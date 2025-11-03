مشکلات اصلی مردم گرانی، مسکن و اشتغال است اما بحثهای سیاسیون غیر از این است
سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، صبح روز دوشنبه 12 آبان 1404، در نشست با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنانی با موضوع جنگ نرم و اهمیت حضور علمی و فکری جوانان، بر ضرورت شناخت جبهه فرهنگی امروز تأکید کرد و گفت: امروز نباید تصور کنیم جبهه رویارویی فقط در صنعت یا فناوری است؛ بخش مهمی از تقابل تمدنی در عرصه نرمافزاری و روایتسازی شکل گرفته است.
وی افزود: بحث «چالش ارتجاع و پیشرفت» ناظر به این است که یک ملت انقلابی، وقتی تصمیم میگیرد مسیر وابستگی، دیکتاتوری و تحمیل را نپذیرد، در واقع میگوید: «من نمیخواهم زیر سلطه باشم، نمیخواهم دیگران برایم تصمیم بگیرند». این روحیه انقلابی در مقاطع مختلف تاریخ ما خود را نشان داده است؛ اما امروز دشمنان میخواهند همان ملت را وادار کنند که برای هر اقدامی از آنها اجازه بگیرد. میگویند مذاکره کنید، اما در همان زمان مذاکره، موشک شلیک میکنند و فشار میآورند. این همان چهره ارتجاع است؛ بازتولید همان سلطهطلبی در لباسی جدید.شاخص جریان ارتجاع در روزگار ما القای یأس و بنبست است. رسانههای غربی شبانهروز در تلاشاند تا امید را از جامعه بگیرند، نقاط قوت کشور را انکار کنند، واقعیات را وارونه جلوه دهند و تصویری تحقیرآمیز از ملت ارائه دهند.
جلیلی خاطرنشان کرد: همین امسال، در همین چند ماه گذشته، وسط مذاکره موشک میزند. ارتجاع چیست؟ اینکه بگویی دوباره برویم سر همان موضوع مذاکره کنیم.
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: ارتجاع یعنی القای این ذهنیت که پیشرفت ممکن نیست مگر با هماهنگی با دشمن و تبعیت از بیگانه. این همان نگاه وابسته و تحقیرشدهای است که انقلاب اسلامی در برابر آن قیام کرد.اما جریان پیشرفت درست در نقطه مقابل این تفکر قرار دارد. این جریان بر شناخت نقاط قوت، بهرهگیری از ظرفیتها و فرصتهای درونی و درک دقیق رفتار دشمن تأکید میکند. هر کشوری ضعفهایی دارد، اما ضعف را با ضعف نمیتوان از بین برد؛ ضعف را باید با تقویت تواناییها و استفاده از ظرفیتهای واقعی جبران کرد. وقتی نقاط قوت ملت دیده نشود و به جای آن تحقیر و ناامیدی القا گردد، موتور حرکت جامعه از کار میافتد. جلیلی همچنین بیان داشت: مشکلات اصلی مردم گرانی، مسکن و اشتغال است اما بحثهای سیاسیون غیر از این است.
وی در ادامه گفت: رفتار ارتجاعی یعنی ایجاد تردید در توان ملت. میگوید: «نداری»، «نمیتوانی»، «ببین چقدر عقب ماندهای»؛ در حالی که این سخنان خود ابزار بازدارندگی و فلج کردن حرکت جامعه است. البته دیدن ضعفها لازم است، اما باید آنها را در جهت رشد و اصلاح به کار گرفت، نه بهانهای برای انکار همه چیز. همین تردیدآفرینی و غبارآلود کردن مرزهاست که فتنه نامیده میشود؛ فتنه یعنی گم کردن شاخصها، یعنی ندانستن مسیر درست، یعنی گرفتار شدن در ابهام و بیتصمیمی. در مقابل، جریان پیشرفت مرزها را شفاف میکند و راه را روشن نگه میدارد.امروز دشمن از ملت ایران عصبانی است، نه صرفاً به خاطر گذشته، بلکه به دلیل آیندهای که از این ملت میترسد. آمریکا میداند که ایرانِ امروز میتواند الگویی از استقلال، مقاومت و پیشرفت برای دیگر ملتها باشد. آنها از فردای ایران بیمناکاند، چون میدانند این ملت اگر مسیر خود را با امید و اعتماد به نفس ادامه دهد، معادلات جهان را تغییر خواهد داد.
