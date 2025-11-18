اتحاد مقدس حول محور مقاومت
منیره غلامی توکلی
در روزگاری تکثر آرا و اندیشهها و دلهای به ظاهر از هم دور شده، گاهی انگیزهای به بزرگی دفاع از ناموس، وطن و کرامت یک ملت؛ مردم را بهگونهای کنار هم جمع میکند که معنی واقعی «وحدت» متجلی میشود. وقتی وحدت با مقاومتی مشروع در برابر تهاجم استکباری شکل میگیرد باید آن را «اتحاد مقدس» نامید.
«وحدت» در قاموس ملت ایران فقط یک واژه نیست؛ اکسیری است که در رگهای تاریخ این مرز و بوم در برابر دشمنیها و فتنههای داخلی و خارجی به جوشش در آمده است. رهبر انقلاب در آخرین فرمایشات خود درباره «اتحاد مقدس» صحبت کردند و فرمودند: «امروز مردم متحدند اختلاف سلیقه هست اختلاف سلیقه سیاسی اجتماعی وجود دارد لکن در دفاع از نظام دفاع از کشور ایستادگی در مقابل دشمن مردم امروز متحدند این اتحاد به ضرر آنها است این اتحاد مانع تجاوز و تعرض آنها است؛ این را میخواهند از بین ببرند مراقب این باشید». این سخن گویای آن است که اتحاد فراتر از اختلافات و تفاوتهای جزئی، سنگر اصلی ملت در برابر استکبار است.»
اتحاد نه یک رفتار سیاسی و نه به معنای همرأیی در همهچیز است بلکه ایستادن در کنار یکدیگر با وجود همه تفاوتها است. حفظ اتحاد و مبارزه با استکبار برای ملت آزاده ایران، تنها یک موضوع سیاسی نیست بلکه ریشه در ایدئولوژی آنها دارد؛ همانطور که سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: «ایران حرم است» و دفاع از آن را دفاع از حریم استقلال و آزادی است؛ درست مصداق کلید واژه فهم قیام عاشورا آنجا که امام حسین(ع)فرمود: « مرگ با عزّت، بهتر از زندگی ذلیلانه است.»،
اما حفظ اتحاد در برابر فکر استعماری و استکباری که درصدد نابود کردن اراده ملتها است نیاز به بصیرت و مقاومت بیشتری دارد. استکبار جهانی گاهی با تحریم، گاهی با رسانه، گاهی با جنگ مستقیم وارد عمل میشود اما همیشه بهدنبال تسلط، تحمیل و شکستن غرور ملتها بوده است با این اندیشه شیطانی که اگر کشوری مستقل باشد، باید تنبیه شود؛ اگر ملتی آزادیخواه باشد، باید منزوی شود! هر چند وعده صادق خداوند در این است که « نقشهها و برنامههای دشمنان با شکست مواجه خواهد شد و شکستپذیری ذات دشمنان خداست»
اتحاد را میتوان راهکار و راهبردی بلندمدت، محوری و کلیدی برای مقابله با استکبار دانست که با ایجاد همبستگی و همافزایی میان گروهها، اقشار و ملتها توان ملی و ظرفیتهای داخلی را بهصورت هماهنگ و هدفمند بهکار میگیرد تا با تضمین و توسعه مقاومت مردمی در برابر نفوذ و تفرقهافکنی دشمن ایستادگی کند.
این راهبرد فراگیر، هم در سطح ملی و فراملی، آزادیخواهان و ملتهای تحت ستم را به هم میپیوندد و جبههای واحد و قدرتمند در برابر نظام سلطه تشکیل میدهد. نمونه بارزی از این اتحاد مقدس در سطح جهانی در حمایت مردم جهان از مقاومت مردم غزه در برابر جنایات اسرائیل دیده میشود.
مقاومت سه ضلع دارد که با تضعیف هر یک، استکبارستیزی نتیجه چندانی نخواهد داشت. «اتحاد، خوداتکایی و آگاهی» و بیتردید، استمرار مقاومت با تکیه بر این سه ضلع، ضامن تضعیف جبهه استکبار و تقویت جبهه امت اسلامی خواهد بود.