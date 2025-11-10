طراحی فرمانده کل قوا در جنگ 12 روزه، ملت را نجات داد
دبیر شورایعالی امنیت ملی به جنگ 12روزه اشاره کرد و با بیان اینکه تدبیر رهبر معظم انقلاب همه عرصهها را دربر میگرفت، گفت: توجه به جنگ، پشت جبهه، تدارکات و بهویژه تأمین نیازهای مردم که مبادا در معیشت آنان خللی وارد شود، همگی با راهبری ایشان مدیریت شد. به لطف الهی، این مرد الهی و ملت نستوه ایران یاری شدند و صحنه جنگ دگرگون شد.
علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی در همایش «ما و غرب؛ در آرا و اندیشه حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای» که در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد، با بیان اینکه دوران پهلوی از سیاهترین دورانهای وابستگی در تاریخ ایران است، گفت: یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب اسلامی، تحقیرشدگی ملت ایران توسط غرب بود. مردمی با پیشینه تمدنی و فرهنگی غنی نمیتوانستند پذیرای حکومتی باشند که در برابر چند سفیر غربی خضوع میکرد.
وی با اشاره به تغییر بنیادین پس از انقلاب اسلامی افزود: ایران در عصر انقلاب، جهت خود را تغییر داد و نسبت خود با غرب را بر پایه عقلانیت و سنجش تنظیم کرد. رهبران انقلاب همچون امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، شهید مطهری و شهید بهشتی، با نگاهی فلسفی و عقلگرایانه، چارچوبی برای تعامل متوازن با غرب ترسیم کردند.
لاریجانی با اشاره به رفتار دوگانه غرب پس از پیروزی انقلاب گفت: وقتی غرب به جای احترام به انقلاب اسلامی، دوباره به دنبال مسئلهسازی و بحرانآفرینی داخلی و خارجی برای ایران رفت، ملت ایران را به عکسالعمل واداشت.
وی اظهار داشت: ملتی که تازه از یوغ ستم شاه رهایی یافته و تصمیم به ایجاد نظامی مستقل برای آبادانی کشور داشت، با حرکتهای تخریبی غرب مواجه شد. آمریکا و متحدانش انتظار داشتند بار دیگر با شعاری دیگر استقلال ملت ایران را سرقت کنند، اما با نهیب و مقاومت امام خمینی(ره) روبهرو شدند.
به گزارش تسنیم، دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: گاه در داخل کشور شنیده میشود که چرا مقام معظم رهبری نسبت به آمریکا و غرب هشدار میدهند اما دلیل این هشدارها تسلط طلبی غرب است. در حالیکه رهبری چه در حوزه اقتصادی و چه در تعاملات علمی، همواره موافق کار و ارتباط با غرب و شرق بودهاند، اما هنگامیکه آمریکا از مسیر اقتصاد، فرهنگ و در نهایت قدرت نظامی، همانگونه که در جنگ اخیر آشکار شد، به دنبال استیلا بر ایران رفت، رهبری با قدرت در برابر این حرکت رذیلانه ایستادند و ملت ایران نیز با استواری در کنار ایشان از استقلال کشور صیانت کردند.
وی با تأکید بر اینکه مسئله هستهای بهانهای بیش نبود، بیان داشت: امروز کاملاً روشن است که هدف واقعی آمریکا و غرب، مبارزه با ملت ایران است. همانگونه که پس از جنگ اخیر نیز درباره توان موشکی و نقش منطقهای ایران خواستار محدودیتهایی میشوند؛ در حالیکه این موضوع به آنان ارتباطی ندارد. آیا آنان میپذیرند که ایران درباره برد موشکها یا سلاحهای هستهای اروپا نظر دهد؟
لاریجانی گفت: اینجاست که دو مسیر از هم جدا میشود؛ یکی مسیری که دنبال سلطه و برتریطلبی بر شرق و سایر ملل است و دیگری راهی که بر پایه روابط متوازن و عزتمندانه شکل میگیرد. ایران نه سلطهجو است و نه زیر بار سخنان بیپایه میرود.
