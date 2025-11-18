دومین جشنواره «جام رسانه امید» با حضور خبرنگاران و فعالان رسانهای از ۱۳ کشور آغاز بهکار کرد
دومین جشنواره «جام رسانه امید»؛ رقابت اهالی رسانه داخل و خارج از کشور در خصوص امید آفرینی، به همت سازمان بسیج مستضعفین آغاز بهکار کرد.
دومین جشنواره «جام رسانه امید» صبح سهشنبه با حضور بیش از ۷۰۰ خبرنگار داخلی و ۴۵ فعال رسانهای از ۱۳ کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی آغاز به کار کرد.
در این جشنواره گروهها بهصورت گروههای ۵ تا ۶ نفره یا به صورت انفرادی در قالب ویراستار خبر، گزارشگر، عکاس و فیلمبردار، متخصص هوش مصنوعی، متخصص تولیدمحتوای غیرمتنی، متخصص انتشار محتوا و تدوینگر رقابت میکنند.
این جشنواره به همت سازمان بسیج مستضعفین و بهمناسبت هفته بسیج برگزار شده است و از نفرات برتر در مراسم اختتامیه تجلیل به عمل خواهد آمد.
رئیس بسیج رسانه: ۱۳ کشور
در جام رسانه امید حضور دارند
مرتضی کارآموزیان، رئیس بسیج رسانه کشور در مراسم افتتاحیه این جشنواره سازوکار برگزاری جشنواره را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: وظیفه این جشنواره تولید محتوای اثربخش و امیدآفرین است.
وی ادامه داد: جام امسال بهصورت بینالمللی و با حضور ۱۳ کشور برگزار خواهد شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
کارآموزیان با اشاره به ابعاد جشنواره جام رسانه امید خاطرنشان کرد: امید است که با برگزاری این جشنواره، امیدآفرینی در کشور هم ارتقا پیدا کند.
حجتالاسلام رضایی: ملت ایران
محکم در مقابل دشمنان ایستاده است
حجتالاسلام رضایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین نیز در این مراسم اطلاعرسانی، آموزش، سرگرمی و ایجاد ارتباطات اجتماعی را از اهداف رسانه برشمرد و خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه رسانه تبیین حقیقت برای افکار عمومی
است.
به گزارش دفاعپرس، حجتالاسلام رضایی با تأکید بر اینکه هرکس جامعه را نسبت به نظام و انقلاب اسلامی ناامید کند به مردم و کشور خیانت کرده است، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز در نهایت عزت و سربلندی است و ملت ایران با وجود همه توطئههای دشمنان، محکم در مقابل آنها ایستاده است.
حجتالاسلام اجاقنژاد: هدایت جامعه به سمت ظهور وظیفه رسانه است
همچنین، حجتالاسلام اجاقنژاد، تولیت آستان قدس جمکران در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره «جام رسانه امید» با اشاره اهمیت توجه به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان داشت: نقش رسانه این است که جامعه را به سمت جامعه مهدوی جذب کند.
وی با بیان اینکه اطلاعرسانی و روایتگری دو وظیفه اصلی رسانه است، تصریح کرد: رسانهها میتوانند در جامعه و نسل جدید امیدآفرینی کنند و اگر ارتباط قوی رسانه داخلی با مردم فراهم باشد اخبار به خوبی منعکس میشوند.
سردار سوری: پیشرفت انقلاب اسلامی
در حوزههای مختلف باید
برای آحاد جامعه تشریح شود
سردار سوری، رئیس سازمان اردویی بسیج نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی هم مانند برخی دولتهای دیگر از اردوهای راهیان پیشرفت الگو گرفته و مشابه آن را برگزار کرده که با جمع کردن یهودیان جهان پیشرفتهای خود را به آنها نشان میدهد، به طوریکه در پنج پایگاه نظامی خود را به روی یهودیان باز میکنند و پیشرفتهای نظامی خود را به جامعه نامشروع خود نشان میدهند.
رئیس سازمان اردویی بسیج تاکید کرد: قرارگاه رسانهای در اردوهای راهیان پیشرفت تشکیل شده و اقدامات خوبی در این قرارگاه در زمینه تولید محتوا انجام شده است چراکه نقش مهمی در جذب سرمایههای اجتماعی و امید آفرینی در کشور دارد.
