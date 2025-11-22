معرفی 1000 راننده به دستگاه قضائی در تهران به دلیل مخدوش کردن پلاک خودرو

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از هزار نفر به دلیل مخدوشی پلاک به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ علی‌اصغر شریفی اظهار داشت: پلاک هر وسیله نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین، هویت و شناسنامه آن وسیله محسوب می‌شود. هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، تخلف نیست بلکه جرم محسوب می‌شود.

شریفی افزود: براساس ماده 720 قانون مجازات اسلامی، صراحتاً اعلام شده است که هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید، یا برای آن پلاک تقلبی به‌کار برد، به حبس محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت وقوع تخلف، جریمه اعمال می‌شود؛ اما در مواردی مانند تغییر یا مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر، یا استفاده از پلاک جعلی، مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است. تاکنون بیش از هزار نفر به دلیل دستکاری پلاک به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: پلاک خودرو همانند کارت شناسایی و نشانه هویت مالک است و مخدوش کردن آن به معنای خدشه‌دار کردن هویت فرد محسوب می‌شود؛ اقدامی که از نظر قانون جرم تلقی می‌شود.

شریفی درباره میزان جریمه‌های مربوط به تخلفات پلاک گفت: نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک: 350هزار تومان؛ نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن: 400هزار تومان؛ پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک، و یا قرار دادن هر شئ مانع دید پلاک: 700هزار تومان است.

وی با اشاره به آمار اعمال قانون تخلفات مربوط به پلاک از ابتدای سال جاری تا امروز در پایتخت، بیان داشت: اعمال قانون تخلفات پلاک 410هزار فقره، رفع اثر پوشش پلاک خودرو حدود 58هزار دستگاه، و همچنین رفع اثر پوشش پلاک موتورسیکلت 112هزار دستگاه بوده است.