رئیس پیشین مجلس به تبادلات فرهنگی با غرب و شرق پس از انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: این تبادلات هیچگاه قطع نبوده است اما رهبران انقلاب اسلامی همواره تأکید داشتند که تعامل فرهنگی باید بر پایه فایدهمندی و تعالیبخشی باشد. انقلاب اسلامی هیچ مخالفتی با عناصر مترقی فرهنگ غرب مانند قانونگرایی، نظمپذیری و توجه به محیط زیست نداشته است؛ محل نزاع در دو عرصه بوده است: نخست جایی که غرب تبادل فرهنگی را بستری برای تهاجم فرهنگی قرار داد.
وی گفت: مقام معظم رهبری دههها پیش نسبت به تهاجم فرهنگی غرب هشدار دادند، گرچه برخی آن زمان این موضوع را جدی نگرفتند اما گذر زمان نشان داد که غرب واقعاً به دنبال جریانسازی فرهنگی و سلطه بر ذهن و هویت ملتهاست. علت آن نیز تلقی برترپندارانه غرب از فرهنگ خود و بهرهمندی از ابزار تکنولوژیک برای تسلط فکری و فرهنگی است. چنین استیلایی مقدمه سلطه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خواهد بود.
لاریجانی اظهار داشت: امروز برخی از اندیشمندان پستمدرن غربی اذعان دارند که در عصر جدید، حقیقت و کشف واقعیت جای خود را به روایتهایی داده است که قدرت و تکنولوژی میسازند؛ حتی در علم نیز، سلطه قدرتها نقش تعیینکننده دارد.
دبیر شورایعالی امنیت ملی تأکید کرد: رهبران انقلاب اسلامی در کنار نقد سلطه فرهنگی غرب، به گنجینه عظیم فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نیز توجه ویژه داشتند، فرهنگی که در بسیاری از عرصهها از فرهنگ امروز غرب برتر است. غربی که به تعبیر هایدگر، انسان را به جایی کشانده است که دیگر با پرسشهای بنیادین هستی مواجه نمیشود.
لاریجانی تصریح کرد: در منطق فکری شهید مطهری، جامعه دارای حیثیت روحی مستقل است و استقلال، از فطریات روح جمعی ملتها به شمار میرود. با این حال، در سیاست جهان معاصر، مستقل زیستن کار سادهای نیست؛ زیرا همان کشورهایی که از حقوق بشر و صلح دم میزنند، مانع اصلی استقلال دیگراناند.
وی گفت: رئیسجمهور فعلی آمریکا با شعار «صلح از طریق قدرت»، درواقع دشمن اصلی استقلال ملتهاست. او میکوشد قواعد بینالمللی را برهم زند و قدرت را جایگزین قانون کند. معنای این تفکر آن است که کشورها یا باید تسلیم شوند یا آماده جنگ باشند؛ همان سیاستی که قرنهاست غرب دنبال کرده و ترامپ تنها آن را آشکار کرده است.
به گفته لاریجانی، نتیجه این سیاست، گسترش هرجومرج بینالمللی است؛ چنانکه جنگ عراق بدون مجوز شورای امنیت رخ داد و همین مسیر در قبال ایران نیز در پیش گرفته شد. اکنون رژیم صهیونیستی، دستپرورده آمریکا، همان شعارهای هرجومرجطلبانه را تکرار میکند. اما تاریخ نشان داده است که هرجومرج در نهایت دامان سازندگان خود را میگیرد؛ همانگونه که آمریکا داعش را ساخت و سپس گرفتار آن شد.
