کد خبر: ۳۲۲۱۳۹
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴
سرویس کیهان » اخبار
سازمان اطلاعات س‍پاه: شبکه ضدامنیتی آمریکایی-اسرائیلی متلاشی شد

سازمان اطلاعات س‍پاه پاسداران انقلاب اسلامی از شناسایی و انهدام یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور که بعد از چند دوره رصد، اشراف و سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی گردید خبر داد.
به گزارش فارس، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند طی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور شناسایی و بعد از چند دوره رصد، اشراف و سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی گردید.
رژیم صهیونی به‌عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه، پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، سیاست و نقشه‌های خود را به سمت‌وسوی برهم‌زدن امنیت عمومی برده است تا شاید به خیال خود بتواند شکست مفتضحانه در عرصه نظامی را جبران کند.
این رژیم در این راستا شبکه‌ای از عناصر فریب‌خورده و وطن‌فروش، برای برهم زدن امنیت کشور در نیمه پایانی پاییز ۱۴۰۴ را ایجاد کرده بود که با عنایات الهی و با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه اعضای این شبکه، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.
این عملیات به‌صورت هماهنگ در تعدادی از استان‌ها انجام شده و طی آن سلول‌های مرتبط با رژیم صهیونی که به دنبال اقدامات مخل امنیت بودند، زیر ضربه قرار گرفتند.
گزارش‌ها و اطلاعات تکمیلی پیرامون این شبکه متعاقباً به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

