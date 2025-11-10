فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۹
سرویس کیهان » اخبار
چپ کن! (گفت و شنود)

گفت: مگر احمد الشرع معروف به «‌ابو‌محمد جولانی»، معاون 
ابوبکر بغدادی و تروریست عضو داعش و تحت تعقیب آمریکا نبود؟ 
گفتم: ده‌ها مسلمان را سر بریده بود و آمریکا ۱۰ میلیون دلار برای دستگیری او جایزه تعیین کرده بود.
گفت: حالا همان آمریکا او را رئیس‌جمهور سوریه کرده و به سازمان ملل دعوتش کرده بود. با ترامپ ملاقات داشت و تاکنون ده‌ها هزار نفر از مردم سوریه را قتل‌عام کرده و خاک سوریه را دربست در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشته است.
گفتم: و این روزها در حالی که در آمریکا با وزیر خارجه آمریکا مشغول بسکتبال است، اسرائيل در خاک سوریه هم ایستگاه‌های ایست و بازرسی گذاشته است و‌...     
گفت: به برخی از مدعیان اصلاحات بگو که چند سال قبل در آغاز آشوب‌افکنی این تروریست‌ها در سوریه برای بشار اسد نامه نوشته بودند و از او خواسته بودند آنها را به رسمیت بشناسد و به انقلابیون ایران اعتراض می‌کردند که چرا از دولت سوریه حمایت می‌کنند؟!
گفتم: مگر فراموش کرده‌ای که یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، سقوط دولت بشار اسد و حاکمیت تروریست‌های جولانی را 
«‌لحظه رهایي»! نامیده بود؟!...
گفت: تازه اعتراض دارند که اختیاراتشان کم است! و چرا نیروهای مسلح و همه قوا در اختیارشان نیست؟! اصلا از امنیت و آرامش مردم و منافع ملی چیزی سرشان می‌شود؟!
گفتم: یارو توی اتوبوس بیخ گوش راننده چیزی می‌گفت و برمی‌گشت سر جایش. چند‌بار که تکرار شد، راننده با عصبانیت داد زد و گفت؛ مرد ناحسابی برو سر جات بشین! مسافران پرسیدند؛ چی شده؟ راننده گفت؛ می‌گوید اتوبوس را چپ کن یکَم 
