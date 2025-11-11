فرار بیسابقه جوانان اوکراینی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا
درست یکماه پس از آنکه زلنسکی به مردان ۱۸ تا ۲۲ساله اوکراینی اجازه خروج از کشور را داد، حالا اتحادیه اروپا بزرگترین تعداد ورودی این جوانان را به کشورهای عضو اتحادیه ثبت کرده است.
پایگاه آماری «یورواستات» در گزارشی در همینباره نوشته است، «در سپتامبر(شهریور) اتحادیه اروپا به صورت موقت به ۷۹هزار و ۲۰۵ اوکراینی وضعیت حفاظتی داد که افزایش ۴۹درصدی از ماه اوت(مرداد) را نشان میدهد». به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، براساس آمار ارائهشده از سوی اتحادیه اروپا همچنین مشخص شد که برای اولینبار از آغاز درگیریهای اوکراین، مردان بزرگسال بیش از از زنان در میان مهاجران اوکراینی دیده میشوند.همچنین بیش از ۴۷درصد اوکراینیهایی که در سپتامبر(شهریور) وضعیت حفاظت موقت از اتحادیه اروپا دریافت کردند را مردان بزرگسال تشکیل میدهند. گفتنی است اوکراین با کمبود فزاینده نیروی انسانی مواجه شده است. گزارش منابع غربی حاکی است که طی سال جاری میلادی دهها هزار سرباز اوکراینی از خطوطمقدم جنگ فرار کردهاند.