنهانی با دولت روسیه در حال تدوین طرحی برای پایان دادن به جنگ است. آکسیوس این را هم نوشت که طرح ۲۸‌بندی واشنگتن در مورد جنگ اوکراین متاثر از طرح ترامپ در مورد غزه است. براساس این طرح آمریکا، اوکراین را ملزم می‌کند کریمه، لوهانسک و دونتسک را عملاً به عنوان قلمروی روسیه به رسمیت بشناسد و وضعیت خرسون و زاپوریژیا

در خطوط درگیری کنونی تثبیت شود. همچنین نیروهای اوکراین باید از بخش‌هایی از دونتسک که در کنترل دارند، عقب‌نشینی کنند تا منطقه‌ای حائل و غیرنظامی ایجاد شود که به ‌طور بین‌المللی متعلق به روسیه شناخته شود، هرچند نیروهای روسیه وارد آن نشوند! در مقابل، این طرح وعده می‌دهد اگر روسیه بار دیگر به اوکراین حمله کند، یک «واکنش نظامی هماهنگ و قاطع» صورت گیرد. هرچند این گزارش اشاره می‌کند که در متن مشخص نشده آمریکا چه نقشی در چنین واکنشی خواهد داشت!

انتخاب بین عزت و تسلیم

بسیاری از رسانه‌های غربی به دنبال دیدار زلنسکی با وزیر ارتش آمریکا و مقامات پنتاگون و ارائه طرح ترامپ به وی نوشتند که زلنسکی چاره‌ای جز پذیرش این طرح را ندارد و وی در شرایطی نیست که برای آمریکا یا روسیه تعیین تکلیف کند. زلنسکی که پیش‌تر هرگونه امتیاز ارضی را رد کرده بود، روز جمعه در ویدئویی که در تلگرام منتشر کرد در اظهاراتی که تلویحاً نشان می‌داد طرح ترامپ را رد کرده است گفت: «اوکراین یکی از دشوارترین لحظات تاریخ خود را می‌گذراند، یا کرامت خود را از دست می‌دهیم یا شریک کلیدی‌مان را؛ یا ۲۸مورد دشوار و یا سخت‌ترین زمستانی که تاکنون داشته‌ایم. ما از جنس فولادیم، اما قوی‌ترین فلزها ممکن است بشکنند و یا شکست بخورند» او با این حال گفته است با ترامپ در روزهای آینده رایزنی و با انگلیس، فرانسه و آلمان بر روی «پیشنهاد جایگزین» کار می‌کند. به گزارش ایسنا، زلنسکی در ادامه و با بیان اینکه به «به اوکراین خیانت نمی‌کنم»، گفت: «من استدلال می‌آورم، متقاعد می‌کنم، پیشنهادهای جایگزین ارائه می‌دهم، اما به‌هیچ‌وجه به دشمن بهانه‌ای نمی‌دهم که بگوید اوکراین صلح نمی‌خواهد، اوکراین روند را مختل می‌کند، یا اوکراین آماده دیپلماسی نیست.»

خشم اروپا

اتحادیه اروپا نیز از طرح ترامپ به‌شدت خشمگین است و آن را رد کرده است. رهبران آلمان، فرانسه، انگلیس و اوکراین در واکنش به این طرح تصریح کردند که هر طرح صلحی تنها در صورت مشارکت کامل کی‌یف و اروپایی‌ها، حفظ حاکمیت اوکراین و ارائه تضمین‌های امنیتی بلندمدت برای این کشور قابل قبول است. دفتر نخست‌وزیری انگلیس جمعه‌شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «کر استارمر»، بعدازظهر جمعه با «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان و ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین تلفنی گفت‌وگو کرده است. بر‌اساس این بیانیه، رهبران چهار کشور در این تماس «تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به صلحی عادلانه و پایدار برای اوکراین» را تکرار و تأکید کردند که هر راه‌حلی باید با مشارکت کامل اوکراین، حفظ حاکمیت این کشور و تأمین امنیت آینده آن همراه باشد.

