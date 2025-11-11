همایون ارشادی؛ از توجه به سینمای مقاومت تا بازی در فیلم ضدصهیونیستی
همایون ارشادی، یکی از بازیگران بیحاشیه سینما و تلویزیون، بعد از یک دوره بیماری صبح دیروز (سهشنبه ۲۰ آبان) درگذشت.
مرحوم همایون ارشادی در طول حیات هنریاش در طیف متنوعی از آثار سینمایی و تلویزیونی نقشآفرینی کرد؛ از آثاری با رویکرد جشنوارهای و شبهروشنفکری چون «طعم گیلاس»، «درخت گلابی» و «واکنش پنجم» گرفته تا فیلمهای تجاری ازجمله «آل» و «یکی از ما دونفر»؛ از فیلمهای بینالمللی مثل فیلم هالیوودی «30 دقیقه پس از نیمهشب» و فیلم اسپانیایی «آگورا» تا سریالهای صداوسیما ازجمله «شمسالعماره»، «دلدار»، «همبازی» و.... ارشادی در فیلمهایی با مضامین انقلابی و دفاع مقدسی هم نقشآفرینی کرده بود؛ مثل «روزگاری عشق و خیانت» با موضوع ضدصهیونیستی، «ملکه» و «سرو زیر آب» درباره دفاع مقدس و فیلم «ماهی سیاه کوچولو» با موضوع مقاومت در برابر گروهکهای تروریستی و...
ارشادی همچنین در مصاحبهای، از لزوم توجه و حمایت از فیلمهای دفاع مقدسی و حوزه مقاومت نظراتی را بیان کرده بود. وی در این مصاحبه گفته بود: «ما در کشورمان حتی برای کودکان جشنواره داریم بنابراین برای مقاومت که کشورمان ۸ سال درگیر آن بود نیز باید جشنواره داشته باشیم ضمن اینکه هر سال بهتر از سال قبل باید برپا شود... با توجه به اینکه در کشورهای اطراف ما جنگ است سینما میتواند در شناساندن ۸ سال دفاع ما در برابر دشمن نقش بسزایی داشته باشد ضمن اینکه میتواند آموزشی برای کشورهای همسایهای باشد که با جنگ دست بهگریبان هستند... فیلمهای حوزه دفاع مقدس و مقاومت پرفروش نیستند اما با اینحال بسیاری از این فیلمها در جشنوارههای داخلی و خارجی موفق به دریافت جایزه شدهاند و آثار ماندگاری از این حوزه برای ما باقی مانده است.»