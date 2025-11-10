رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از جهاد تبیین به‌عنوان اولویت اصلی برای معرفی دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور یاد کرد و گفت: ما همواره سعی کرده‌ایم تا در قالب فرآیندهای جهاد تبیین و با استفاده از ادبیات و ابزارهای گوناگون معرفی دستاوردهای صنعت هسته‌ای ایران را با اقدام و عمل مورد توجه قرار دهیم.

محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، در جریان حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان انرژی اتمی، اظهار کرد: ارتباط سازمان انرژی اتمی ایران با وزارت امور خارجه یک ارتباط پیوسته و پایدار است؛ آنچه که مشاهده کردید حاصل تلاش همکاران ما و همچنین مرهون ژرف‌نگری و هدایت‌های مدبرانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.

به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ وی افزود: امسال پنجاه‌ویکمین سال تاسیس و فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران است و خدای متعال را شاکریم در شرایطی که همواره با تهدید و تحریم مواجه بوده‌ایم، با ثبات قدم و اراده مستحکم به رشد و پیشرفت در این عرصه دست یافتیم.

وی بیان کرد: عیار انقلاب اسلامی کاملا مشخص است؛ این انقلاب پایدار است. فشارها و تهدیدات سنگینی که توسط دشمنان برای تسلیم‌کردن ما و خلع سلاح کشورمان وارد می‌شود، کاملا آشکار است. مسیری که آنها دنبال می‌کنند واضح بوده و آنها نمی‌خواهند کشوری در مقابلشان باشد که دیدگاه‌ها و خواسته‌هایشان را نپذیرد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: سیاست خارجی کشور، سیاستی فوق‌العاده حکیمانه است. عزت، حکمت و مصلحت که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، عصاره دیپلماسی کشور است. ان‌شاءالله که خداوند متعال به دوستان در وزارت امور خارجه توفیق دهد تا کلامشان قدرتمند و نافذ باشد و در مقابل دشمنان همچنان استوار و مستحکم باقی بمانند.

سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه ید واحده هستند

محمد اسلامی، در جریان بازدید وزیر امور خارجه کشورمان از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای و راکتور تحقیقاتی شهید فخری‌زاده (تهران) در جمع خبرنگاران، گفت: ضمن تشکر از عراقچی بابت پذیرش دعوت بازدید از سازمان انرژی اتمی ایران باید بگویم که هدف ما از برگزاری بازدیدها و نشست‌ها با مسئولان مختلف کشور این است که در مرحله نخست وضعیت موجود، رویکردها و جهت‌گیری‌های این صنعت را به مسئولان ارشد کشور منعکس کرده و این عزیزان را از آخرین وضعیت موجود و روند در حال طی‌شدن، آگاه سازیم. بنابراین، این روند بخشی از وظایف ما است که به این شیوه انجام می‌شود.

وی افزود: باید توجه داشت که ما با وزارت امور خارجه در این حوزه ید واحده هستیم و به صورت همزمان و همگام حرکت می‌کنیم تا بتوانیم موضوعات اساسی را پیش ببریم. باید توجه داشت که آمریکایی‌ها با زورگویی‌های خود می‌خواهند مانع پیشرفت ما شوند بنابراین در نظر داریم تا در خلال همکاری با وزارت امور خارجه این موضوع را برطرف سازیم و این تهدید را از کشور دور کنیم؛ همچنین اجازه ندهیم تا مسیر ما ناهموار باشد و برای ما مزاحمت ایجاد کنند.

اسلامی عنوان کرد: تعامل ما با وزارت امور خارجه پیوسته و پایدار است و بنده از آقای عراقچی و همکاران ایشان که به این موضوع با اهتمام ویژه‌ای می‌پردازند؛ قدردانی می‌کنم.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم، بحث روایتگری از اقدامات صنعت هسته‌ای کشور است زیرا این مسئله اذهان عمومی دنیا را تحت تاثیر قرار داده و به‌طور طبیعی در اذهان مردم کشور هم بی‌اثر نبوده؛ بنابراین ما همواره سعی کرده‌ایم تا در قالب فرآیندهای جهاد تبیین با استفاده از ادبیات و ابزارهای گوناگون، معرفی دستاوردهای صنعت هسته‌ای را به‌صورت اقدام و عمل مورد توجه قرار دهیم تا مردم عزیز کشورمان ببینند که فناوری هسته‌ای در زندگی آنها چه نقشی دارد. اسلامی تصریح کرد: اکنون تلاش‌های فراوانی در بخش‌های سلامت و امنیت غذایی کرده‌ایم و مردم می‌توانند محصولات را مشاهده و مصرف کنند و بدین‌صورت روایتگری ما مقبولیت متفاوت‌تری خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: همزمان که با انجام فعالیت‌های اصلی باید نسبت به گسترش فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در سراسر جغرافیای کشور تلاش کنیم و استفاده و بهره‌گیری از این فناوری را در سرفصل‌های گوناگون در دستور کار قرار دهیم تا روایتگری‌های ما معنادارتر شود بدین‌ترتیب قلوب مردم ایران نسبت به اثرات این فناوری و صنعت مطمئن‌تر می‌شود و می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند که صنعت هسته‌ای در اصل صنعت زندگی بوده و موجب تعالی، رشد و شکوفایی علمی و فناوری است.

گفتنی است، وزیر امور خارجه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، صبح روز دوشنبه،

۱۹ آبان‌ماه با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه دستاوردهای نوین این صنعت، راکتور تحقیقاتی شهید فخری‌زاده (تهران) و آزمایشگاه‌های تولید رادیودارو بازدید کرد و در جریان جدیدترین فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و سایر بخش‌های تخصصی قرار گرفت.