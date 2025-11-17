تأکید عراقچی بر حفظ وحدت و انسجام لبنان برای مقابله با اسرائیل

وزیر امور خارجه در دیدار

وزیر خارجه اسبق لبنان حفظ وحدت و انسجام بین اجزای مختلف تشکیل‌دهنده لبنان را برای مقابله با جنگ‌افروزی و تهدیدات رژیم صهیونیستی ضروری خواند.

عدنان منصور وزیر امور خارجه اسبق لبنان که برای شرکت در همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه در حاشیه این همایش با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط حساس جاری در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در نتیجه یکجانبه‌گرائی‌ستیزه‌جویانه آمریکا و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر ضرورت همگرایی و هماهنگی کشورهای منطقه جهت مقابله با قانون‌شکنی و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.‌

عراقچی همچنین حفظ وحدت و انسجام بین اجزای مختلف تشکیل‌دهنده لبنان را برای مقابله با جنگ‌افروزی و تهدیدات رژیم صهیونیستی ضروری خواند و تداوم حمایت‌های ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان را مورد اشاره قرار داد.

عدنان منصور وزیر خارجه اسبق لبنان با اشاره به سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی و تعرضات نظامی این رژیم علیه فلسطین اشغالی و کشورهای منطقه، مسئولیت جمعی کشورهای منطقه برای مواجهه مؤثر با تهدیدات فزاینده رژیم اشغالگر علیه صلح و ثبات منطقه را خاطرنشان کرد.

عدنان منصور از وحدت و همبستگی ملی ایرانیان در جریان نبرد ۱۲ روزه علیه هجمه نظامی رژیم صهیونیستی تمجید و همچنین از حمایت‌های ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان قدردانی کرد.

گفت‌وگوی تلفنی عراقچی

و دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس

عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه، در تماس تلفنی، درخصوص موضوعات مورد علاقه و آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

در این تماس تلفنی طرفین با اشاره به روند رو به رشد روابط ایران با کشورهای عضو شورای همکاری، بر استمرار رایزنی‌ها و افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

دومین تماس تلفنی

عراقچی و لاوروف پیش از نشست شورای حکام آژانس

عراقچی و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه ایران و فدراسیون روسیه برای دومین بار ظرف یک هفته اخیر تلفنی گفت‌وگو کردند.

این تماس تلفنی در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی صورت گرفته است. آخرین تحولات مرتبط با مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله محورهای این گفت‌وگوی تلفنی بود.

وزرای خارجه ایران و روسیه چهارشنبه هفته گذشته ۲۱ آبان‌ماه نیز تلفنی گفت‌وگو کردند. تنش بین پاکستان و افغانستان و نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز محورهای این تماس تلفنی بود.

ضرورت پایبندی آژانس

به صلاحیت‌های فنی خود

عراقچی در این تماس تلفنی با اشاره به ابتکارات و رایزنی‌های دیپلماتیک با همتایان خود در منطقه، بر ضرورت تداوم و تسریع گفت‌وگوها و همکاری‌ها در چارچوب مشترک بین کشورهای منطقه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به رویکرد سازنده و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر ضرورت پایبندی آژانس به صلاحیت‌های فنی این نهاد و پرهیز از رفتارهای سیاسی و اثرپذیری از فشارها و اعمال نفوذ سیاسی آمریکا و برخی دیگر از اعضای اروپایی، تأکید کرد.

به گزارش فارس، سه کشور اروپایی و آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره برنامه هسته‌ای ایران در آستانه نشست شورای حکام ارائه کرده‌اند.

در همین خصوص کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

۲۵ آبان‌ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس با بیان اینکه شرایط ما بعد از این قطعنامه شرایط متفاوت‌تری خواهد بود، گفت: اگر آنها وقعی به تعامل و همکاری نمی‌گذارند، ایران در رویکردهای خودش بازنگری اساسی خواهد کرد و این بازنگری صرفا محدود به حوزه تعامل با آژانس نخواهد بود. ایران باید یک بررسی مجددی در سیاست‌های خودش در حوزه تعامل با آژانس و مسائل مرتبط با معاهده عدم اشاعه، بعد از این قطعنامه انجام دهد.

