تمام نارساییها را میتوان با اتکا به ذهن خلاق نوجوانان و جوانان به نتیجه رساند
رئیسجمهور در جلسه شورایعالی نوجوانان و جوانان گفت: تمامی کمبودها و نارساییها را میتوان با مشارکت مردم و بهویژه با اتکا به ذهن پویا و خلاق نوجوانان و جوانان به نتیجه رساند، بنابراین لازم است ساختار و شیوهنامه عملیاتی اهداف طرحهایی که در جلسه ارائه شد، بر این اساس بازنگری شوند.
چهل و چهارمین جلسه شورایعالی نوجوانان و جوانان به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و با حضور اعضا برگزار شد.
محور اصلی این جلسه، بررسی و تصویب 4 دستور مهم شامل «دستورالعمل مجلس مشورتی جوانان»، «طرح دستیاران جوان دولت وفاق ملی»، «آییننامه کمیسیون تخصصی شورایعالی نوجوانان و جوانان» و «طرح خدمات اجتماعی سمنهای جوانان محلات» بود.
در این جلسه، رئیسجمهور با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار و اهداف طرحهای مطرحشده اظهار داشت: بررسی اهداف و وظایف این طرحها، نشان میدهد که نیازمند بازنگری و تعیین ساختار دقیق هستند، چرا که مباحث نظری با عرصه عمل تفاوت دارد. باید به دنبال تغییر رفتار و اثرگذاری واقعی در نوجوانان و جوانان باشیم و لذا ضرورت دارد، مأموریتهای کارگروهها در حوزه نوجوانان و جوانان بهصورت پایدار و مداوم دنبال شود.
پزشکیان تشکیل کارگروههای متنوع در ساختار شورایعالی نوجوانان و جوانان با حضور و مشارکت جامعه هدف، یعنی نوجوانان و جوانان در زمینههای فرهنگی، مذهبی، آموزشی، ورزشی، هوش مصنوعی، فناوریهای نوین و امثال آن را ضروری دانست و افزود: با توجه به طرحهای ارائه شده، لازم است هر یک از این کارگروهها، دارای چارچوب مشخص، زیرگروههای تخصصی و قابلیت اجرا در تمام سطوح کشور از استانداری تا فرمانداری و بخشداری را داشته باشند.
وی با تأکید بر بهرهگیری از افراد نخبه و الگو در ساختارهای مرتبط با شورایعالی نوجوانان و جوانان تصریح کرد: اگر در هر حوزه، افرادی الگو و نمونه انتخاب شوند، بهتدریج مفاهیمی همچون صداقت، راستی، احساس عِرق ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان نهادینه خواهد شد. انتظار دارم در مدت یک ماه، این ساختارها و گروههای مرتبط عملیاتی شوند و در سفرهای استانی، استانداران در این رابطه گزارش کار ارائه دهند.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به ضرورت مردمسپاری امور افزود: تمامی کمبودها و نارساییها را میتوان با مشارکت مردم، بهویژه جوانان، برطرف کرد. هر کاری را میتوان با اتکا به ذهن پویا و خلاق نوجوانان و جوانان به نتیجه رساند، بنابراین لازم است ساختار طرحهایی که امروز ارائه شد و شیوهنامه عملیاتی اهداف آنها، مورد بازنگری قرار گیرد و هفته آینده پس از جمعبندی نهائی، برای تصمیمگیری ارائه شوند.
در این جلسه، وزیر ورزش و جوانان، فعالیت در حوزه نوجوانان و جوانان را چندوجهی برشمرد و اظهار داشت: برای رشد، شکوفایی و اثرگذاری این قشر از جامعه باید میدان را برای سمنها باز کنیم. تلاش ما این است که با اقدامات ساختارمند و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، زمینه حضور فعال جوانان در عرصههای مختلف فراهم شود.
