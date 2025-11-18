افزایش سهم پرداختی مردم در نظام سلامت خط قرمز دولت است

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت ملاحظه و جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم در نظام سلامت اظهار داشت: خط قرمز بنده برای اجرای این طرح یکی پرهیز مطلق از افزایش پرداخت از جیب مردم و دوم رعایت شأن و کرامت مردم و جلوگیری از سرگردانی و سردرگمی برای دریافت خدمات درمان و سلامت است.

در این نشست، پیرو دستور رئیس‌جمهور در جلسه ۲ هفته قبل در ۱۳ آبان، گزارش مبسوطی از داده‌های نظام سلامت، از جمله تعداد مراجعین سرپایی، کلینیکی و جراحی، متوسط سرانه هزینه‌های هر بخش، تعداد پزشکان عمومی و متخصص، تعداد مراکز درمانی اعم از خانه‌های بهداشت، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز و تجهیزات کلینیکی و تشخیصی، نحوه توزیع و تخصیص منابع و دیگر اجزای مرتبط نظام سلامت ارائه شد که رئیس‌جمهور با توجه به آشنایی با مسائل این بخش، اطلاعات این گزارش را به دقت به چالش کشید و مقرر شد داده‌های تکمیلی برخی بخش‌ها برای جلسه بعدی تهیه شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از آغاز اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در ۶۴ شبکه نظام سلامت و داشبورد مدیریتی آن ارائه شد که حاکی از آمادگی مطلوب، به خصوص در بخش زیرساخت‌های الکترونیکی، برای گسترش پوشش اجرای طرح نظام ارجاع داشت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر ضرورت ملاحظه و جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم در نظام سلامت اظهار داشت: خط قرمز بنده برای اجرای این طرح یکی پرهیز مطلق از افزایش پرداخت از جیب مردم و دوم رعایت شأن و کرامت مردم و جلوگیری از سرگردانی و سردرگمی برای دریافت خدمات درمان و سلامت است.

پزشکیان نکته مهم دیگر و به تعبیری ضامن اجرای موفق طرح پزشک خانواده را پرداخت متناسب و به ‌موقع حقوق و مزایای ارائه‌دهندگان خدمت در این طرح عنوان و تصریح کرد: به اعتبار حضور و فعالیت طولانی در ساختار نظام سلامت و درمان، از قبل به این نتیجه رسیده بودم که در این بخش کمبود منابع نداریم، بلکه توزیع منابع به شکل صحیح صورت نمی‌گیرد. با این وجود گزارشی که امروز از داده‌های نظام سلامت ارائه شد نیز این گزاره را تایید کرد.

رئیس‌جمهور افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع نظام سلامت به ساخت و توسعه ساختمان و خرید تجهیزات اختصاص می‌یابد که به دلیل توزیع نامناسب، اساسا بهره‌وری آنها نیز بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. این در حالی است که اگر این منابع به شکل متناسب به ارائه‌دهندگان خدمت در نظام ارجاع تخصیص یابد، شاهد ارتقای کیفیت چشمگیر خدمات آنها و نیز ارتقای بهره‌وری از تجهیزات و مراکز درمانی موجود خواهیم بود.

پزشکیان همچنین بر اهمیت نظارت دقیق بر کیفیت اجرای طرح پزشک خانواده و خدمات ارائه شده در آن تاکید کرد و گفت: مراکزی که تحت پوشش این طرح فعالیت می‌کنند، چه در یک روستای کوچک و چه در مرکز یک استان، باید در هر زمان به سهولت در دسترس دریافت کنندگان خدمات باشند و وضعیت فعلی که بعضا در یک خانه بهداشت فقط از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر شاهد حضور پزشک هستیم نیز باید سامان یابد.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و به ویژه هوش مصنوعی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات در نظام سلامت نیز تاکید و خاطرنشان کرد: استفاده از امکانات و ابزارهای جدید می‌تواند علاوه‌بر گسترش کمی و افزایش کیفی ارائه خدمات، باعث مدیریت هزینه‌ها نیز بشود و منابع صرفه‌جویی شده هم می‌تواند مجددا برای ارتقای کیفی خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

جایگزین‌کردن اختلافات با وحدت

ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است

پزشکیان همچنین در آیین رسمی تقدیم استوارنامه آقای «خالد عبدالله بالهول»، سفیر جدید امارات متحده عربی در ایران، با تأکید بر نقش محوری کشورهای اسلامی در تحقق ثبات منطقه‌ای اظهار داشت: کشورهای اسلامی می‌توانند و باید با ارتباطات برادرانه، هماهنگ و همگرایانه خود، زمینه‌ساز آرامش، صلح، رونق اقتصادی و امنیت پایدار در منطقه باشند. مسلمانان طبق نص صریح قرآن کریم و کلام پیامبر اکرم(ص)، برادر یکدیگرند و این برادری باید در عمل تجلی یابد؛ ملت‌های مسلمان باید پشتیبان و یاور هم باشند.

