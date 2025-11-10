یدیعوت آحارونوت: باران موشکهای ایران اسرائیل را غرق میکند
ایران در حال بازسازی توان نظامی و موشکی خود است و اسرائیل را در باران موشک غرق خواهد کرد.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشت: پیشبینیهای مقامات صهیونیست درباره وقوع درگیری جدید با ایران افزایش یافته و بسیاری بر این باورند که این رویارویی تنها مسئلهای زمانبر است.
در این گزارش آمده است: علیرغم حملات اخیر آمریکا، ایران با سرعت در حال نوسازی زرادخانه موشکی خود است و توانسته بخش بزرگی از برنامه هستهایاش را حفظ کند.
منابعی که این روزنامه به آنها استناد کرده، اذعان کردهاند تهران در مسیر بازسازی قابلیتهای نظامی خود قرار دارد و در صورت بروز درگیری، قادر است اسرائیل را در باران موشک غرق کند.
یدیعوت آحارونوت نوشت: پیشبینیها درباره اینکه رویارویی جدید با ایران تنها مسئله وقت است، افزایش یافته است؛ در حالی که نشانههایی وجود دارد دال بر اینکه تهران موفق شده بخش بزرگی از برنامه هستهایاش را حفظ کند. ایران علیرغم حملات اخیر آمریکا، با شتاب در حال نوسازی زرادخانه موشکیاش است.
یدیعوت آحارونوت افزود: اورانیوم ۶۰درصد ایران به سایتی محرمانه منتقل شده است. صنعت موشکی ایران شبانهروز فعال است. پاسخ ایران به هر حمله اسرائیل، بسیار شدیدتر از قبل خواهد بود.
در همین حال، روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز هم گزارش داد: مقامات ایرانی گفتهاند کارخانههای موشکسازی ایران ۲۴ساعته در حال تولید موشک هستند و ایران در جنگ بعدی به صورت همزمان ۲۰۰۰ موشک را در یک لحظه شلیک خواهد کرد تا دفاع اسرائیل را درهم بشکند، و نه شلیک ۵۰۰ موشک طی ۱۲ روز.
به گفته علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران در آمریکا، اگر اسرائیل دوباره حمله کند، ایران احتمالاً بسیار تندتر از حمله ماه ژوئن واکنش نشان خواهد داد.
مقامهای ایرانی کارخانههای موشکی بهصورت شبانهروزی کار میکنند، و اگر جنگی دیگر درگیرد، آنها امیدوارند ۲۰۰۰ موشک را بهطور همزمان شلیک کنند.هیچ مدرکی دال بر قریبالوقوع بودن حملهای تازه وجود ندارد، اما واعظ گفت: «اسرائیل احساس میکند که کار ناتمام مانده و دلیلی برای خودداری از ادامه نبرد نمیبیند، در نتیجه ایران در حال دو برابر کردن آمادگی خود برای دور بعدی است.»
در همان حال، به گفته سانام وکیلی، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده «چتم هاوس»، کشورهای منطقه در تلاشند روابط خود را با ایران نیز حفظ کنند. آنها خواهان جنگی تازه در منطقه نیستند و همچنان به توانایی ایران در ایجاد بیثباتی از طریق نیروهای نظامی و نیابتی در لبنان، عراق، یمن، خلیجفارس و جاهای دیگر احترام میگذارند.
به گفته واعظ، هر دو جناح در ایران معتقدند دور جدیدی از تقابل با اسرائیل اجتنابناپذیر است. بنابراین کشور در حال دوچندان کردن آمادگی خود برای دور بعدی است و میخواهد از دل آن، توازن جدیدی پدید آورد.