سفیر ایران در عراق با اشاره به برگزاری ششمین دوره انتخابات پارلمانی در این کشور گفت: ما به رای مردم عراق احترام می‌گذاریم و هر آنچه که مردم عراق انتخاب کنند، مورد تایید و احترام ماست.

«محمدکاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه « ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در حال انجام است» گفت: این انتخابات از این حیث بسیار مهم است که مسئولان آینده این کشور از جمله رئیس‌جمهور، رئیس‌مجلس و نخست‌وزیر در نظام سیاسی کشور را تعیین می‌کند.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: به حمدالله این انتخابات تا این لحظه به خوبی در جریان است و امیدواریم با مشارکت خوب مردم عراق، بهترین سرنوشت برای کشور و مردم عراق رقم بخورد.

آل صادق با بیان اینکه «بر اساس نظرسنجی‌ها به نظر می‌رسد که مشارکت مردم عراق در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌ گذشته بیشتر باشد» خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از اعلام نتایج، تعیین مقامات و سران عراقی نیز در مدت زمان قانونی مشخص شده، انجام شود.

وی تاکید کرد: ما به رای مردم عراق احترام می‌گذاریم و هر نتیجه‌ای که از مشارکت مردم عراق حاصل شود، مورد تایید و احترام ماست.

سفیر ایران در عراق خاطرنشان کرد: روابط ایران و عراق عمیق و گسترده است و امیدواریم که در دولت آتی نیز شاهد ادامه این روند باشیم.