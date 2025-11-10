اسرائیل در حال بازجویی از شهروندان سوری جولانی در حال گردش و بازی
در شرایطی که تصاویر تفریح «ابومحمد الجولانی» در آمریکا منتشر شده و همزمان تلاش قدرتها برای سفیدشویی این تروریست به اوج خود رسیده است، خبر میرسد، رژیم صهیونیستی در سوریه برای بازجویی از مردم ایست و بازرسی به راه انداخته است!
یک روز پس از انتشار تصاویر بسکتبال بازی کردن تروریست حاکم بر سوریه در آمریکا، و همزمان با انتشار گزارش سفرهای او به کشورهای مختلف و تلاش قدرتها برای سفیدشویی وی، دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد نظامیان صهیونیست مشغول عملیات در سوریه و مشخصاً در حومه غربی درعا هستند. نظامیان صهیونیست محله غربی روستای معریه در منطقه حوض الیرموک در حومه غربی را محاصره کرده و عملیات تفتیش این منطقه را آغاز کردهاند. خبرها حتی حاکی از برقراری ایست و بازرسی توسط رژیم آپارتاید در مناطق اشغالی سوریه است. این اخبار در شرایطی مطرح میشود که جولانی چند روزی در آمریکا مشغول گشتوگذار بود و با ژنرالهای آمریکایی بسکتبال هم بازی کرد و...