فشار «بیسابقه» آمریکا به لبنان برای مذاکره با رژیم صهیونیستی
سرویس خارجی-
منابع دیپلماتیک به روزنامه «الجمهوریه» گفتهاند که لبنان به منظور پذیرش حضور در مذاکرات با رژیم اسرائیل وارد مرحلهای از فشارهای بیسابقه، به ویژه از سوی آمریکا شده است.
آمریکا دهههاست ستون اصلی حمایت از رژیم اسرائیل را تشکیل میدهد، حمایتی که از ارسال سالانه بیش از سهمیلیارد دلار کمک نظامی تا وتوی مکرر قطعنامههای ضداسرائیلی در شورای امنیت ادامه دارد و عملاً این رژیم را از هر پاسخگویی بینالمللی مصون کرده است. نفوذ لابیهای قدرتمند صهیونیستی در واشنگتن، از جمله «آیپک»، سیاستگذاریهای آمریکا، در غرب آسیا، را بهگونهای جهت داده که گاه منافع مستقیم ملی این کشور، از ثبات انرژی گرفته تا امنیت نیروهایش در منطقه، قربانی این حمایت بیقیدوشرط میشود. از جنگهای پُرهزینه در منطقه تا کاهش اعتبار جهانی واشنگتن، همه نشانههاییاند که ثابت میکنند رابطه آمریکا با اسرائیل بیش از آنکه استراتژی جمعی باشد، پیوندی ایدئولوژیک و پُرهزینه است.
آمریکا و همپیمانانش همانطور که انتظار میرود باز هم در حمایت از رژیم آپارتاید اسرائیل از هیچ کاری غافل نیستند. منابع دیپلماتیک پیشبینی کردهاند که لبنان به منظور پذیرش حضور در مذاکرات با رژیم صهیونیستی، در روزهای آینده وارد مرحلهای از فشارهای بیسابقه خواهد شد. این منابع به روزنامه «الجمهوریه» گفتند: لبنان در روزهای آینده با دو هدف اصلی، نخست، وادار کردن بیروت به پذیرش حضور در مذاکرات با رژیم صهیونیستی و دوم، اعمال محاصره اقتصادی، مالی و دیپلماتیک گسترده بر حزبالله، مجموعهای از شخصیتها و نیروهای همپیمان با آن و حتی به طور کلی بر دولت لبنان، وارد مرحلهای از فشارهای بیسابقه به ویژه از سوی آمریکا خواهد شد. الجمهوریه نوشت: «دولت آمریکا قصد دارد در آینده نزدیک فهرست گستردهای از تحریمها علیه افراد و نهادهای لبنانی منتشر کند. گفته میشود صدور این تحریمها همزمان با تحرکات فرستادگان آمریکایی در لبنان و منطقه تنظیم خواهد شد.»
همچنین از لبنان خبر دیگری نیز رسیده است. در حالی که آمریکا به عنوان ضامن توافق آتشبس، هیچ فشاری را بر رژیم صهیونیستی جهت توقف حملات به لبنان اعمال نمیکند، یک هیئت آمریکایی برای ادامه فشارها بر بیروت، با رئیسجمهور لبنان دیدار کرد. به گزارش «ایسنا»، «ژوزف عون»، رئیسجمهور لبنان، دیروز در کاخ بعبدا با هیئتی از وزارت خزانهداری آمریکا دیدار کرد. عون به هیئت آمریکایی اطلاع داد که لبنان رویههای تعیینشده برای جلوگیری از پولشویی، قاچاق یا استفاده از آن در تأمین مالی تروریسم را به طور دقیق اجرا میکند و انواع جرایم مالی را بهشدت مجازات میکند. از سوی دیگر، هیئت آمریکایی ادعا کرد که واشنگتن آماده کمک به لبنان در تلاشهایش برای دستیابی به امنیت و ثبات در جنوب، حمایت از ارتش در گسترش اقتدار دولت بر تمام خاک لبنان، حذف نیروهای مسلح و توانمندسازی نیروهای امنیتی قانونی برای انجام کامل وظایفشان است.
تمام این فشارهای بیسابقه بر لبنان و حمایتهای بیسابقه از رژیم آپارتاید در شرایطی است که رژیم از نقض آتشبس هیچ کوتاهی نمیکند و هر روز، گاهی هم روزانه چندین و چندبار، به جنوب لبنان حمله میکند. «رکان ناصرالدین»، وزیر بهداشت لبنان، گفت: طی یک ماه گذشته، ۲۸ نفر در حملات رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف این کشور به شهادت رسیدند. رژیم هم مدعی است از آغاز آتشبس حدود ۳۵۰ تَن را در لبنان ترور کرده است. همزمان خبرنگار شبکه خبری «المیادین» در جنوب اعلام کرد، رژیم صهیونیستی در حملهای پهپادی یک دستگاه خودرو را در جاده شهرک «البیساریه» واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد. در نتیجه این حمله پهپادی رژیم صهیونیستی یک نفر به شهادت رسیده است. همچنین خبرها حاکی از موج جدید حملات به جنوب لبنان است. تصاویر منتشرشده نشان میدهد نیروی هوائی رژیم اهداف مختلفی را هدف حملات سنگین خود قرار داده است. تار زمان تنظیم این گزارش جزئیاتی از خسارتها و تلفات این حملات مخابره نشده است.