دبیر شورایعالی امنیت ملی با اشاره به جنگ اخیر اظهار داشت: قدرت ملت ایران و صلابت نیروهای مسلح، دشمنان را به عقبنشینی واداشت و آنان را به سرعت به جمعبندی و پایان دادن به جنگ سوق داد. نیروهای مسلح امروز با وجود برخی کاستیها، با قدرت از ملت دفاع میکنند.
وی بیان داشت: هرگز چهره آمریکا و رژیم صهیونیستی تا این حد نزد افکار عمومی جهان پلید و منفور نبوده است. اقدامات اخیر آنان پرده از سرشت استعماریشان برداشت. برژینسکی سالها پیش از شاعر سنگالیای یاد کرده بود که استعمار را چنین توصیف میکند: «وقتی تمدن بر چهره ما لگد زد، نمیدانستیم خون ما زیباترین است؛ لاشخورها در سایه چنگالهایشان بنای یادبود خونآلود قیمومیت ما را ساختند».
لاریجانی گفت: امروز خشم ملتها نسبت به آمریکا و غرب چند برابر شده است. وقتی عرصه بینالمللی به صحنه جنگل بدل میشود و قدرت جای منطق را میگیرد، چارهای جز اتحاد و قدرت جمعی برای حفظ استقلال وجود ندارد.
وی با اشاره به رویکرد فریبکارانه آمریکا در مذاکرات بیان داشت: هدف آنان از مذاکره، مصالحه عادلانه نیست، بلکه تسلیمسازی است. مگر ایران در حال مذاکره نبود که آمریکا همزمان با آن جنگ به راه انداخت؟ آیا ننگی بالاتر از این هست که رئیسجمهور آمریکا علناً بگوید «من به ملت ایران کلک زدم»؟
دبیر شورایعالی امنیت ملی یادآور شد: در همان روزهای نخست جنگ، دشمنان با فشار نظامی و تبلیغات گسترده تلاش کردند مردم را ناامید کنند، اما رهبر معظم انقلاب با صلابت و اطمینان، با مردم سخن گفتند و نوید شکست دشمنان را دادند.
وی تأکید کرد: امروز ملت ایران با تکیه بر استقلال، ایمان و مقاومت، در برابر سلطهطلبی غرب ایستاده است.
لاریجانی با اشاره به مدیریت رهبر انقلاب در روزهای جنگ گفت: رهبر معظم انقلاب صحنه جنگ را لحظهبهلحظه کنترل میکردند و دستورات لازم را صادر مینمودند، بهگونهای که تقریباً همه وقت ایشان مصروف جنگ و تأمین نیازهای مردم بود.
وی بیان داشت: سه روز نخست جنگ از پرحادثهترین روزها بود، اما طراحی فرماندهی کل قوا چنان دقیق و هوشمندانه بود که صحنه نبرد تغییر کرد. فرماندهی ایشان مستقیم، استوار و دقیق بود؛ با تکتک فرماندهان میدانی تماس داشتند و چگونگی واکنشها را تدبیر میکردند.
دبیر شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تدبیر رهبر معظم انقلاب همه عرصهها را دربر میگرفت، گفت: توجه به جنگ، پشت جبهه، تدارکات و بهویژه تأمین نیازهای مردم که مبادا در معیشت آنان خللی وارد شود، همگی با راهبری ایشان مدیریت شد. به لطف الهی، این مرد الهی و ملت نستوه ایران یاری شدند و صحنه جنگ دگرگون شد.
وی اظهار داشت: صحنه جنگ، صحنهای وسیع و پرشتاب بود و به همان میزان، صلابت ملت و همبستگی آنان نشاطآفرین و عزتبخش بود. یکی از رهبران منطقه گفته بود «جهان، همبستگی ملت ایران را فهم کرد»؛ چرا که ملت ایران در آن دوران، هویت ایرانی و اسلامی خود را که گوهری مستور از دیر اغیار بود، به رخ کشید و پرده تبلیغات غبارآلود غرب را درید.
