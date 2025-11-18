۱- جنجال این روزهای مدعیان اصلاحات علیه انتصاب آقای سقاب اصفهانی را برخلاف ظاهر آن نباید در چارچوبی که اعتراض‌کنندگان ترسیم کرده‌اند به ارزیابی نشست. اعتراض مدعیان اصلاحات به این انتصاب، اگرچه به‌دلیل مخالفت با تصمیم قانونی رئیس‌جمهور محترم، می‌تواند برای جناب پزشکیان ناخوشایند تلقی شود ولی از شروع حرکتی خبر می‌دهد که برای دولت و مردم سودمند و گره‌گشا خواهد بود. مشروط به آن‌که رئیس‌جمهور کشورمان، نکته نهفته در این حرکت مدعیان اصلاحات را همان‌گونه که هست ببینند و نه آن‌گونه که جماعت یاد شده ادعا می‌کنند!

۲- این نکته قابل انکار نیست که دولت محترم طی یک سالی که از عمر آن می‌گذرد، در تامین خواسته‌های مردم و رفع مشکلات معیشتی و مقابله با برخی از ناترازی‌ها، موفقیت چندانی نداشته است! سؤال این است که آیا مشکلات موجود قابل حل نبوده‌اند؟! پاسخ به این سؤال نمی‌تواند مثبت باشد، زیرا دولت شهید رئیسی در حالی دولت آقای روحانی را تحویل گرفت که به اعتراف صریح مسئولان بلند‌پایه آن دولت، خزانه خالی بود‌، هزاران کارخانه و مرکز تولید تعطیل شده بود، تحریم‌ها بیش از دو برابر شده، ۶۰ تن طلا و ۳۰ میلیارد دلار برباد رفته بود، کرونا به فاجعه تبدیل شده و‌... ولی با این حال، دولت آن شهید با پشتکار مثال‌زدنی و به‌کارگیری کارشناسان ورزیده

بر بسیاری از مشکلات غلبه کرد.

۳- یکی از اصلی‌ترین علل عدم موفقیت دولت آقای پزشکیان در حل برخی از مشکلات، به‌کارگیری شماری از افراد زاویه‌دار بوده است و یکی از اصلی‌ترین ویژگی زاویه‌دارها، تکیه بر بیرون به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی است. رهبر معظم انقلاب چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، خطاب به هرکس که رئیس‌جمهور خواهد شد، فرمودند: «‌با خداوند عهد کنند که در صورت کسب مسئولیت، اطرافیان و کارگزاران خود را از کسانی انتخاب نکنند که ذره‌ای با انقلاب اسلامی زاویه دارند... کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت و همچنین کسی که به راهبرد دین و شریعت بی‌اعتنایی کند، همکار و مدیر خوبی نیست‌».

۴- برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور محترم (تاکید می‌شود که فقط برخی از آنها‌) همه امور کشور و حل تمامی مشکلات را در مذاکره و پیوند با آمریکا می‌دانستند و هنوز هم می‌دانند‌(!)

تا آنجا که با وجود حمله نظامی آمریکا در میانه مذاکرات و اعتراف ترامپ به رهبری حمله رژیم صهیونیستی، همچنان از مذاکره با آمریکا به‌عنوان تنها راه پیش‌روی یاد می‌کنند! به عنوان مثال به مواضع ضد‌آمریکایی آقای عراقچی اعتراض می‌کنند که چرا به شیوه فرماندهان جنگی سخن می‌گوید؟! و... بدیهی است که زاویه‌دارانی با این ویژگی، اگر در جایگاه تصمیم‌گیری و سیاست‌پردازی قرار بگیرند، به قول

حضرت آقا «تصور می‌کنند بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت‌»! و نتیجه طبیعی این دیدگاه، رها کردن مشکلات به حال خود و دویدن در پی آمریکا برای مقابله با ناهنجاری‌ها و ناترازی‌ها خواهد بود. همان‌گونه که تاکنون شاهد بوده و هستیم.

۵- و اما، شماری از زاویه‌داران مدعی اصلاحات که با دلبستگی به آمریکا و مشاوره‌ها و اقدامات خسارت‌بار خود، دولت محترم را از رسیدگی به مشکلات مردم باز داشته‌اند، این روزها ساز مخالفت با دولت را کوک کرده و در این شیپور فریب می‌دمند که پزشکیان به توصیه‌های آنها برای جابه‌جایی برخی از اعضای کابینه بی‌توجه است و مشکلات از این آبشخور پدید آمده است! اکنون جای آن است که رئیس‌جمهور محترم از این جماعت زاویه‌دار فاصله بگیرند و مسیر حرکت دولت را همان‌گونه که می‌خواهند و بارها به صداقت بر آن تاکید ورزیده‌اند به کارشناسان انقلابی و شایسته که بایسته برخی از مسئولیت‌ها هستند بسپارند. ملای رومی در دیوان

شمس تبریزی سروده‌ای با این مطلع دارد که؛

«اندک اندک جمع مستان می‌رسند‌»‌... و اکنون با اندکی تغییر که بسیار نیز هست می‌توان گفت «اندک اندک جمع مستان می‌روند‌»!

حسین شریعتمداری