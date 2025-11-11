انفجارهای تروریستی در هند و پاکستان طرفین علیه هم موضع جنگی گرفتند

در پی وقوع انفجارهای تروریستی در هند و پاکستان دوطرف یکدیگر را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. ترامپ اخیراً گفته بود بین این دو کشور صلح برقرار کرده است.

روابط بین هند و پاکستان همچنان متشنج است. به دنبال جنگ 4روزه در اردیبهشت‌ماه سال جاری که ده‌ها کشته و زخمی از طرفین برجای گذاشت، آتش‌بس بسیار شکننده‌ای بین دوطرف برقرار شده است. ترامپ مدعی شد که با میانجیگری وی بین دو کشور صلح برقرار شده است. اما کارشناسان بر این باورند که صلحی در کار نیست و هر لحظه می‌تواند روابط دو کشور شاهد جنگ دیگری باشد. ریشه‌های جنگ قبلی، ادعای هند مبنی بر حمایت دولت پاکستان از تروریست‌ها در منطقه جامو و کشمیر بود و در مقابل دولت اسلام‌آباد با رد این ادعاها، دولت هند را به حمایت از گروه تروریستی «تحریک طالبان پاکستان» متهم کرده است. دیروز اعلام شد پاکستان در پی تنش‌های جاری میان دو کشور، یگان‌های ارتش خود را در امتداد مرز با هند مستقر کرد.

اما با انفجارهای تروریستی دو روز گذشته در هند و پاکستان دوباره اسلام‌آباد و دهلی‌نو همدیگر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند. رسانه‌های پاکستانی دیروز (سه‌شنبه) گزارش دادند که در حمله انتحاری در بیرون دادگاهی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ۱۲ غیرنظامی کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. شبکه تلویزیونی «سما» پاکستان پیش از این گزارش داده بود که در این انفجار ۶ نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند. دو مقام امنیتی که نخواستند نام‌شان فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که یک خودروی بمب‌گذاری‌شده باعث انفجار شده است. ماهیت انفجار دیروز در پایتخت پاکستان حمله انتحاری اعلام شده است. منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که این حمله توسط گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان انجام شده و از سوی سرویس‌های جاسوسی هند پشتیبانی شده است. به گفته مقام‌های امنیتی، مهاجم تلاش کرده بود وارد ساختمان دادگاه شود، اما در نزدیکی یک خودروی پلیس مواد منفجره‌ای را که به خود بسته بود، منفجر کرد. دیروز همچنین در حمله دیگری به کاروان نیروهای ارتش در ایالت خیبرپختونخوا ۱۴ نظامی زخمی شدند که وضعیت ۳ نفر از آنان بحرانی اعلام شده است. گفته می‌شود احتمال تلفات انسانی درپی این انفجار وجود دارد.

روز دوشنبه نیز روابط عمومی ارتش پاکستان از حمله تروریستی به دانشکده افسری در وزیرستان جنوبی واقع در این کشور خبر داده بود. به گزارش مهر نقل از دان‌نیوز، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرد که روز دوشنبه، در جریان حمله‌ای به دانشکده «کادت وانا» در وزیرستان جنوبی در حالی که نیروهای امنیتی در حال انجام عملیات پاکسازی در این مرکز آموزشی بودند، حداقل ۲ تروریست کشته شدند. بخش رسانه‌ای ارتش اعلام کرد که تلاش اولیه تروریست‌ها برای نفوذ به محوطه امنیتی با «واکنش هوشیارانه و قاطع نیروهای خودی» خنثی شد. با این حال، مهاجمان سپس یک وسیله نقلیه بمب‌گذاری‌شده را به دروازه اصلی دانشکده افسری کوبیدند که باعث فرو ریختن آن و آسیب رساندن به سازه مجاور شد. تروریست‌ها سپس وارد مرکز آموزشی شدند و «در بلوک اداری دانشکده به دام افتادند».

حمله تروریستی در هند

روز دوشنبه دهلی‌نو پایتخت هند نیز شاهد انفجار تروریستی بود. پلیس هند همچنین اعلام کرد که گمان می‌رود، انفجار از یک خودروی هیوندا که در پشت چراغ قرمز در نزدیکی قلعه تاریخی «سرخ» توقف کرده بود، ناشی شده باشد. خودروهای اطراف آن نیز به‌شدت آسیب دیده‌اند و تصاویر نشان می‌دهد که شیشه‌های خودرو شکسته، فلز تاب خورده و شعله‌های آتش چندین خودرو را فرا گرفته است. براساس گزارش منابع هندی، این انفجار ترویستی 10 کشته و 30 زخمی برجای گذاشته است.

مقامات ارشد پلیس که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نام‌شان فاش نشود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که پرونده‌ای تحت «قانون فعالیت‌های غیرقانونی (پیشگیری)» ثبت شده است که قانون اصلی ضد تروریسم هند به‌شمار می‌آید و به سازمان‌های تحقیقاتی اجازه می‌دهد تا مظنونان را بازداشت کنند. «سانجی تیاگی» سخنگوی پلیس دهلی به آسوشیتدپرس گفت: «تا روز سه‌شنبه هیچ بازداشتی در این رابطه صورت نگرفته است اما بازرسان در حال بررسی تمام زوایای احتمالی، از جمله حمله تروریستی، انفجار تصادفی یا هرگونه نقص فنی در خودرو هستند».

مقامات ارشد پلیس همچنین گفتند که آنها علاوه‌ بر این، در حال بررسی ارتباط احتمالی انفجار با کشف سلاح‌ها و مواد مورد استفاده برای ساخت مواد منفجره در حادثه جداگانه‌ای در ایالت همسایه، یعنی هاریانا در روز دوشنبه هستند. بنابر این گزارش، پلیس هند روز دوشنبه ۳۶۰ کیلوگرم (۷۹۳ پوند) نیترات آمونیوم، یک ماده شیمیایی مورد استفاده برای ساخت مواد منفجره و یک تفنگ تهاجمی و یک تپانچه را در شهر فریدآباد، کشف کرد. این کشف قبل از انفجار خودرو در دهلی انجام شد.

آماده‌باش سراسری در هند

به دنبال وقوع انفجار مرگبار در پایتخت هند، آماده‌باش سراسری در این کشور اعلام شده اشت. مهر در این‌باره به نقل از «ایندیاتودی» نوشت: «پس از وقوع انفجار نزدیک ایستگاه متروی رد فورت در دهلی‌نو، دستگاه امنیتی این کشور در سراسر هند حالت آماده‌باش اعلام کرد. این آماده‌باش شامل فرودگاه‌ها، خطوط متروی دهلی، اماکن تاریخی، ساختمان‌های دولتی و سایر تأسیسات کلیدی تحت حفاظت این نیرو می‌شود...»