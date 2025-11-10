زلنسکی در مصاحبه‌ای تازه با روزنامه انگلیسی گاردین از دولت‌های غربی التماس می‌کند که اگر پاترویت به اوکراین نمی‌دهید، لااقل آنها را قرض بدهید.

نظریه‌پردازان واقع‌گرا در روابط بین‌الملل بر این باورند که دولت‌ها هرگز نباید امنیت و بقای خود را به وعده‌های دیگر دولت‌ها گره بزنند و در این دو حوزه باید مستقل و بر توان خود متکی باشند چرا که مواقع خطر تجربه تاریخی نشان داده است که کمتر کشوری خود را به‌خاطر دولت دیگر به خطر می‌اندازد. مثال بارز درستی این ادعا، دولت امروز اوکراین است که با طناب پوسیده ناتو به چاه جنگ با روسیه افتاد اما بعد از شروع جنگ، کشورهای ناتو اعلام کردند،

قصد ندارند به خاطر اوکراین وارد جنگ با روسیه شوند.

در چهارمین سال جنگ نیز گزارش‌های خود منابع غربی نشان می‌دهد اگر اروپا و آمریکا تا زمستان امسال کمک مؤثری به کی‌یف ارسال نکنند، کار ارتش اوکراین تمام خواهد بود. حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی این کشور از سوی روسیه، گفته می‌شود ظرفیت تولید برق برخی از شرکت‌های دولتی این کشور را به صفر رسانده است. از میادین جنگ نیز خبر می‌رسد که طی یک سال اخیر ده‌ها هزار سرباز اوکراینی از خطوط‌مقدم جنگ فرار کرده‌اند.

اروپا نمی‌خواهد درگیر جنگ شود

کار زلنسکی در اظهارات جدیدش به التماس کردن به دولت‌های غربی برای دریافت سامانه‌های پدافندی «پاتریوت» نیز کشیده است. رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با گاردین در این‌باره گفت: همکاری نزدیک با شرکای غربی خود برای مقابله با پهپادهای روسی داشته اما تاکنون انگلیس و سایر متحدان از اعزام جنگنده برای گشت‌زنی در آسمان مرکز و غرب اوکراین- چیزی که کی‌یف از خیلی وقت پیش درخواستش را داشته- خودداری کرده‌اند. زلنسکی همچنین گفت: قصد دارد ۲۷ سامانه دفاع هوائی پاتریوت را به تولیدکنندگان آمریکایی سفارش دهد اما کشورهای اروپایی می‌توانند تا زمان عرضه، پاتریوت‌های موجود خود را به اوکراین قرض دهند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین درخصوص وعده دولت‌های فرانسه و انگلیس برای اعزام سربازان‌شان به اوکراین در چارچوب اجرای توافق صلح احتمالی گفت: «ما خواستار خیلی چیزها از جمله تسلیحات و عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو بوده‌ایم. اما رهبران کشورها نگران جوامع خود بوده و نمی‌خواهند در جنگ درگیر شوند. اینکه بخواهند سربازان‌شان را مستقر کنند، انتخاب خود آنهاست. اگر ما بیش از حد فشار وارد کنیم این خطر وجود دارد که پشتیبانی نظامی و مالی متحدان‌مان را از دست بدهیم.»

زلنسکی همچنین در مصاحبه با روزنامه گاردین، گزارش‌ها درباره ملاقات پرتنش اخیرش در واشنگتن را رد کرد و از نقش شاه چارلز پادشاه انگلیس در تقویت روابط وی با رئیس‌جمهور آمریکا تقدیر کرد. وی گفت که برخلاف دیگر رهبران غربی، از دونالد ترامپ «نمی‌ترسد» و گزارش‌ها درباره پرتنش بودن آخرین دیدارشان در واشنگتن را رد کرد و افزود که رابطه خوبی با رئیس‌جمهور آمریکا دارد. زلنسکی، ادعای پرتاب نقشه‌های میدان نبرد توسط ترامپ در جریان گفت‌و‌گوی پرتنش اکتبر(مهر) در کاخ‌سفید را رد کرد و گفت: ترامپ، چیزی پرتاب نکرد و روابط با او، «عادی»، «کاری» و «سازنده» است.

سفر معنادار پوتین به هند

خبر دیگر این که در شرایطی که آمریکا به‌شدت در تلاش است تا روابط هند و چین با روسیه را محدود کند، کاخ کرملین از سفر معنادار پوتین به دهلی‌نو تا پایان سال جاری میلادی خبر داده است. به گفته سخنگوی کرملین، دو کشور در حال آماده‌سازی اسناد مهمی برای امضا در این سفر هستند که یکی از آنها توافق‌نامه تحرک نیروی کار است. به گزارش روزنامه اکونومیک‌تایمز، قرار است در نشست دوجانبه مسکو و دهلی در ماه دسامبر(آبان)، توافق‌نامه‌ای در زمینه جابه‌جایی نیروی کار امضا شود که راه را برای افزایش حضور شهروندان هندی در روسیه هموار می‌کند. براساس این گزارش روابط میان آمریکا و هند به‌ویژه از زمان حضور فعال نخست‌وزیر هند در نشست شانگهای (SCO) در چین و بی‌توجهی او به درخواست ترامپ برای قطع خرید نفت از روسیه دچار تیرگی و تنش شده است. واشنگتن از آغاز جنگ اوکراین بارها از دهلی‌نو خواسته واردات نفت از روسیه را متوقف کند، اما هند نه‌تنها این درخواست را نپذیرفته بلکه به یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه بدل شده است.