سردار سوری با بیان اینکه لازم است تا آحاد جامعه پیشرفت انقلاب اسلامی را در حوزههای مختلف خصوصا حوزه دفاعی مشاهده کنند، تصریح کرد: اردوهای راهیان پیشرفت به صورت مستمر برگزار شده و نتایج و دستاوردهای خوبی داشته است.
وی با اشاره به پیشرفت انقلاب اسلامی در زمینههای علمی و پژوهشی، گفت: امروز بیش از ۵۷ درصد جوانان ما به دانشگاهها راه پیدا میکنند و این موضوعی ارزشمند است.
رئیس سازمان اردویی بسیج با بیان اینکه ایران از نظر پزشکی، تجهیزات پزشکی و داروسازی در جهان وضعیت بسیار خوبی دارد، خاطرنشان کرد: ۶۵ دانشگاه ما جزو دانشگاههای برتر جهان است و ما در سلولهای بنیادی، نانو، بیو و فناوری هستهای در جهان از جایگاه خوبی برخورداریم.
سردار سوری با اشاره به پیشرفتهای علمی، پزشکی و صنعتی ایران در جهان، تصریح کرد: در زمینه گردشگری درمان؛ ایران در زمره کشورهای برتر جهان است.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: رسانهها برای حل شرایط موجود راهحل ارائه کنند
همچنین محمدرضا نوروزپور، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این جشنواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم پویشهای امید در کشور بیشتر و چراغ بیشتری در مسیر عمران و آبادانی کشور روشن شود. وی بیان داشت: رابطه مستقیمی بین امنیت روانی و امیدآفرینی در کشور وجود دارد؛ هرچه امنیت روانی بیشتر شود، امید در کشور بیشتر خواهد شد.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: اگر کسی در جامعه فکر کند که حداقلهای معیشتی را دارد و امنیت فیزیکیاش تامین است؛ قطعا امنیت روانی و امیدش افزایش خواهد یافت.
وی گفت: رسانه میتواند برای حل شرایط موجود در جامعه راهحل ارائه بدهد؛ اگر رسانه بخواهد دائما بذر ناامیدی در کشور بپاشد امنیت روانی جامعه ضعیفتر خواهد شد و بالعکس.
نوروزپور با بیان اینکه یکی از مؤلفههای اصلی امنیت روانی این است که برای بحرانها راهحل پیدا شود، تاکید کرد: صرف بیان مشکلات دردی از جامعه درمان نمیکند، باید رسانهها دردهای جامعه را بررسی و برای آن راهکار ارائه دهند تا مشکلات جامعه را حل کنیم.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت گرهگشا بودن رسانه برای مشکلات جامعه، یادآور شد: یکی از رموز امنیت روانی اتحاد و انسجام است؛ چراکه دست خدا با جماعت خواهد بود.
وی تصریح کرد: رسانهها نقش مهمی در تقویت اتحاد قومی و انسجام جامعه دارد و هرکدام از ما در این زمینه مسئولیم و باید وظیفه شهروندی خود را برای اتحاد جامعه انجام دهیم؛ اگر جامعه ما از اخبار ما مضطرب و نگران شود؛ یعنی ما وظیفه اخلاقی، شرعی و روزنامه نگاری خود را به درستی انجام ندادیم.
نوروزپور همچنین در گفتوگو با خبرنگار فرهنگ دفاعپرس، به نقش رسانهها در تبیین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و اظهار داشت: نقش رسانهها در تبیین این جنگ خوب، مثبت و ارزنده بود که این موضوع بسیار حائز اهمیت است. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه رسانهها در ایجاد تابآوری جامعه نقش مهمی را ایفا کردند، تاکید کرد: رسانههای داخلی در جنگ ۱۲روزه کمک کردند تا جامعه تابآوری بیشتری در مواجهه با رخدادها داشته باشد. وی با اشاره بر نقش رسانههای داخلی در تبیین و انعکاس مظلومیت و اقتدار کشور، بر ضرورت تقویت انسجام ملی در جامعه تاکید کرد و افزود: ما شاهد یک همبستگی چشمگیر و ایران واحد در دوران جنگ ۱۲روزه بودیم و این مهم فقط با همکاری و همافزایی رسانهها و تبیین درست واقعیات جنگ میسر میشد.