برداشت شما از این تیتر چیست؟

«خبرآنلاین» در ادامه رفتارهای دور از اخلاق حرفه‌ای تیتر زد: «واکنش رئیس صداوسیما به اشتباه مجری تلویزیون: مایه خوشحالی است!»

بدون تردید اولین برداشت هر مخاطبی از این نوع تیتر کردن صحبت‌های پیمان جبلی در واکنش به اشتباه خواندن آیه مبارکه «وَ ‌إن یَکاد» توسط یکی از مجریان صداوسیما این است که وی این اشتباه را مایه خوشحالی دانسته است. اما فقط کافی است به متن حرف‌های رئیس رسانه ملی مراجعه کنیم تا وارونه‌نمایی و جعل کردن محتوا و مفهوم توسط خبرآنلاین آشکار شود. در این خبر به نقل از جبلی آمده است: «اولاً مایه خوشحالی است که حتی خطای بعضی از گویندگان ما، در تلفظ بعضی از الفاظ مورد توجه همه قرار می‌گیرد. در سیما کمیته‌ جذب وجود دارد. این کمیته‌ جذب با توجه به شاخصه‌هایی که یک مجری باید از آن‌ها برخوردار باشد، شرایط و توانمندی‌های متقاضی را در نظر می‌گیرد. بر این اساس تصمیم گرفته می‌شود که از یک مجری در یک برنامه استفاده شود. اما مجریان حتماً نیازمند آموزش مستمر هستند. همین‌طور نیازمند توانمندسازی. این اتفاق شاید گاهی اوقات رخ ندهد و این نقطه ضعفی است که باید آن را جبران کنیم. درواقع دائماً باید برای مجریان آموزش مستمر وجود داشته باشد. هم اطلاعات عمومی‌شان و هم اطلاعات تخصصی‌شان و هم اطلاعاتی که به فرهنگ عمومی جامعه برمی‌گردد. مثل تسلط بر عبارات و الفاظ قرآنی و مفاهیم معارفی. این‌ها باید در مجریان تقویت شود تا شاهد این قبیل مشکلات نباشیم.» نحوه تیتر کردن صحبت‌های رئیس صداوسیما در خبرآنلاین یک درس برای جویندگان سواد رسانه است که یک سایت خبری چگونه دست به تحریف معنی و گمراه کردن مخاطب می‌زند. رفتاری که مصداق بارز «خبر جعلی» یا به اصطلاح فیک نیوز است. البته این رفتار نزد «خبرآنلاین» به یک عادت تبدیل شده است و این رسانه در تحریف و گل‌آلود کردن اظهارات افراد یا اخبار دیگر رسانه‌ها از روزنامه‌های زرد و رسانه‌هایی که ماهیت فیک‌نیوز دارند هم پیشی گرفته است!