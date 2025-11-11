ابراز همدردی رهبر معظم انقلاب با خانواده مرحوم صابر کاظمی

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش از تماس معاون دفتر مقام معظم رهبری با خانواده مرحوم صابر کاظمی و ابلاغ سلام و ابراز همدردی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با این خانواده خبر داد.

صابر کاظمی، ملی‌پوش سابق والیبال، هفته گذشته بر اثر مرگ مغزی و در نهایت ایست قلبی جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و در زادگاهش آق‌قلا به خاک سپرده شد.

به گزارش فارس، محسن معتمدکیا، مدیر روابط‌ عمومی وزارت ورزش و جوانان با انتشار مطلبی عنوان کرد: در تماس با پدر مرحوم کاظمی متوجه شدم معاون دفتر رهبر معظم انقلاب با خانواده این بازیکن تماس گرفته و سلام و ابراز همدردی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را ابلاغ کرده است.

پدر صابر کاظمی نیز در غم فراق فرزندش قدردان محبت و توجه پدرانه رهبر انقلاب بود.

صابر کاظمی امسال در تیم الریان توپ می‌زد و این حادثه دلخراش در قطر برایش رخ داد.