لاریجانی تأکید کرد: ملت ایران به سنت قدسی خود «یاعلی» گویان در برابر ستم آمریکایی و صهیونیستی ایستاد. روزگاری هگل گفته بود تاریخ از شرق و مشخصاً از ایران آغاز میشود و ملت ایران در عصر انقلاب اسلامی بار دیگر در جنگی نابرابر، حقیقت استقلالخواهی و هویت ملی خود را به جهانیان نشان داد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: امروز انتظار ملت ایران از سیاستمداران این است که قدر این اراده ملی را بدانند و با مواضع و سخنان غیرضروری، شکاف در صفوف ملت ایجاد نکنند.
دبیر شورایعالی امنیت ملی تصریح کرد: ایران نه سلطهطلب است و نه استقلال خود را در معرض معامله قرار میدهد؛ حتی اگر به رویارویی تمامعیار بینجامد، با قدرت در برابر وحشیگری مدرن خواهد ایستاد.
لاریجانی تأکید کرد: تهدیدات آمریکا هرگز اراده ملت ایران را نخواهد شکست.
حجتالاسلام عاملی: همانگونه
که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند
ما باید در فضای مجازی قدرت پیدا کنیم
حجتالاسلام سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این همایش با اشاره به استعمار فرهنگی و مجازی بهعنوان مراحل جدید سلطه غرب بر جوامع، اظهار داشت: وقتی استعمارگران از کشورهایی مانند الجزایر خارج شدند، اعلام کردند که میرویم، اما درواقع ماندند؛ زیرا گفتند ما از خاک میرویم، اما دین، ایمان و فرهنگ شما را ترک نمیکنیم. این یعنی آغاز استعمار فرهنگی، تسخیر ذهن و سبک زندگی ملتها.
وی گفت: استعمار فرهنگی مقدمهای بود برای ورود به مرحله پیچیدهتر، یعنی استعمار مجازی. ما در سال ۱۳۸۹ کتاب استعمار مجازی آمریکا را نوشتیم و با استدلالهای روشن نشان دادیم که این پدیده بسیار جدی است. استعمار مجازی، تسخیر جوامع از طریق فناوریهای نو، دادهها و فضای دیجیتال است؛ فضائی که به ظاهر آزاد، اما درواقع کنترل شده است.
حجتالاسلام عاملی، با اشاره به ساختار پیچیده نظام دیجیتال جهانی بیان داشت: امروز نظام فراگیر کامپیوتری بهگونهای طراحی شده که دیوایسها مانند ذرات در همه عرصههای زندگی پراکندهاند. در فناوری کوانتوم، مفاهیمی مانند درهمتنیدگی، عدم قطعیت و حضور همهجاگونه، عملاً امکان اشراف کامل بر رفتار و اندیشه انسانها را فراهم کرده است. بهعنوان مثال، موتور جستوجوی گوگل برای پاسخ به هر پرسش از حدود ۳۰۰ میلیارد متغیر استفاده میکند و حجم دادههای ذخیرهشده در آن معادل سه تریلیون کتاب ۵۰۰ صفحهای است.
وی گفت: در ایران، بیش از ۹۹.۵ درصد جستوجوهای اینترنتی از طریق گوگل انجام میشود؛ به این معنا که همه رفتارها، علایق، اولویتهای خرید و حتی سبک زندگی ما برای این شبکه جهانی قابل ردیابی است، بدون آنکه نیازی به جاسوس باشد.
دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سلطه شرکتهای مادر اینترنتی افزود: شرکت آلفابت، مالک گوگل و یوتیوب، امروز پدر تمام زیرمجموعههای دادهمحور جهان است. یوتیوب با بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون کاربر و گوگل با پنج میلیارد کاربر فعال، عملاً بزرگترین ابزار مهندسی فرهنگی جهان شدهاند. این شرکتها نه فقط اطلاعات ما را ذخیره میکنند، بلکه ارزشها، ذائقهها و نگرشهای فرهنگی ملتها را نیز بازتعریف مینمایند.
