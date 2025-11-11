احتمال بازگشت ملیپوشان قدیمی والیبال کم است در کادر فنی تیم ملی تغییرات خواهیم داشت
سرپرست تیم ملی والیبال ایران از احتمال تغییر در کادر فنی و بازیکنان تیم ملی پس از برگزاری نشست رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی خبر داد و گفت: احتمال بازگشت بازیکنان قدیمی به تیم ملی کم است.
سال آینده اهمیت زیادی برای والیبال ایران دارد زیرا سهمیه المپیک توزیع میشود و تیم ملی شانس این را دارد با قهرمانی در آسیا سهمیه مستقیم المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب کند. اما حریف سرسخت و قدرتمندی چون ژاپن را پیشرو دارد که با بهرهگیری از میزبانی به راحتی سهمیه را از دست نخواهد داد. در همین راستا دو، سه روز قبل منابع خبری مدعی شدند که پیاتزا سرمربی تیم ملی در گفتوگویی که با رئیس فدراسیون والیبال داشته، اعلام کرده به دنبال تغییر برخی از اعضای کادر فنی است که گویا میلاد تقوی هم مسئولیت و پاسخگویی این کار را بر عهده خود سرمربی گذاشته است. بر این اساس سال آینده شاهد ترکیب جدیدی از کادر فنی روی نیمکت تیم ملی خواهیم بود و باید ببینیم پیاتزا قرار است چه مهرههایی را تغییر دهد.
از سوی دیگر عنوان شد که سرمربی تیم ملی والیبال قصد دارد بازیکنان باتجربه همچون امیر غفور و میلاد عبادیپور را دعوت کند تا تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه راهی مسابقات شود. حتی به این نکته هم اشاره شد که امیر غفور با توجه به اینکه از تیم ملی خداحافظی کرده، ممکن است به این دعوت پاسخ منفی بدهد اما عبادیپور که به گفته پیاتزا سال قبل را استراحت کرد، گزینه مطمئنی برای بازگشت به تیم ملی است. والیبال ایران که حضور در المپک ۲۰۲۴ پاریس را از دست داد با هدایت پیاتزا به دنبال حضور در بازیهای ۲۰۲۸ است و در این زمینه هم سرمربی تیم ملی در جلساتی که با فدراسیون داشته درخواست تغییراتی داده که باید منتظر خانه تکانی در تیم ملی باشیم.
شانس قدیمیها برای بازگشت کم است
اما حالا امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی در تازهترین صحبتهای خود به تشریح تمام این اتفاقات پرداخته است. او در گفتوگویی با خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت تیم ملی والیبال و برنامههای آینده اظهار داشت: تا این لحظه هنوز صحبتهای رسمی درباره تغییرات در کادر فنی و بازیکنان انجام نشده اما قرار است بهزودی جلسه آنلاین با حضور رئیس فدراسیون، پیاتزا، منظمی و من برگزار شود تا در آن جلسه درباره برنامهها و ترکیب کادر فنی و بازیکنان صحبت کنیم. هرچه مد نظر پیاتزا باشد، فدراسیون قطعاً به دنبال تأمین آن خواهد بود؛ همانطور که در سال گذشته هم این همکاری به بهترین شکل انجام شد.
وی افزود: پیاتزا سال اول حضورش را در ایران پشتسر گذاشت. طبق تجربه، معمولاً مربیان در سال اول بیشتر در حال شناخت محیط، لیگ و بازیکنان هستند و در سال دوم عملکرد متفاوتتری خواهند داشت. بنابراین انتظار میرود در سال آینده هم در کادر فنی و هم در بین بازیکنان تغییراتی ایجاد شود. پس از برگزاری جلسه و نهائی شدن تصمیمات، اطلاعرسانی دقیق صورت خواهد گرفت.
خوشخبر درباره احتمال بازگشت بازیکنان باتجربهای مانند محمد موسوی، میلاد عبادیپور و امیر غفور به تیم ملی گفت: به نظر من این موضوع بعید است. برداشت شخصی من این است که پیاتزا راهی را آغاز کرده و اعتقاد دارد کشور ما استعدادهای جوان و خوبی دارد. حتی در زمان برگزاری لیگ ملتها و مسابقات جهانی، او تیم ملی جوانان را زیر نظر داشت و به دقت عملکرد آنها را دنبال میکرد. احتمالاً تعدادی
از بازیکنان جوانان به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
وی تأکید کرد: با توجه به وسواس و دقتی که از سرمربی در پیگیری مسابقات جهانی و تماشای فیلمهای بازیها دیدم، مطمئنم تصمیمات او حسابشده است و این تغییرات با نیت مشخصی انجام خواهد شد.
سرپرست تیم ملی درباره زمان برگزاری جلسه با سرمربی و مسئولان فدراسیون گفت: این جلسه قرار بود زودتر برگزار شود اما به دلیل وقوع حادثهای تلخی که برای صابر کاظمی رخ داد، این برنامه به تعویق افتاد. این جلسه آنلاین بهزودی برگزار خواهد شد تا درباره جزئیات آینده تیم ملی تصمیمگیری کنیم.
خوشخبر همچنین در مورد جزئیات علت فوت صابر کاظمی و پیگیریهای صورت گرفته گفت: من در جریان جزئیات آن اتفاق نیستم، فقط میدانم رئیس فدراسیون بسیار پیگیر موضوع بودند. خدا آن مرحوم را رحمت کند. مهم این است که او با همه جوانی از میان ما رفت و واقعاً متأثرکننده بود.