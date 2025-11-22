اجرای نوانمایش «هامان» در سالروز شهادت حضرت زهرا‌(س)

برج ‌میلاد تهران با همکاری گروه هنری مسلم و همزمان با ایام شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها نوانمایش «هامان» را اجرا می‌کند.

نوانمایش «هامان» در ایام عزاداری حضرت فاطمه‌ زهرا سلام‌الله‌ علیها با یاد حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و از تاریخ یک تا هفتم آذر در مرکز همایش‌های برج میلاد در ۲ سانس اجرا می‌شود. این اثر نمایشی روایت چهار مرد است که در زندانی بزرگ گرفتار شده‌اند. آنها در تکاپو برای آزادی، کم‌کم همدیگر را می‌شناسند و پرده از رازهایی که مخفی کرده‌اند، برداشته می‌شود.

این اثر نمایشی به کارگردانی مسعود اسماعیلی و نویسندگی سید مرتضی ‌هاشمی گلپایگانی و مسعود اسماعیلی در مرکز همایش‌های برج میلاد اجرا می‌شود.