وی با هشدار نسبت به آثار فرهنگی این پدیده گفت: کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور ما در حالی طی ۱۱ سال اتفاق افتاد که غرب برای رسیدن به همین مرحله حدود ۴۰ تا ۵۰ سال زمان صرف کرد. این نشان میدهد که استعمار مجازی تنها در فضای تکنولوژیک باقی نمانده و بر سبک زندگی و آینده فرهنگی ما اثر مستقیم گذاشته است.
حجتالاسلام عاملی تصریح کرد: در برابر استعمار مجازی، راهحل قطع استفاده از فناوری نیست، بلکه قدرتمند شدن در این فضاست. همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، ما باید در فضای مجازی قدرت پیدا کنیم؛ زیرا امروز، قدرت حقیقی در جهان، قدرت مجازی است.
حقانی: غرب ۲۲۰ سال تلاش کرده
که «ایران قوی» شکل نگیرد
موسی حقانی، دبیر علمی همایش «ما و غرب» نیز در اختتامیه این همایش گفت: امروز در مقطع بسیار حساس در تاریخ قرار داریم و این همایش میخواهد این وضعیت را بر اساس دیدگاههای مقام معظم رهبری تبیین کند و آن پوستاندازی نظام بینالملل و واقع شدن در یک پیچ تاریخی است.
وی افزود: اتفاقات ۲ سال گذشته و آینده در راستای این پوستاندازی و تغییرات در نظام بینالملل صورت میگیرد. طوفان الاقصی و جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات روسیه و اوکراین، آمریکا و چین و خوی استکباری و قدرتطلب رئیسجمهور آمریکا همگی بیانگر اتفاق مهمی است که رخ میدهد.
حقانی با بیان اینکه در دوران معاصر و ۲۲۰ سال اخیر دو بار این پیچ تاریخی را ما تجربه کردهایم، تصریح کرد: تاکید رهبر انقلاب بر مطالعه تاریخ معاصر به مرور این تجربه تاریخی برمیگردد. در ۲۲۰ سال اخیر شاهد سلطهطلبی غرب در منطقه و علیه خودمان هستیم. رقابتهای استعماری در این سالها به منطقه کشیده شد و کشور ما به دلیل یک عدم آمادگی در معرض این درگیریها آسیب دید.
به گزارش مهر، وی گفت: ضعف پس از سقوط صفویه و انحراف در جامعه و نفوذ باعث شد نتوانیم از منافع کشورمان دفاع کنیم. نتیجه آن کشته شدن چند میلیون ایرانی و جدا شدن بخشهایی از سرزمینمان همچون گرجستان، قفقاز و آسیای میانه و افغانستان بود و دلیل آن این بود که مستقل نبودیم. البته قاجار بیش از آنکه مستقل نباشد مستأصل بود.
این پژوهشگر تاریخ معاصر ادامه داد: چرخه جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی و قراردادهای تحمیلی ایران را بهشدت تضعیف کرد و در نهایت قاجار مستأصل شد و انگلیس با یک کودتا یک رژیم دیگر را روی کار آورد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی چرخه قبل را به هم زد و با یک پیچ تاریخی جدید مواجه شدیم گفت: رهبر انقلاب علم تاریخ را علمی راهبردی میداند چون میتوانیم با مراجعه به آن به اهداف و شگردها و ماهیت دشمن پی ببریم و بدانیم که ذات این برتریطلبی و استکبار به چه چیزی برمیگردد.
حقانی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری وارث یک عقلانیت شیعی حداقل هزار ساله هستند تصریح کرد: خود ایشان مطالعات تاریخی عمیق دارند و هم تاریخ ایران و هم تاریخ غرب و اروپا را مطالعه میکنند. ایشان حدود ۶۰ سال در متن مبارزه با غرب قرار دارند. همچنین بیش از ۳۰ سال رهبری یک انقلاب و نظام انقلابی و جریان مقاومت را برعهده داشتهاند.
