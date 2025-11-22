وزیر بهداشت اعلام کرد آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی شناخته‌شده است و درمان آن مبتنی بر مراقبت‌های بهداشتی، اقدامات حمایتی و پیشگیری از انتقال بیماری است.

به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز شنبه در حاشیه نشست «هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی» با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور گفت: مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران نسبت به بسیاری از کشورها بیش از حد است و این روند می‌تواند در سال‌های آینده نسل جوان و کودکان امروز را با خطر جدی مقاومت میکروبی مواجه کند.

ظفرقندی با بیان اینکه مصرف بی‌رویه موجب کاهش اثرگذاری داروهای موجود و نیاز به ورود آنتی‌بیوتیک‌های جدید می‌شود، اظهار داشت: اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی داروهای پیشرفته نسل جدید هم در صورت مصرف غیرمنطقی با مقاومت میکروبی مواجه خواهند شد و چرخه خطرناک مقاومت دوباره تکرار می‌شود. وی، فرهنگ‌سازی و آموزش را اولین اقدام ضروری در این زمینه دانست و افزود: لازم است آموزش صحیح به مردم و همچنین آموزش مستمر به همکاران نظام سلامت ارائه شود تا مشخص باشد در هر بیماری چه نوع آنتی‌بیوتیکی، با چه دُز و در چه تعداد باید تجویز شود. این آموزش‌ها باید در دوره‌های بازآموزی و آموزش مداوم پیوسته تکرار شود، زیرا علم دائماً در حال تغییر است.

وزیر بهداشت با تأکید بر نقش نظارتی وزارت بهداشت و بیمه‌ها، ادامه داد: معاونت درمان، سازمان غذا و دارو و بیمه‌ها باید با تجویزهای بی‌رویه و غیرمنطقی مقابله کنند. نسخه‌ها باید براساس گایدلاین‌های علمی تنظیم شود و بیمه‌ها مسئولیت دارند از تجویز داروهای غیرضروری جلوگیری کنند.

داروخانه‌ها نباید برای بیماری‌های ویروسی آنتی‌بیوتیک ارائه کنند

ظفرقندی با اشاره به اینکه بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا کاملاً ویروسی هستند و آنتی‌بیوتیک در آنها اثر ندارد، بیان داشت: تجویز آنتی‌بیوتیک برای آنفلوآنزا مصداق بارز مصرف غیرمنطقی است. داروخانه‌ها نیز نباید برای بیماری‌های ویروسی آنتی‌بیوتیک ارائه کنند و مردم نباید خودسرانه برای تهیه این داروها اقدام کنند.

وی درباره وضعیت آنفلوآنزا در کشور نیز گفت: آمار باید با دقت ارزیابی شود. آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی شناخته‌شده است و درمان آن مبتنی بر مراقبت‌های بهداشتی، اقدامات حمایتی و پیشگیری از انتقال بیماری است. تجویز آنتی‌بیوتیک در این زمینه نه‌تنها ضروری نیست، بلکه هزینه‌زا و غیرعلمی است.

وزیر بهداشت با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر تجویز در داروخانه‌ها افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا بیمه‌ها کنترل نسخه‌ها را برعهده دارند. نسخه‌نویسی الکترونیک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که افرادی که در رشته خاصی تبحر ندارند امکان تجویز آنتی‌بیوتیک‌های نسل جدید را نداشته باشند. این موضوع باید در راهنماهای بالینی بیمه‌ای تعریف شود و مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک نیز از سطح داروخانه‌ها کنترل گردد. ظفرقندی با اشاره به پیش‌بینی‌های جهانی درباره پیامدهای مقاومت میکروبی اظهار داشت: اگر روند فعلی در جهان ادامه پیدا کند، طی ۱۰ سال آینده بیش از ۴۰۰میلیارد دلار هزینه و حدود ۱۰میلیون مرگ‌ومیر ناشی از مقاومت میکروبی رخ خواهد داد. این موضوع یک چالش جهانی و یک ضرورت ملی است که باید در وزارت بهداشت، بیمه‌ها و همه نهادهای مرتبط با جدیت دنبال شود.

مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران

3/5 برابر میانگین جهانی

در همین حال، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو، گفت: میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود سه‌ونیم برابر میانگین جهانی در سایر کشورها اعلام شد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، آزیتا نبی‌زاده به مناسبت هفته جهانی آگاه‌سازی از مقاومت میکروبی (۱۸ تا ۲۴ نوامبر برابر با ۲۷ آبان تا ۳ آذرماه) اظهار داشت: ایران در میان ۶۵ کشور رتبه نخست مصرف آنتی‌بیوتیک را دارد و میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود سه‌ونیم برابر میانگین جهانی در سایر کشورها اعلام شد.

نبی‌زاده افزود: مصرف غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد و این امر نیازمند سیاست‌های دقیق و مدیریت پایش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها است.

وی بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و تحلیل دقیق داده‌ها برای پایش تجویز دارو تأکید کرد و گفت: کاهش مصرف غیرضروری و افزایش آگاهی و آموزش عموم مردم می‌تواند اثرات مثبت طولانی‌مدت بر سلامت جامعه داشته باشد.

گسترش آنفلوآنزای«اِچ3- اِن2»

با سرعت بالا در کشور

خبر دیگر اینکه، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد نوع A آنفلوآنزا و زیرگروه H3N2 با تغییراتی نسبت به سال گذشته در گردش است و سرعت انتشار بیماری بالاست.

به گزارش ایسنا، قباد مرادی در حاشیه نشست «هفته جهانی مقاومت میکروبی» اظهار داشت: در حال حاضر، آنفلوآنزا نوع A در دنیا در گردش است و مردم به آن مبتلا می‌شوند. سویه H3N2 که زیرگروه آنفلوآنزای نوع A است نسبت به سال گذشته تغییراتی دارد. مرادی ادامه داد: تغییرات کوچک ویروس می‌تواند مقدار اثرگذاری واکسن را کم کند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که سرعت انتشار بیماری بسیار زیاد است. اطفالی که به این سوش مبتلا می‌شوند، گاهی‌اوقات تب زیاد را تجربه می‌کنند.

مرگ‌ومیر آنفلوآنزا پایین است

اما سرعت انتشار بالاست

وی با بیان اینکه انتظار داریم که بیماری به سرعت در کشور پراکنده شود، توضیح داد: خوشبختانه، میزان مرگ‌ومیر و بستری‌شدن در ICU ناشی ازاین بیماری بسیار کم است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: گفته می‌شود شهرهایی که از مرز هشدار گذشته‌اند یعنی آنکه بیش از ۱۰درصد میزان عفونت‌های تنفسی آن شهرها آنفلوآنزا مثبت باشد، مردم به ویژه سالمندان و افراد دارای بیماری‌ زمینه‌ای از حضور در تجمعات خودداری کنند. اگر سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای در تجمعات حاضر شدند، به طور حتم از ماسک استفاده کنند.

مرادی اظهار داشت: افرادی که جزو گروه‌های پرخطر به حساب می‌آیند اما واکسن تزریق نکرده‌اند، در صورتی که واکسن در دسترس است نسبت به تزریق آن اقدام کنند.

وی با بیان افراد دارای علائم عفونت‌های تنفسی از حضور در خارج از منزل خودداری کنند، گفت: این افراد تا زمانی که بهبود پیدا نکرده‌اند از منزل خارج نشوند. همچنین رعایت نکات بهداشتی مانند شستن مرتب صورت و دست‌ها، ضدعفونی کردن سطوح به ویژه سطوح مکان‌های عمومی و رعایت بهداشت در مکان‌های عمومی در دستورکار قرار گیرد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت خطاب به والدین کودکان دارای علائم بیماری‌های تنفسی افزود: والدین از کودکان خود مراقبت کنند و در صورتی که تب فرزند آنها غیرقابل کنترل بود، به طور حتم به پزشک مراجعه کنند.

مرادی ادامه داد: اغلب افرادی که مبتلا به آنفلوآنزا می‌شوند، ممکن است با درمان‌های خانگی بهبود یابند. بیمارانی که دارای علائم شدیدتر بیماری مانند تنگی نفس و تب بالا در کودکان هستند به پزشک مراجعه کنند.