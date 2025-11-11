نشست خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، صبح روز سه‌شنبه 20 آبان‌ماه، با حضور آزاده نظربلند، دبیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، و ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب، از افزایش دو برابری اعتبار خبر داد و اعلام کرد که نیمی از مبلغ تخصیص‌یافته، پس از بررسی‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مستقیماً به حساب استان‌ها واریز شده است. این اعتبار 10 میلیارد تومان بوده و با هدف تقویت برنامه‌های استانی در حوزه کتاب و کتابخوانی تخصیص یافته است. ابراهیم حیدری، مدیر خانه کتاب، در تشریح بخشی از برنامه‌های فرهنگی هفته کتاب، از اجرای طرح اعزام نویسندگان به مدارس خبر داد و گفت: «برنامه قصه‌گویی و حضور نویسندگان در مدارس یکی از اقدامات مشترک میان خانه کتاب و وزارت آموزش‌وپرورش است که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش‌آموزان اجرا می‌شود.»

همچنین حیدری به اقدامات نهاد در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: «در این زمینه، برنامه‌های متعددی اجرا شده است. از جمله همکاری با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای رونمایی از کتاب‌های مرتبط، برگزاری نشست‌های تخصصی در سرای اهل قلم، و حضور در نمایشگاه‌های استانی و ملی.» در ادامه نظربلند، رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، گفت: «امسال موفق شدیم یک میلیون و 200 هزار نسخه کتاب خریداری کنیم و آن‌ها را به کتابخانه‌های سراسر کشور ارسال کنیم.» نظربلند در پاسخی درباره تیراژ کتاب با اشاره به وضعیت آن در کشور اظهار داشت: «بر اساس داده‌های رسمی، میانگین تیراژ کتاب در سال گذشته حدود 900 نسخه بوده است. این عدد، چه مورد پذیرش قرار گیرد یا نه، شاخصی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت ثابت در گزارش‌های خانه کتاب ثبت شده است. در کشورهایی مانند آمریکا و آلمان نیز تیراژ کتاب با کاهش مواجه بوده است. در برخی بخش‌ها این کاهش بین 7 تا 15 درصد گزارش شده است.»