تلاش دشمن برای شبکهسازی و نافرمانی داخلی ناکام ماند
وزیر اطلاعات با بیان اینکه بودجه ارزی برای زیرساختهای وزارت اطلاعات، تاکنون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به میزان ٣٠ درصد محقق شد، گفت: تلاش دشمن برای شبکهسازی و نافرمانی داخلی ناکام ماند.
حجتالاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در ماده ١٠٣ به مباحثی در حوزه اطلاعات و امنیت کشور پرداخته است، گفت: در حوزه سایبری، مجموعه فعالیتهای کشور در مرکز ملی فضای مجازی، پدافند غیرعامل و ستاد امنیت فناوری که از سوی معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شده است، پیگیری میشود. برخی دستگاههای زیر نظر وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فراجا در این زمینه فعالیت دارند.
وی گفت: اقدامات پدافندی با همکاری و همراهی دولت، تأیید و انجام شد، وزارت اطلاعات در حوزه آفند نسبت به هر دستگاه فرامرزی که با اقدامات خود به امنیت ما خدشه وارد کند، اقدام کرد و موفقیتهای خوبی به دست آوردیم و آن را به شکلهای مختلف در رسانهها دیدید.
وزیر اطلاعات عنوان کرد: کمک به دستگاههای حیاتی و مجموعههای مختلف صورت گرفت که باعث شد شرایط بهتری نسبت به سالهای گذشته داشته باشیم و علیرغم گستردگی هجمهها نسبت به کشور، امنیت بیشتری را در کشور و دستگاههای مختلف میبینیم.
حجتالاسلام خطیب اضافه کرد: موضوع دیگر درباره بودجه ارزی برای زیرساختهای وزارت اطلاعات است که تاکنون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به میزان ٣٠ درصد محقق شده که ما آن را در جهت اقدامات لازم ماهوارهای، سایبری، هوش مصنوعی، کوانتوم و سایر فعالیتهای لازم برای امور اطلاعاتی و مرزی در حوزه تأمین امنیت و کنترلهای فرامرزی استفاده کردیم و گامهایی را در این راستا برداشتیم.
این عضو کابینه چهاردهم با اشاره به اهمیت موضوع امنیت مرزی، اظهار داشت: بند پ ماده ٧٠ برنامه هفتم، وزارت راه را برای واگذاری زمین به وزارت اطلاعات مکلف کرده است که قدمهای خوبی در این راستا برداشته شده است. هماهنگی و تعامل ارزشمندی میان جامعه اطلاعاتی و امنیتی برقرار شد که امروز شاهد آثار آن در جنوب شرق، شمال غرب و عمق کشور هستیم.
به گزارش فارس، حجتالاسلام خطیب با اشاره به اینکه تمام تلاش دشمن این بود که بتواند شبکهسازیهایی را در داخل کشور داشته باشد تا جامعه را به سمت نافرمانی ببرند، عنوان کرد: این اقدامات با تعاملات و همکاریهای موجود، نافرجام ماند و توانستیم امنیت را در کشور رقم بزنیم. درباره انتقال اسناد رژیم صهیونیستی نیز اقدامهایی صورت گرفت.