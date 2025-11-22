در پی کناره‌گیری‌ مدیرکل و رئیس بخش خبر بی‌بی‌سی، یک عضو هیئت‌‌مدیره نیز در اعتراض به مشکلات حکمرانی در رأس این شبکه دولتی انگلیس استعفا کرد.

«شومیت بانرجی»، عضو هیئت‌مدیره شبکه بی‌بی‌سی، در نامه‌ای خطاب به همکاران خود اعلام کرد به ‌دلیل «مشکلات حکمرانی در بالاترین سطوح سازمان» از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. او نوشته است درباره روند و وقایعی که به استعفای «تیم دیوی»، مدیرکل، و «دبورا ترنس»، رئیس اجرائی بخش خبر، منجر شد، با وی مشورتی نشده و همین موضوع را نشانه ضعف جدی در شیوه اداره و نظارت بر این رسانه می‌داند. به گزارش «ایسنا»، طبق اعلام بی‌بی‌سی، استعفای بانرجی چند هفته قبل از آن‌که دوره چهارساله مدیریت او تمام شود رخ داده است. استعفای بانرجی تازه‌ترین حلقه از زنجیره تحولاتی است که از حدود دو هفته پیش و پس از افشای نحوه تدوین یک مستند جنجالی درباره «دونالد ترامپ»، بی‌بی‌سی را با بحرانی کم‌سابقه روبه‌رو کرده است.