500 کیلومتر از شبکه توزیع برق پایتخت نوسازی شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در سال جاری بیش از ۱۵۵ دستگاه پست برق احداث و 500 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و کابلی نوسازی شد که این اقدامات منجر به کاهش
۱۵ درصدی حوادث شده است.
به گزارش خبرنگار ما، «کامبیز ناظریان» مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ دیروز در نشست خبری حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق از دستیابی این شرکت به دستاوردهای چشمگیر در حوزه کاهش مصرف انرژی، صرفهجویی و هوشمندسازی شبکه در سال جاری خبر داد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پاسخ به پرسش کیهان دباره وضعیت خطوط انتقال برق پایتخت گفت: در سال جاری بیش از ۱۵۵ دستگاه پست برق احداث و 500 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و کابلی نوسازی شد که این اقدامات منجر به کاهش ۱۵ درصدی حوادث شده است.
وی ادامه داد: همچنین کاهش تلفات انرژی و بیش از نیم میلیون کنتور هوشمند به بهرهبرداری رسید و حدود شش هزار و پانصد کلید اتوماسیون در سطح شبکه نصب شد. بازسازی و بهینهسازی شبکههای فرسوده، کاهش هدررفت انرژی و هوشمندسازی مصرف برق از مهمترین برنامههای توزیع برق پایتخت بوده است که به همت متخصصان و کارشناسان این شرکت تحقق یافت.
به گفته ناظریان، در سال جاری و با وجود شرایط خاص مصرفی در پایتخت، توانستیم روند مصرف را کنترل کنیم. هماکنون نیاز مصرف شبکه تهران به حدود پنج هزار و 200 مگاوات رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش نشان میدهد.
وی با بیان اینکه این کاهش مصرف حاصل اجرای برنامههای صرفهجویی و همراهی مردم بوده است، افزود: در تابستان امسال بیش از ۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت صرفهجویی انرژی در شهر تهران محقق شد که این میزان معادل مصرف سالیانه شهری بزرگ مانند تبریز است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ همچنین از راهاندازی نخستین مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات صنعت برق کشور در تهران خبر داد و گفت: در این مرکز، بیش از ۵۹۰ هزار کنتور هوشمند تحت مدیریت و کنترل قرار دارند و نقش مهمی در نظارت بر مصرف، بهویژه برای مشترکان پرمصرف، ایفا میکنند.
پرمصرفها همچنان از یارانه برخوردارند
«مصطفی رجبیمشهدی» سخنگوی صنعت برق هم در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد: تعرفه برق برای مشترکان خانگی بهصورت پلکانی افزایشی طراحی شده است. بهگونهای که خانوارهایی که زیر الگوی تعیینشده مصرف کنند و مبلغ قبض ماهانهشان کمتر از ۶۵ هزار تومان باشد، از یارانه بهرهمند میشوند، اما در صورت مصرف بیش از الگو، هزینه برق آنها بهصورت پلکانی افزایش مییابد.
او افزود: برخی از مشترکانی که بیشترین میزان مصرف برق را دارند هم از یارانه انرژی بهرهمند هستند. با توجه به اینکه قیمت برق در بودجه تامین میشود امسال تا آخر سال افزایش قیمت برق نخواهیم داشت. برای سال آینده هم در لایحه بودجه سال آینده مشخص خواهد شد.
مدیرعامل توانیر گفت: پیشبینی میشود مراکز داده و رمزارزها و هوش مصنوعی در مجموع ۲۰۰۰ مگاوات برق مصرف میکنند و پیشبینی میشود تا پنج سال آینده میزان مصرف برق این بخش به دو برابر افزایش پیدا کند.
رجبی مشهدی همچنین در مورد اتصال شبکه برق ایران با روسیه گفت: نشستهایی در این زمینه داشتیم اما باید دغدغه مسئولان کشور آذربایجان هم رفع شود و ما به صورت موقت در چند دقیقه آزمایشی این اتصال را برقرار کردیم.
وی همچنین گفت روش دوم اتصال شبکه برق ایران به برق روسیه از طریق ارمنستان است که نیاز به زمان و تجهیزات دارد.
مدیرعامل توانیر همچنین در مورد نصب کنتورهای هوشمند گفت: در حال حاضر پنج میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند در کشور نصب شده و عمده مصرف کنندگان بزرگ مانند ادارات بخش تجاری و کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شدن و قرار است تا سال آینده این میزان به ۱۲ میلیون کنتور هوشمند برسد.
وضعیت سوخت نیروگاهها
«عباس علیآبادی» وزیر نیرو هم در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم در زمستان با مشکلی روبهرو نشویم چراکه درحال حاضر ظرفیت تولید برق حتی فارغ از تجدیدپذیرها بیشتر شده است به گونهای که سال گذشته نزدیک به چهار هزار مگاوات ظرفیت حرارتی را افزایش دادیم.
وی درباره وضعیت ذخیره سوخت نیروگاهها توضیح داد: درحال حاضر وضعیت ذخیره خوبی داریم و بیش از ۳.۳ میلیارد مکعب حداقل ذخیره را داریم که به صورت مرتب شارژ میشود، از این جهت نسبت به سالهای گذشته وضعیت ذخیره سوخت نیروگاهها مناسبتر است.
وزیر نیرو همچنین در مورد احتمال استفاده از مازوت به عنوان سوخت نیروگاهها گفت: استفاده از نیروگاههای مازوتسوز در اولویت آخر بوده و اولویت ما بهرهمندی از نیروگاههای تجدیدپذیر است. بر همین اساس با توجه به اثرات زیست محیطی استفاده از این سوخت امیدواریم که با همکاری مردم در صرفهجویی انرژی ناچار به استفاده از آن نباشیم.
علی آبادی با اشاره به ادامه کم آبی و دلایل عدم استفاده از تکنولوژی بارورسازی ابرها گفت: باورسازی ابرها در دنیا سابقه طولانی دارد و در صورتی که ابر وجود داشته باشد، میتوان به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد از این ظرفیت استفاده کرد اما به دلیل ادامه شرایط خشکسالی در منطقه تاکنون موفق به استفاده از این فعالیت نشدهایم. اگر در هر منطقه از کشور شرایط مهیا باشد، از این تکنولوژی به منظور کمک به بارش کشور استفاده خواهیم کرد.