کشف 68 هزار تن انواع نهاده دامي احتکاري در آبانماه
رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با اشاره به بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود و نيز طرحهاي سراسري، از کشف بيش از 68هزار تن کالاي اساسي قاچاق و احتکاري شامل انواع نهادههای دامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاري پليس، سردار حسين رحيمي گفت: با توجه به نوسانات موجود در بازار نهادههاي دامي که در نتيجه احتکار برخي سوداگران و محتکران انجام شد و منتج به افزايش قيمت برخي محصولات و ايجاد چالش در بازار اين حوزه گرديد و به اين منظور پليس امنيت اقتصادي فراجا با تشکيل کارگروه تخصصي، رصد و پيگيري وضعيت نهادههاي دامي را در دستورکار خود قرار داد.
رحیمی با اشاره به اينکه مقابله با قاچاق کالا و همچنين مقابله با احتکار کالاهاي اساسي از مهمترين ماموريتهاي پليس امنيت اقتصادي فراجا است، ادامه داد: با بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود، گزارش مردمي با اجراي طرح سراسري از ابتداي آبانماه تاکنون بيش از 68هزار تن انواع نهاده دامي کشف شد. همچنین 51 متهم دستگیر و 30 فقره پرونده در اين زمينه، تشکیل شد که ارزش کالاي مکشوفه نزديک به يک همت برآورد ميشود.
وی با اشاره به اينکه ستاد خبري پليس امنيت اقتصادي با شماره 096300 به صورت شبانهروزي آماد دريافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامي است، افزود: به طور حتم با همکاري و مشارکت مردم بهتر ميتوان با جرايم و مفاسد اقتصادي مقابله و مبارزه کرد.