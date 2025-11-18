کارگر شهرداری بروجرد ۵ میلیارد تومان طلای گمشده را به صاحبش بازگرداند

مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: در جریان گم‌شدن مقادیر زیادی طلا از یک خانواده در بروجرد کارگر پاکدست شهرداری طلا‌های گمشده را به صاحبش برگرداند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهاب شعبان اظهار داشت: در پی اعلام یک خانواده بروجردی مبنی بر اینکه مقادیری از طلا‌های آنان در بین زباله گمشده است، به‌سرعت عملیات پیداکردن طلا‌ها توسط کارکنان شهرداری در محل دفن زباله‌ها آغاز شد.

وی افزود: با تلاش حدوداً ۶ ساعته در نهایت یکی از کارگران کیسه طلا‌ها را پیدا و تحویل داد. ارزش طلا‌ها حدود پنج میلیارد تومان بود که به صاحبش برگردانده شد.

شعبان ادامه داد: کارگر پاک‌دست شهرداری که طلا‌ها را پیدا کرده بود همسرش در بیمارستان بستری بود و نیاز مالی به پول داشت، صاحب طلا‌ها نیز به پاس اقدام ارزشمند این کارگر هزینه‌های کامل بیمارستان را پرداخت و از کارگران شهرداری تجلیل کرد.