معاون وزیر امور خارجه در عین حال افزود: امیدواریم عقلانیت به خرج بدهند و این قطعنامه را به صورت رسمی مطرح نکنند، ولی اگر این کار را انجام دادند ایران بازنگری‌های اساسی را در سیاست‌های خودش انجام خواهد داد.

آمادگی روسیه برای استمرار

همکاری‌های نزدیک با ایران

سرگئی لاوروف نیز ضمن استقبال از شکل‌گیری چارچوب‌ مشورت و همکاری‌ منطقه‌ای، آمادگی کشورش را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با ایران اعلام کرد.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به تلاش‌های روسیه در سازمان ملل متحد برای صیانت از اصول منشور ملل متحد، بر حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود تأکید کرد و هرگونه اقدامی که منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین شود را مردود دانست.

وزرای خارجه ایران و روسیه با اشاره به نشست آتی شورای حکام، ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، بر هماهنگی مواضع و همکاری‌های مشترک در این چارچوب توافق کردند.

عراقچی و لاوروف همچنین آخرین وضعیت همکاری‌ها و مسائل کنسولی بین دو کشور را نیز مورد بررسی قرار دادند.

چهارشنبه تا جمعه ۲۸ تا

۳۰ آبان (۱۹ تا ۲۱ نوامبر) نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این نهاد در وین برگزار

خواهد شد.

وزارت خارجه روسیه از این تماس تلفنی خبر داد و اعلام کرد که لاوروف و عراقچی در این تماس تلفنی درباره تنش‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان و همچنین اوضاع فلسطین گفت‌وگو کرده و در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران به رایزنی

پرداختند.

دومین رایزنی تلفنی عراقچی

با همتای افغانستانی ظرف یک هفته اخیر

عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در تماس تلفنی با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان، درباره آخرین روند همکاری‌های دوجانبه و همچنین تعاملات اخیر بین پاکستان و افغانستان گفت‌وگو کرد.

سیدعباس عراقچی همچنین روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در همین روزهای اخیر درگیر ایجاد ثبات و آرامش بین پاکستان و افغانستان هستیم و تما‌س‌های تلفنی که من برقرار کردم. امیدوارم به نتیجه‌ای برسد و جلسه منطقه‌ای ان‌شاءالله در همین رابطه تشکیل خواهد شد. دنبال آن هستیم.

عراقچی در این تماس تلفنی با اشاره به ضرورت برقراری صلح و ثبات بین کشورهای منطقه، بر تقویت مشورت‌ها و رایزنی‌ها در چارچوب همکاری مشترک بین کشورهای منطقه تأکید کرد.

امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان نیز با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک انجام شده، از رایزنی‌ها و مشورت‌های منطقه‌ای استقبال کرد.

تماس تلفنی امروز عراقچی یک هفته پس از گفت‌وگوی تلفنی‌ اخیرش با امیرخان متقی انجام می‌شود. وزیر امور خارجه ایران ۱۸ آبان‌ماه در تماس تلفنی با امیرخان متقی درخصوص همکاری‌های دوجانبه و نیز تنش‌های اخیر بین پاکستان و افغانستان و روند مذاکرات فی‌مابین دو کشور گفت‌وگو کرده بود. او در آن تماس تلفنی با ابراز نگرانی در مورد تداوم تنش‌ بین دو کشور همسایه و مسلمان پاکستان و افغانستان، آمادگی ایران را برای هرگونه مساعدت و همفکری جهت کاهش تنش و برقراری صلح بین دو کشور همسایه

اعلام کرد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین پیش از این با محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان تلفنی گفت‌وگو کرده بود.

از سوی دیگر مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در سیزدهمین نشست رایزنی‌های سیاسی ایران و پاکستان در اسلام‌آباد حضور دارد، امروز با محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.