علیرضا رحیمی، معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز ضمن تشریح روند تدوین طرحها و دستورالعملها اظهار داشت: برای تهیه و تنظیم این طرحها حدود 14 ماه کارگروهی انجام شده است. با این حال، نظام بروکراتیکی که در ساختار اداری کشور وجود دارد، روند توسعه و شکوفایی خلاقیت را کُند میکند. اگر به جوانان و نوجوانان اعتماد کنیم، یقیناً وضعیت از شرایط فعلی بهتر خواهد شد و آنان میتوانند در دولت وفاق ملی نقشی مؤثر در تصمیمسازیها ایفا کنند.
امید و آرزوی ما موفقیت تیم ملی فوتبال است
همچنین در نخستین روز از تشکیل مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال و در فاصله هفت ماه تا شروع رقابتهای جام جهانی 2026، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه 18 آبان 1404، با حضور در مرکز ملی فوتبال با بازیکنان، اعضای کادر فنی، اجرائی و مدیریتی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
مرحله جدید اردوی تیم ملی آغاز شده و با حضور تیم ملی در تورنمنت چهارجانبه العین با شرکت تیمهای ملی مصر، ازبکستان، کیپورد و ایران به پایان خواهد رسید.
در ابتدای این دیدار، وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال ضمن خوشآمدگویی، حضور دکتر پزشکیان را نشانه توجه و حمایت رئیسجمهور و دولت چهاردهم از تیم ملی فوتبال دانستند. در ادامه سرمربی تیم ملی فوتبال گزارشی از روند صعود و آمادهسازی تیم فوتبال کشورمان ارائه و ضمن درخواست «توجه ویژه» به تیم ملی برای «افتخارآفرینی» و «خوشحالی» مردم، نشان دادن «اخلاقمداری ایرانیان به دنیا» و «کسب بهترین نتیجه ادوار حضور ایران در جام جهانی» را 2 هدف اصلی تیم ملی در جام جهانی 2026 عنوان کرد.
رئیسجمهور نیز ضمن تشکر از تلاشهای اعضای تیم ملی و کادر فنی، اجرائی و مدیریتی اظهار داشت: موفقیت شما باعث شادی همه مردم ایران است و امیدوارم در این مسیر موفق باشید. مهمتر از بردن یا باختن، این است که شما همه تلاش خود را برای شاد کردن دل مردم و افتخارآفرینی برای ایران عزیز به کار بگیرید.
پزشکیان تصریح کرد: ایرانیان همواره قدردان کسانی بودهاند که در مسیر افتخارآفرینی برای ایران و شاد کردن دل مردم تلاش کردهاند. ما آمدهایم به شما خدا قوت بگوییم و امید و آرزو داریم که شاهد موفقیت شما و سربلندی ایران عزیز باشیم.
وی همچنین برای دقایقی با تعدادی از ملیپوشان فوتبال کشورمان به بازی فوتبال پرداخت.
در ادامه پزشکیان با اعضای تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان و کادر فنی و مدیریتی آن که برای اولین بار به جام جهانی صعود کرده و از حدود 4 ماه قبل در اردوی آمادهسازی برای حضور در جام جهانی فیلیپین آماده میشوند نیز دیدار و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
رئیسجمهور با اعضای تیم ملی امید کشورمان که برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده میشود نیز دیدار و گفتوگو کرد.
در حاشیه دیدار پزشکیان با تیم ملی امید، وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه، وزارت ورزش و جوانان اجرای عدالت در ورزش را به شکل جدی دنبال کرده است، در تشریح اقدامات و نتایج این رویکرد گفت: توجه به تیمهای پایه و از جمله تیم ملی امید که در این دوره موفقیتهای چشمگیری داشته است، یکی از نتایج رویکرد عدالتمحور وزارت ورزش و جوانان بوده است. همچنین کاروان اعزامی ورزش کشورمان به رقابتهای ورزشی کشورهای اسلامی، امروز کار خود را با کسب مدال طلا در رشته شنا آغاز کرد که اولین مدال طلای کشورمان در رشته شنای ادوار مختلف بازیهای کشورهای آسیایی بود.