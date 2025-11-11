معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور در جیب شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش را اعلام کرده، در حالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط یک شرکت وابسته، به اندازه نیمی از بودجه عمرانی کشور وام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ آمارها نشان می‌دهد بانک پاسارگاد بخش زیادی از وام‌های پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه خود را مخفی کرده است.

طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است این بانک به ۹ شرکت زیرمجموعه خود ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. در حالی که بررسی اطلاعات ۲۸ شرکت‌ مرتبط این بانک نشان می‌دهد رقم واقعی پرداختی به اشخاص مرتبط آن بیش از ۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده یعنی ۴۳ برابر رقمی که اعلام کرده است.

در سال‌های گذشته نیز بانک آینده تسهیلاتی که به افراد و شرکت‌های مرتبط با خود می‌داد را مخفی می‌کرد و با وجود اینکه این تسهیلات به بانک برنمی‌گشت، رقم وام‌های سوخت شده بانک را صفر یا ناچیز نشان می‌داد.

در حال حاضر تنها یک شرکت به نام «میدکو» که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد است، حدود 289 هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه نیمی از کل بودجه عمرانی کشور از این بانک تسهیلات کلان گرفته است اما ردی از آن در آمارهای بانک مرکزی نیست.

طبق ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی، این بانک موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیئت عالی، برای عموم منتشر کند.

گفتنی است بانک مرکزی چندی قبل مطابق فصل‌های گذشته تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. در صفحه‌ای که بانک مرکزی به این حوزه اختصاص داده، نام ۲۴ بانک و یک مؤسسه اعتباری و اطلاعات آن وجود دارد و تنها بانکی که اطلاعات آن وجود نداشت، بانک پاسارگاد بود.

در واقع بانک پاسارگاد تنها بانکی بود که برخلاف الزامات ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی در شش ماه نخست سال، مانع از انتشار اطلاعات این بانک در حوزه تسهیلات و تعهدات کلان جاری، تسهیلات غیرجاری و تسهیلات به اشخاص مرتبط شده بود.

بانک پاسارگاد از جمله بانک‌هایی است که عمده تسهیلات را به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود اختصاص داده است.

براساس اطلاعات منتشر شده از بانک پاسارگاد، تا پایان سال ۱۴۰۳، کل مانده تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی بانک پاسارگاد ۷۸۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان بوده که از این رقم ۵۷۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط بانک پرداخت شده است.

همچنین بانک پاسارگاد برخلاف همه قوانین کشور، بیش از 32 درصد از کل تسهیلات خود را به شرکت میدکو داده که «مجید قاسمی» مدیرعامل بانک پاسارگاد خودش در راس هیئت‌مدیره آن قرار دارد.

حال آنکه ماده هشتم قانون برنامه هفتم، حکم بسیار سختی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط درنظر گرفته هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری را به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور افزوده است.