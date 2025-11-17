مرگ روحیه سربازان اوکراینی به روایت روزنامه تلگراف

سرویس خارجی-

یک روزنامه انگلیسی با اشاره به پیشروی‌های گسترده ارتش روسیه در میادین جنگ نوشته است، روحیه سربازان اوکراینی در پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز این جنگ قرار دارد.

اوکراین در چهارمین سال جنگ با روسیه، با مجموعه‌ای از بحران‌ها مواجه است که ادامه جنگ را برای دولت زلنسکی به‌شدت طاقت‌فرسا کرده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها کمبود نیروی انسانی آماده ‌رزم است. طی سه سال گذشته ده‌ها هزار سرباز اوکراینی در میادین جنگ کشته و زخمی شده‌اند، علی‌رغم دستور زلنسکی برای بسیج سراسری دولت اوکراین نتوانسته است سربازان کشته و زخمی را با سربازان جدید و تازه‌نفس جایگزین کند. از سوی دیگر گزارش‌های منابع غربی از فرار گسترده سربازان از میادین جنگ حکایت دارد. گزارش‌ها حاکی است طی سال جاری میلادی ده‌ها هزار سرباز از میادین جنگ فرار کرده‌اند. خروج گسترده جوانان از کشور برای این که در میادین جنگ کشته نشوند نیز بر ابعاد بحران کمبود نیروی انسانی در خطوط‌مقدم جنگ افزوده است.

در کنار این بحران‌ها این روزها روسیه حملات خود را تشدید کرده است. طی روزهای اخیر ارتش اوکراین در امتداد خطوط نبرد به‌طور مرتب در حال عقب‌نشینی بوده است. حملات گسترده روسیه همچنین صدمات جدی به زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین وارد کرده است. گفته می‌شود ظرفیت تولید برق برخی شرکت‌های دولتی اوکراین به صفر رسیده است. اسپوتنیک رسانه دولتی روسیه نیز در گزارش جدیدی از عقب‌نشینی گسترده نظامیان اوکراینی در محور خارکیف خبر داده و نوشته است: نیروهای نظامی اوکراین در محور خارکیف در سایه حملات پی‌در‌پی روسیه از مواضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند. براساس این گزارش، یگان‌های وابسته به تیپ ۵۷ اوکراین متحمل تلفات زیادی شده‌اند و پیش‌تر گزارش شده بود که تعدادی از این نظامیان خود را تسلیم نیروهای روسیه کرده‌اند.»

روحیه نابود ارتش اوکراین

روزنامه انگلیسی تلگراف هم در گزارشی به پیروزی احتمالی ارتش روسیه در شهر راهبردی «پوکروفسک» پرداخته و نوشته است: درحال حاضر روحیه ارتش اوکراین در پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی است. براساس این گزارش، با نزدیک‌شدن به چهارمین سال جنگ میان مسکو و کی‌یف، روحیه مردم و نظامیان اوکراین به سرعت و بیش از هر زمان رو به افول نهاده است زیرا حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌ها و شبکه انرژی این کشور و قطعی‌های طولانی برق ناشی از آن، از یک‌سو، فساد گسترده در میان مقام‌های این کشور از سوی دیگر و همچنین کمک‌های نامنسجم غرب و مهاجرت مردان اوکراینی برای فرار از خدمت نظام وظیفه، شرایط را در این کشور دشوارتر از همیشه کرده است.

تلگراف در این گزارش با بیان اینکه پس از حدود ۱۷ ماه نبرد فرسایشی، روسیه در آستانه آزادسازی شهر «پوکروفسک» در منطقه دونتسک اوکراین قرار دارد، نوشته است: از دست دادن این شهر می‌تواند ضربه‌ای جدی به روحیه و وحدت اوکراینی‌ها در بحبوحه جنگ وارد کند. براساس این گزارش، روسیه در تلاش برای محاصره کامل این شهر و شهر همسایه میرنوگراد است. براساس این گزارش در حالی که روسیه به سوی این موفقیت پیش می‌رود، فضای کی‌یف غم‌انگیز است.

به گزارش ایرنا، تلگراف در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، اذعان کرده که وضعیت در پوکروفسک بسیار دشوار است، می‌افزاید: در همین حال، الکساندر سیرسکی فرمانده نیروهای مسلح اوکراین، احتمال سقوط قریب‌الوقوع این شهر را کم‌اهمیت دانسته اما هشدار داده که شرایط در خط‌مقدم زاپروژیا به‌طور قابل‌توجهی بدتر شده است. براساس این گزارش، اگرچه آزادسازی پوکروفسک می‌تواند بزرگ‌ترین پیروزی روسیه پس از سقوط باخموت در سال ۲۰۲۳ باشد و به اعتقاد تحلیلگران نظامی این پیروزی برای مسکو بسیار پرهزینه بوده و ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته است اما با این حال، پوکروفسک از نظر نظامی یک نقطه لجستیکی کلیدی در غرب دونتسک محسوب می‌شود؛ شهری با خط‌آهن و جاده‌هایی که شرق را به کوستیانتینوفکا و دونتسک و غرب را به دنیپرو و زاپروژیا متصل می‌کند. در ادامه گزارش، تلگراف با اشاره به اینکه پیروزی روسیه در پوکروفسک بیش از آنکه یک تغییر اساسی در میدان نبرد باشد، جنبه تبلیغاتی دارد، تاکید شده است: این موفقیت می‌تواند اختلافات میان زلنسکی و فرماندهان ارشد نظامی اوکراین را تشدید کرده و روحیه اوکراینی‌ها را بیش از پیش تضعیف کند.

جنگ ناتو و روسیه محتمل است

همزمان با پیشروی‌های گسترده ارتش روسیه در جبهه میدانی، لفاظی‌های جنگ‌طلبانه دولت‌های اروپایی عضو ناتو هم تشدید شده است. در جدیدترین این لفاظی‌ها وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه درباره احتمال جنگ بین روسیه و ناتو طی سال‌های آتی هشدار داد. «بوریس پیستوریوس». در مصاحبه با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» گفت که جنگ ناتو و روسیه ممکن است قبل از سال ۲۰۲۹ رخ دهد. وی درباره هشدار خود توضیح داد: «ما همیشه گفته‌ایم که این اتفاق ممکن است در سال ۲۰۲۹ رخ دهد. با این حال، اکنون افرادی هستند که می‌گویند این اتفاق شاید در اوایل سال ۲۰۲۸ رخ دهد و برخی از مورخان نظامی حتی معتقدند که ما آخرین تابستان صلح‌آمیز خود را پشت‌سر گذاشته‌ایم». وزیر دفاع آلمان سپس استدلال می‌کند که نیروهای مسلح کشورهای عضو ائتلاف ناتو باید برای اقدام نظامی احتمالی علیه روسیه بیش از پیش مجهز شوند. به گفته کارشناسان انگیزه سران ناتو از این لفاظی‌های جنگ‌طلبانه و روس‌هراسی، آماده‌سازی افکار عمومی اروپا برای اختصاص بودجه‌های بیشتر برای صنایع نظامی اروپا است.