زلنسکی فقط تا پنجشنبه فرصت دارد

واقعیت این است که، وقتی پای منافع آمریکا در میان باشد این کشور، دوست و دشمن نمی‌شناسد. نشریه آمریکایی«فارن‌پالیسی» چندی پیش نوشته بود: «توقف مکرر کمک‌های واشنگتن به اوکراین، درس بسیار خوبی برای تمام کسانی است که ترامپ را دوست خود تصور می‌کنند. متحدان اروپایی آمریکا هم علی‌رغم اینکه تلاش زیادی می‌کنند که خود را برای ترامپ عزیز کنند، باز نمی‌توانند از این نکته بگذرند که اگر انتظارات او را برآورده نکنند، آمریکا آماده است تا با بی‌اعتنایی محض؛ وعده‌ها و توافقات قبلی‌اش را زیر پا بگذارد.»

ترامپ روز جمعه در مصاحبه با فاکس‌نیوز تایید کرد که از سوی دولتش برای پنجشنبه آینده 27 نوامبر (6 آذر) ضرب‌الاجل تعیین شده است تا اوکراین با طرح ۲۸‌ماده‌ای کاخ‌سفید برای پایان‌دادن به جنگ روسیه در اوکراین موافقت کند. وی تصریح کرد: «من ضرب‌الاجل‌های زیادی داشته‌ام، اما اگر اوضاع خوب پیش برود، معمولاً ضرب‌الاجل‌ها را تمدید می‌کنیم. اما پنجشنبه، آخرین مهلت است.» به گزارش رویترز، واشنگتن همچنین مقامات اوکراینی را تهدید کرده که یا تا پنجشنبه آینده چارچوب این توافق را امضا کنند؛ یا آمریکا به تبادل اطلاعات و تأمین سلاح برای اوکراین پایان خواهد داد. شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز نیز به نقل از سه مقام آمریکایی اعلام کرد‌، کاخ‌سفید می‌خواهد کی‌یف تا روز شکرگزاری (پنجشنبه) چارچوبی برای پایان‌دادن به جنگ در اوکراین بر‌اساس طرح صلح ۲۸‌ماده‌ای تدوین‌شده توسط آمریکا را امضا کند. این رسانه آمریکایی گفت: تمایل برای دستیابی به این هدف تا پنجشنبه آینده به دولت اوکراین ابلاغ شده است، اگرچه مقامات تاکید کردند که این بیشتر یک هدف است تا یک مهلت قطعی. مقامات آمریکایی به ان‌بی‌سی‌نیوز گفتند که انتظار می‌رود مذاکرات برای پایان‌دادن به درگیری، بسیار پیچیده باشد و بیش از یک هفته طول بکشد. از سوی دیگر، روس‌ها نیز اوکراین را تهدید

کرده‌اند که اگر به این توافق تن ندهد، هر روز بخش بیشتری از خاک خود را از دست خواهد داد. به گزارش فارس در حال حاضر روسیه بر حدود ۲۰درصد از خاک اوکراین مسلط شده است.

سوءاستفاده از ضعف زلنسکی

یک رسانه انگلیسی هم به نقل از مقامات اروپایی، دلیل تحمیل طرح صلح به اوکراین از سوی آمریکا را جایگاه سیاسی ضعیف رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد. روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز نوشت: یک هیئت آمریکایی به ریاست «دنیل دریسکول» وزیر ارتش آمریکا، روز جمعه نشستی با مقام‌های اروپایی برگزار کرده که از نظر نمایندگان اتحادیه اروپا «آزاردهنده» بوده است. در این نشست که در اقامتگاه کاردار آمریکا در کی‌یف برگزار شد، دریسکول گفته است: «اوکراین در موقعیت بسیار بدی قرار دارد و اکنون بهترین زمان برای صلح است.» او تأکید کرده که واشنگتن درباره جزئیات طرح صلح آمریکا مذاکره نمی‌کند و اروپا تنها در بحث تضمین‌های امنیتی، در مراحل بعدی مشارکت خواهد داشت. گفتنی است اروپا و اوکراین از متحدین آمریکا هستند. آیا غربگرایان عبرت خواهند گرفت؟