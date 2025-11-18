دو غول آسیا به جان هم افتادند چین 500 پرواز به ژاپن را لغو کرد

در ادامه تنش‌های اخیر پکن- توکیو، چین اکران فیلم‌های ژاپنی را به حالت تعلیق درآورد و ۵۰۰ پرواز را لغو کرد!

تنش اخیر میان پکن و توکیو در اوایل نوامبر ۲۰۲۵، دقیقاً در ۷ نوامبر (16 آبان)، با اظهارات «سانائه تاکائیچی»، نخست‌وزیر جدید ژاپن، در پارلمان این کشور آغاز شد؛ او برای نخستین‌بار به صراحت اعلام کرد که حمله نظامی چین به تایوان می‌تواند تهدیدی وجودی برای ژاپن تلقی شود و توکیو را به مداخله نظامی وادارد، بیانیه‌ای که با سیاست‌های محتاطانه نخست‌وزیران پیشین ژاپن در تضاد بود و پکن را به خشم آورد، زیرا چین، تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک خود می‌داند و هرگونه دخالت خارجی را نقض حاکمیت خود تلقی می‌کند. این تنش به سرعت بالا گرفت، چرا که چین بلافاصله سفیر ژاپن را احضار کرد و از تاکائیچی خواست سخنانش را پس بگیرد، در حالی که یک دیپلمات چینی در پست حذف‌شده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به طور ضمنی تهدید به «بریدن گردن کثیف» کرد؛ توکیو در تلافی سفیر چین را احضار نمود و پکن با صدور هشدار سفر برای شهروندانش به ژاپن، اعزام ناوهای نظامی به آب‌های مورد اختلاف سنکاکو/ دیائویو، و تهدید به قطع مبادلات اقتصادی و دیپلماتیک، آتش را شعله‌ورتر کرد، که این اقدامات نه‌تنها روابط دو قدرت اقتصادی آسیا را به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رساند، بلکه نگرانی‌هایی در مورد تأثیر بر اقتصاد ژاپن- از جمله کاهش گردشگران چینی- و ثبات منطقه‌ای ایجاد کرد، هرچند هر دوطرف دیپلمات‌هایی را برای کاهش تنش به پایتخت یکدیگر فرستاده‌اند.

اما باز هم این آتش شعله‌ور است! در آخرین اقدامات، رسانه‌های دولتی چین می‌گویند توزیع‌کنندگان فیلم در چین به دلیل احساسات مخاطبان، تصمیم «محتاطانه‌ای» برای به تعویق انداختن اکران فیلم‌های ژاپنی گرفته‌اند. به گزارش «شفقنا» به نقل از «الجزیره»، توزیع‌کنندگان فیلم چینی در بحبوحه تشدید اختلافات دیپلماتیک بر سر تایوان، انتشار دو فیلم انیمه ژاپنی را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

از سوی دیگر تخمین زده می‌شود که مسافران چینی در بحبوحه افزایش تنش‌ها، ۵۰۰هزار پرواز به ژاپن را لغو کرده‌اند. همزمان، براساس گزارش‌ها، آمریکا یک سامانه موشکی خود با قابلیت حمله به پکن را از خاک ژاپن خارج کرده است. وزارت دفاع ژاپن تأیید کرد که سامانه موشکی برد متوسط تایفون ارتش آمریکا که از ماه سپتامبر در پایگاه «ایواکونی» در استان یاماگوچی ژاپن برای شرکت در رزمایش مشترک ۲۰۲۵ آمریکا و ژاپن مستقر شده بود، از خاک این کشور خارج شده است. سامانه موشکی تایفون ارتش آمریکا، قادر به پرتاب موشک‌های کروز «تاماهاوک» برای حمله زمینی و موشک‌های اس.ام-6 برای دفاع هوائی با برد ۱۸۰۰ کیلومتر است که پکن، شانگهای و تعداد زیادی از استان‌های پرجمعیت شرق چین را در صورت شلیک از ژاپن، در تیررس قرار می‌دهد.