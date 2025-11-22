شمارش معکوس برای توسعه میدان مشترک گازی با عربستان

مهم‌ترین پیام عملیات رول‌آپ (ROLL UP) جکت سکوی میدان گازی مشترک با عربستان یعنی فرزاد B این است که پس از بیش از دو دهه وقفه فرصت‌سوز، توسعه میدان در سمت ایران با توان داخلی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در میانه خلیج‌فارس و در مرز آبی ایران و عربستان، یکی از مخازن گازی مهم کشور واقع شده که این مخزن با عربستان مشترک است. این میدان گازی در بخش ایران با نام فرزاد B و در بخش عربستان با نام عربیه شناخته می‌شود. میزان ذخایر درجای گاز در میدان مشترک فرزاد B بالغ بر 23 هزار میلیارد فوت مکعب برآورده شده است. بیش از دو دهه توسعه این میدان مشترک، معطل وعده‌ها و بدقولی‌های هندی‌ها بود تا اینکه توسعه ایرانی این میدان مهم که مخزنی مشترک با عربستان دارد، از دو سال پیش کلید خورد.

از ابتدای سال 1402 شرکت ایرانی پتروپارس توسعه این میدان مشترک را آغاز کرد و این تلاش دو ساله، در روزهای اخیر به عملیات رول‌آپ (ROLL UP) رسید. شرکت نفت وگاز پارس اعلام کرد که عملیات رول‌آپ (ROLL UP)

یا همان بارگذاری سکوی گازی میدان مشترک فرزاد بی‌(چهارشنبه، 28 آبان‌ماه 1404) با موفقیت به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، با تکمیل چارچوب سازه، مراحل بارگیری و نصب دریایی این سازه عظیم به‌زودی آغاز و زمینه آغاز عملیات حفاری در این میدان فراهم خواهد شد.

سازه فولادی پایه سکوهای دریایی میدان گازی فرزاد B به همراه متعلقات دو هزار و 650 تن وزن (وزن سازه اصلی) و 63 متر ارتفاع دارد که در عمق بیش از 50 متری آب‌های خلیج‌فارس در موقعیت میدان مشترک فرزاد بی‌ در مرز آبی ایران و عربستان نصب خواهد شد.

شرکت آرامکوی عربستان قرارداد شش میلیارد دلاری توسعه میادین عربیه و حصبه را در سال 2013 با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های کانادایی، کره‌ای و ایتالیایی به امضا رسانده بود. بعد از تولید اولیه

500 میلیون فوت مکعبی گاز طبیعی از میدان حصبه قرارداد دیگری به ارزش بیش از یک میلیارد دلار با شرکت‌های هند و سنگاپور در سال 2016‌، با هدف رساندن تولید 500 میلیون فوت مکعبی به تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در روز به امضا رساند.

اما توسعه میدان عربیه که با کنسرسیومی به مدیریت کانادا به منظور تولید روزانه یک و دو دهم میلیارد فوت مکعبی از این میدان امضا شده بود، منجر به تحقق تولید گاز این میدان از سال 2015 و رسیدن تولید به حدود

34 میلیون مترمکعب در روز در سال 2016 شد.