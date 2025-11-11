برگزاری یک کنگره شعر برای شهدایی که آبروی بازارند

نشست خبری کنگره ملی شعر «۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی» با حضور سردار غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف و محمدمهدی عبدالهی، شاعر و دبیر این کنگره در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، سردار حسن‌پور در این نشست گفت: اصناف و بازاریان، ملموس‌ترین الگوی مردمی‌سازی اقتصاد هستند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس ۱۱ هزار شهید تقدیم انقلاب کردند، امروز نیز در عرصه پشتیبانی از جامعه و اقتصاد نقش‌آفرین‌اند.

وی با بیان اینکه روند برگزاری کنگره از هشتم بهمن سال گذشته آغاز شده و تا هشتم بهمن امسال ادامه دارد، افزود: در این مدت یادواره‌های کوچک با عنوان آبروی بازار در محل کار شهدای اصناف برگزار شد تا در

۱۱ هزار نقطه کشور نام و یاد این شهیدان زنده بماند.

سردار حسن‌پور از تولید ۲۰ مستند درباره شهدای شاخص بازار خبر داد که به‌زودی از رسانه ملی پخش خواهد شد و گفت: در کنار این آثار،

۱۷ تئاتر و ۲۰ موشن‌گرافیک نیز در حال آماده‌سازی است تا نقش اصناف در دفاع مقدس و جنگ ۱۲روزه به تصویر کشیده شود.

وی همچنین جنگ ۱۲روزه اخیر را نمونه‌ای از حضور فعال اصناف در پشتیبانی از جبهه‌ها دانست و افزود: از صنف جرثقیل‌داران تا رستوران‌داران و نانوایان، همگی با روحیه جهادی در خدمت مردم و مقاومت بودند و برخی نیز در محل کار خود به شهادت رسیدند. در ادامه، محمدمهدی عبداللهی دبیر کنگره از مشارکت گسترده شاعران خبر داد و گفت: تاکنون آثار بیش از ۴۰۰ شاعر از ۲۷ استان و ۶۱ شهر به دبیرخانه رسیده و بخش بین‌الملل نیز به جشنواره افزوده شده است.

وی افزود: برترین آثار در قالب کتاب منتشر و در مراسم اختتامیه در تهران معرفی می‌شوند. جوایز نفرات برگزیده بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، این کنگره فرصتی است برای تبیین نقش بازاریان در دفاع مقدس، مقاومت و مردمی‌سازی اقتصاد از زبان هنر و ادبیات.