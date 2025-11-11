شمارش آرای حساسترین انتخابات عراق / 20 میلیون نفر واجد شرایط هستند
سرویس خارجی-
در میان تدابیر امنیتی برنامهریزیشده و آمادگی کامل نهادهای ذیربط ششمین انتخابات پارلمانی عراقِ پس از صدام دیروز برگزار شد؛ در شرایطی که 20میلیون نفر واجد شرایط رأیدهی برای انتخابات بودند، انتظار میرود نتایج اولیه ظرف ۲۴ساعت پس از بستهشدن حوزههای رأیگیری اعلام شود.
انتخابات پارلمانی عراق، به عنوان یکی از حساسترین رویدادهای سیاسی این کشور پس از ۲۰۰۳، در بستری از برخی نارضایتیهای عمومی، فشارهای اقتصادی فزاینده و تنشهای ژئوپلیتیکی منطقهای برگزار شد، آنهم در شرایطی که عراق سالهاست گیرِ نفوذ آمریکا افتاده است و سالهاست درآمدهای نفتیاش خرج حقوق و رفاه عمومی میشود، اما بدون آنکه تغییری اساسی در سهمبندی قدرت ایجاد شود. شیعیان و دیگر مردم عراق امیدوارند که این روند را تغییر دهند و این انتخابات روزنهای را برای این تغییر گشوده است. این انتخابات نهتنها بر آینده نخستوزیر «محمد شیاع السودانی»، بلکه بر مسئله قانون حشدالشعبی و تشکیل دولتی پایدار برای طولانیمدت و... تأثیرگذار است. در این میان، تحریم انتخابات توسط «مقتدی الصدر»، رهبر جنبش صدر، که از سال ۲۰۲۲ و پس از خروج از پارلمان به دلیل شکست در تشکیل دولت ادامه دارد، به عنوان اعتراضی به «انتخابات معیوب»، میتواند مشارکت را کاهش دهد، البته بدون آنکه الزاماً به بحرانی منجر شود. البته باید توجه داشت که بافتِ رأیدهندگان در روز رأیگیری ویژه کمابیش برای شیعیان نگرانکننده بود. برخی از تحلیلگران مدعی بودند مشارکت شیعیان در این مرحله از دوره ششم انتخابات پارلمان نسبتاً پایین بوده است. البته همهچیز بهطور قاطع در مرحله رأیگیری عمومی مشخص میشود.
به گزارش «ایسنا»، مراکز اخذ رأی، صبح دیروز، درهای خود را به روی بیش از ۲۰میلیون عراقی واجد شرایط برای شرکت در ششمین انتخابات پارلمانی عراق باز کردند. به گفته کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، رأیگیری تا ساعت ۶ بعدازظهر به وقت محلی ادامه داشت. انتظار میرود نتایج اولیه ظرف ۲۴ساعت پس از بستهشدن حوزههای رأیگیری اعلام شود. رسانههای عراقی دیروز گزارش دادند از همان ساعات آغازین حضور پرشوری در مراکز اخذ رای ملاحظه میشود. البته برخی از منابع هم از مشارکت پایین در انتخابات خبر دادند.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «عادل عبدالمهدی» و «نوری مالکی»، نخستوزیران سابق عراق، در ساعات آغازین برگزاری، رای خود را در انتخابات پارلمانی به صندوق انداختند. نوری مالکی پیشبینی کرد که نتایج انتخابات برای او شادی به ارمغان خواهد آورد. نخستوزیر عراق نیز پس از حضور در مرکز اخذ رأی و انداختن رأی خود به صندوق گفت: «این انتخابات دموکراتیک را به مردم عراق تبریک میگویم.» رهبر جریان حکمت ملی عراق، «عمار الحکیم»، هم پس از انداختن رأی خود به صندوق تأکید کرد که انتخابات کنونی، پایه و اساسی ثبات پایدار برای ۲۰ سال آینده است.
شرایطی حساس، انتخاباتی متمایز
«هادی العامری»، دبیرکل سازمان بدر، در یک کنفرانس مطبوعاتی که پس از رأی دادن در انتخابات برگزار شد، اظهار داشت: «برگزاری انتخابات یک پیروزی بزرگ برای عراقیها است و ما به کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعتماد زیادی داریم تا با توجه به حساسیت اوضاع، این انتخابات را از تمام انتخاباتهای قبلی متمایز کند.» طبق گزارش «السومریهنیوز»، العامری افزود: «ما به مردم عراق برای مشارکت فعال و جدی در انتخابات امید زیادی داشته و برای همه آرزوی موفقیت داریم. ما امیدواریم که دولت جدید در اسرع وقت پس از انتخابات تشکیل شود.»
در پاسخ به آمریکا: «به جهنم»
دبیرکل سازمان بدر، که از شخصیتهای شناختهشده مقاومت عراق است، همچنین در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای ضمنی آمریکا مبنی بر اعمال تحریمهای اقتصادی و مالی علیه عراق در صورت انتخاب برخی از جناحهای سیاسی، گفت: «به جهنم که چنین شود.» او تأکید کرد: «ما اجازه هیچگونه دخالت خارجی در تشکیل دولت بعدی را نداده و نخواهیم داد.» این تهدیدات فراوان بوده است، برای نمونه، «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، در تماس تلفنی با همتای عراقی خود، «شدیدترین هشدارِ» واشنگتن را منتقل کرد. این هشدار بر لزوم خلع سلاح مقاومت تأکید داشت و تهدید به تحریمهای فوری در صورت عدم همکاری بغداد را شامل میشد...»
البته در اینجا گفتنی است که در سال ۲۰۱۴، هنگامی که داعش با سرعت برقآسایی موصل و بخشهای وسیعی از عراق را اشغال کرد و بغداد را تا آستانه سقوط کامل کشاند، این نیروهای مقاومت عراق- همین شخصیتها چون مرحوم شهید «ابومهدی المهندس» و هادی العامری و هزاران جانبرکفِ گمنام- بودند که با فتوای مرجعیت شیعه در نجف، بسیج مردمی عظیمی را شکل دادند و با ایستادگی جانانه در برابر تروریستهای تکفیری، از فروپاشی کامل کشور جلوگیری کردند؛ آنها نهتنها جلوی پیشروی داعش به سمت پایتخت را گرفتند، بلکه با عملیاتهای پیدرپی و فداکاریهای بیشمار، شهرهای اشغالی را یکی پس از دیگری آزاد ساختند و مانع تبدیل عراق به یک چاه عمیق هرجومرج و افراطگرایی شدند که میتوانست کل منطقه را در کام خود فرو ببرد. اصلاً برگزاری انتخابات در عراق، که نمادی از دموکراسی نوپای این کشور است، اساساً مدیون رشادت و فداکاری نیروهای امنیتی است که با جانفشانیهای بیوقفه، امنیت لازم برای فرآیندهای انتخاباتی را فراهم میآورند؛ بخش قابلتوجهی از این نیروهای قهرمان را بسیج مردمی (حشدالشعبی) تشکیل میدهد که با مبارزه شجاعانه علیه تروریسم و تهدیدات داخلی و خارجی، نهتنها خاک عراق را از چنگال داعش و گروههای افراطی رها ساختند، بلکه با حفظ ثبات در مناطق حساس، زمینهای امن برای حضور مردم در پای صندوقهای رأی ایجاد کردهاند، تا جایی که بدون ایثارگریهای آنان، برگزاری چنین رویدادهایی در میان آشوبهای مداوم، عملاً غیرممکن مینمود.