ایشان با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جهان اسلام، با گفت‌وگو، تفاهم و عمل به دستورات الهی و توصیه‌های پیامبر مکرم اسلام قابل حل است، تصریح کرد‌: ما وظیفه داریم برای ملت‌های مسلمان، بستر رونق اقتصادی، پیشرفت علمی و رشد اجتماعی را فراهم کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه جایگزین‌کردن اختلافات با وحدت، ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است، تأکید کرد: انتظار این است که امت اسلامی، پیمان برادری را جایگزین هرگونه اختلاف و درگیری کند. دولت‌های اسلامی می‌توانند با گفت‌وگوهای صمیمانه و ارتباطات همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف، به این هدف مهم دست یابند. امیدوارم شما به‌عنوان سفیر جدید امارات در ایران، بتوانید به تعمیق این ارتباطات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کنید و زمینه گسترش همکاری‌های دو کشور با رویکردی برادرانه را تقویت‌ نمایید.

اطمینان داریم که روابط ایران و عمان

با قدرت، استحکام و آینده‌نگری تداوم خواهد یافت

رئیس‌جمهور در آیین دریافت استوارنامه آقای «سید یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی»، سفیر جدید سلطنت عمان در ایران، با اشاره به سطح ممتاز روابط فیمابین اظهار داشت: تعاملات، روابط و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در عالی‌ترین سطح قرار دارد و ما بر تعمیق، تقویت و گسترش بیش ‌از پیش این همکاری‌ها تأکید داریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به مسقط افزود: در جریان سفر به عمان، توافقات بسیار مهم و سازنده‌ای میان دو کشور حاصل شد. ما با جدیت بر اجرای این توافقات تأکید داریم و از طرف خود در حال پیگیری مستمر آن هستیم. انتظار داریم شما نیز این روند را با اهتمام ویژه دنبال کنید تا شاهد دستاوردهای ملموس و منافع متقابل برای دو کشور و دو ملت باشیم.

پزشکیان با تأکید بر پیوندهای عمیق دو ملت ایران و عمان گفت: ما شما و ملت عمان را برادران خود می‌دانیم، چه از جهت اعتقادی، چه از حیث تاریخ مشترک و چه به دلیل عمق روابط همسایگی و اطمینان داریم که روابط دو کشور همچنان با قدرت، استحکام و آینده‌نگری تداوم خواهد یافت.

اولویت دولت چهاردهم

توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها است

رئیس‌جمهور در آیین دریافت استوارنامه آقای «مکاریوس آکینبیناب آکانبونگ»، سفیر جدید جمهوری غنا در ایران، با اشاره به قدمت روابط دوستانه تهران و آکرا اظهار داشت: ایران و غنا دو کشور دوست و برخوردار از روابط دیرینه، صمیمانه و مبتنی بر احترام متقابل هستند و همکاری‌های دو کشور در چارچوب جنبش عدم تعهد نیز همواره سازنده و مثبت بوده است.

پزشکیان افزود: حضور شما به‌عنوان سفیر جدید غنا در تهران می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور باشد، مشروط بر آنکه از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری مؤثر صورت گیرد و تعامل مستمر و سازنده با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دنبال شود.

وی با تأکید بر اولویت دولت چهاردهم در توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها خاطرنشان کرد: بر فعال‌سازی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و غنا تأکید داریم و علاقه‌مندیم روابط دو کشور را به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری گسترش دهیم. انتظار داریم در مسیر تعمیق همکاری‌ها و فراهم‌سازی زمینه‌های تعاملات گسترده‌تر، از فرصت مأموریت خود در ایران به‌نحو مطلوب بهره ببرید.

خبر دیگر اینکه رئیس‌جمهور در آیین دریافت استوارنامه آقای فردریش اشتیفت، سفیر جدید جمهوری اتریش در ایران، با اشاره به پیشینه مثبت و تاریخی روابط تهران و وین، اظهار داشت: سابقه روابط دو کشور همواره دوستانه، سازنده و مبتنی بر احترام متقابل بوده است و جمهوری اسلامی ایران خواهان تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه در همه عرصه‌هاست.

ایشان تعامل، همکاری و توسعه روابط با همه کشورهای جهان بر پایه دوستی، صلح و منافع مشترک را محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با بیان اینکه از نخستین روزهای استقرار دولت، بدخواهان تلاش کرده‌اند در مسیر تعاملات مثبت ایران با جامعه جهانی اخلال ایجاد کنند، افزود: برخی کشورها با ادعاهای واهی و دروغین و فضاسازی تبلیغاتی گسترده، تلاش کرده‌اند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را مخدوش جلوه دهند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه در پی تولید سلاح اتمی نبوده و برنامه هسته‌ای کشورمان تماماً در چارچوب استفاده از ظرفیت‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و در جهت تأمین نیازهای مردم در حوزه‌های بهداشت، درمان، صنعت، کشاورزی، علم و فناوری دنبال شده است.

خنثی‌سازی روایت‌سازی‌های نادرست و تبلیغات ضدایرانی از مسئولیت‌های مهم سفرا است

همچنین پزشکیان در آیین بدرقه سفرای جدید کشورمان در ایرلند، نروژ و ارمنستان با اشاره به نقش دیپلماسی عمومی در تقویت روابط با دیگر کشورها و ملت‌ها گفت: تقویت نقاط مشترک فرهنگی، توسعه رفت‌وآمدهای مردمی، تسهیل ارتباطات دانشگاهی، علمی و گردشگری و معرفی فرصت‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، معدن، انرژی و گردشگری می‌تواند به شکل قابل‌توجهی سطح همکاری‌ها را ارتقا دهد. یکی از مسئولیت‌های مهم سفرا، خنثی‌سازی فضاسازی‌ها، روایت‌سازی‌های نادرست و تبلیغات ضدایرانی است که برخی جریان‌ها علیه کشور دنبال می‌کنند.