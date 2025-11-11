تیزر مستند «وکیل» منتشر شد

تیزر مستند «وکیل» به کارگردانی سیامک مختاری و تهیه‌کنندگی سجاد اسلامیان رونمایی شد و این مستند در آئینی رسمی، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ همزمان با سالگرد شهادت شهید احمد قصیر در حسینیه هنر به نمایش گذاشته شد.

«وکیل» روایتی مستند از تاریخ، مقاومت و تحولات اجتماعی شیعیان لبنان است که به نقش برجسته حجت‌الاسلام و‌المسلمین «سیدعیسی طباطبایی»، نماینده امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در لبنان، در این مسیر می‌پردازد. به گفته مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام طباطبایی بیش از سه دهه از عمر خود را مخلصانه و مدبرانه در خدمت مقاومت اسلامی گذرانده و تاریخ، شاهد خدمات فرهنگی و اجتماعی او در فلسطین و لبنان است. همچنین، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، وی را «مجاهدی می‌داند که باید با احترامی کامل و تقدیری بلندمرتبه در برابرش ایستاد.»