دبیر علمی همایش ما و غرب با تاکید بر اینکه غرب در ۲۲۰ سال اخیر با ایران مقتدر و مستقل مشکل داشته و مشکل فقط با جمهوری اسلامی نیست، بیان داشت: غرب در این ۲۲۰ سال تلاش کرده که ایران قوی شکل نگیرد و تضعیف ایران جزو برنامههای آنان بوده است و انقلاب اسلامی این تلاش آنان را با شکست مواجه کرده است.
حقانی با اشاره به اینکه دغدغه کسانی که انقلاب کردند استقلال بود و آن چیزی که مانع پیشرفت ایران شد استعمار و استبداد داخلی بود اظهار داشت: دغدغه جوان امروز پیشرفت است ولی باید بداند که این پیشرفت بدون استقلال محقق نمیشود ولی جریان غربگرا سراب پیشرفت بدون استقلال را به جوان ایرانی ارائه میدهد.
نجفی: تقابل با غرب یک مواجهه مقدس اعتقادی و هویتی است
همچنین، موسی نجفی، دبیر اجرائی همایش «ما و غرب» در آئین اختتامیه این همایش با بیان اینکه برای نقد غرب نباید به قطب دیگر نگاه کنیم چون ما یک قطب مستقل هستیم، گفت: نیازمند یک ادبیات جدید برای فهم نسبت خودمان با غرب هستیم.
وی افزود: تقابل با غرب یک تقابل ذاتی است نه اینکه تقابل سیاسی، یک فرآیند طبیعی داشته و قابل تقلیل به اشخاص و احزاب نیست. تقابل ما و غرب تقابل شرق با غرب نیست، ما شرقی هستیم ولی صرفاً در دایره شرق و غرب مقابله نمیکنیم. این تقابل صرفاً ماهیت سیاسی و اقتصادی ندارد بلکه یک مواجهه مقدس، اعتقادی و هویتی است.
نجفی با بیان اینکه رهبر انقلاب این گزاره را که غرب مرکز و دیگران پیرامون هستند دچار چالش میکنند، گفت: غربیها هر وقت منافعشان به خطر بیفتد روی سلطهگری و سخت خود را نشان میدهد نه روی نرم و حقوق بشری خود را؛ به تعبیر رهبر انقلاب دست چدنی در دستکش مخملی.
دبیر اجرائی همایش «ما و غرب» با بیان اینکه ما در منازعه با غرب به طبقه خاص اقتصادی سیاسی یا احزاب و نخبگان نباید تکیه کنیم بلکه رهبر انقلاب تفسیر جدیدی از مردم میدهند که نه لیبرالیستی و نه سوسیالیستی است، بیان داشت: دال مرکزی این تفسیر بیداری ملتها هست و در این نگاه نوعی غیرت و عزت را هم میبینیم. در این نگاه مصلحت در عزت است و کسانی که عزت را در ذلت معنا میکنند، مصلحت را نشناختهاند.
وی با بیان اینکه ایران مستقل و مقتدر است چون مبنا و ابتنا ملیتش بر دین است، اظهار داشت: برخلاف ناسیونالیسم غربی نوعی ملیت جدید را هم نشان میدهد و اینجا به جای دوگانه ایران و اسلام به خدمات متقابل ایران و اسلام علیه سلطه غرب میتوانیم اشاره کنیم.
نجفی افزود: جنگ ۱۲ روزه اثبات کرد که هرچند در دوره جنگ نرم و استعمار و استعمار فرانو هستیم، ولی غربیها نشان دادند پستتر از این هستند و اگر موقعیتش ایجاب کند به استعمار سنتی و نظامی نیز متوسل میشوند و با نوعی استعمار ترکیبی
مواجهیم.