آنچه در رسانههای غربی میبینید تلاش برای وارونهنمایی واقعیت است
به گزارش فارس، جلیلی افزود: آنچه در رسانههای غربی میبینید، تلاش برای وارونهنمایی همین واقعیت است. میگویند ملت ایران منزوی است، در حالیکه انزوا زمانی معنا دارد که کشوری منزوی از افکار عمومی جهان باشد؛ اما امروز شعارهایی که ملت ایران از ابتدای انقلاب دربارهی دفاع از مظلومان، از جمله مردم فلسطین، سر داده بود، اکنون در خیابانهای آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی شنیده میشود. این یعنی ملت ایران پیشتاز است،
نه منزوی.
وی خاطرنشان کرد: در این عصر که عصر «روایتها»ست، مهم آن است که ملتها روایت خود را از حقیقت حفظ کنند و اجازه ندهند دشمن روایت تحریفشده خود را غالب سازد. همانطور که در یکی از مقالات اخیر اندیشمندان غربی نیز آمده، آمریکا از دیروز و امروز ایران خشمگین است، اما از فردای ایران بیم دارد؛ زیرا میداند ملتی که بر آرمانهایش ایستاد و امید را در دل خود زنده نگه داشت، آیندهای را رقم خواهد زد که در آن، دیگر خبری از سلطه و وابستگی نخواهد بود.
همه رشتهها مهماند
چون در هرکدام یک جبهه فکری
و تمدنی وجود دارد
وی با اشاره به مواضع اخیر یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، افزود: همین چند روز پیش،هابرماس در بیانیهای اقدامات رژیم صهیونیستی را توجیه کرد و گفت این اقدامات خلاف اصول نیست! اینجاست که باید این جریانهای فکری را شناخت تا کسی این رفتارها را به نام آزادی به ما معرفی نکند. جلیلی با اشاره به اهمیت حضور جدی دانشجویان در همه رشتهها خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشجویان در ابتدای تحصیل میپرسند آیا رشته ما به درد میخورد یا نه؟ باید گفت همه رشتهها مهماند، چون در هرکدام یک جبهه فکری و تمدنی وجود دارد. امروز حتی در رشته زبان و ادبیات هم دشمن در حال سرمایهگذاری است.
به گزارش مهر، وی به مقالهای در مجله Foreign Affairs اشاره کرد و گفت: «یک استاد زبان انگلیسی در این مجله مقالهای نوشته و با افتخار از مفهومی به نام پیچیدگی روایت سخن گفته است. او میگوید روایت، ابزار اصلی درگیریهای امروز است و با روایت میتوان ذهنها را تسخیر کرد. این همان جبهه نرم و پنهانی است که علیه ملتها به کار گرفته میشود.
جلیلی افزود: این نویسنده در مقاله خود با استناد به کتاب
Seduced by Story نوشته پیتر بروکس میگوید: ما در جهانی زندگی میکنیم که گوینده بهترین روایت، بر کسی که واضحترین استدلال را دارد پیروز میشود. این یعنی جاهلیت مدرن؛ یعنی جامعهای که در آن منطق جای خود را به هیاهو و روایت داده است.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحلیل مرحوم علامه عسکری در کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین ادامه داد: علامه عسکری میگوید در دوره جاهلیت، برتری از آنِ کسی بود که بیشتر میتوانست جنجال کند نه کسی که منطق داشت. همان زمان، قبایل جاهلی همانقدر که دنبال جنگجو میگشتند، دنبال شاعر هم بودند چون شعر رسانه بود و میتوانست از صد سرباز مؤثرتر باشد.
جلیلی تصریح کرد: امروز همان منطق جاهلی با ابزارهای جدید بازتولید شده است. در دنیای شبکههای اجتماعی هر که زودتر روایت کند و بیشتر منتشر شود، غالب میشود. در چنین جامعهای استدلال اهمیت ندارد و این ویژگی اصلی جاهلیت مدرن است.
وی تأکید کرد: در برابر این جریان، همه ما مسئولیم. هر دانشجو و نخبهای باید در رشته خود جبههای باز کند. از سیاست و اقتصاد تا رسانه و ادبیات، هر عرصه میتواند میدان مبارزهای برای حقیقت باشد. شرطش این است که با تأمل، ایمان و تعهد وارد شویم و نگذاریم روایت باطل، جای حقیقت را بگیرد. نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در نشست با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از سیاستهای علمی و امنیتی غرب گفت: امنیت ملی قدرتهای غربی بهگونهای تعریف شده که میگویند باید تا صد سال آینده رهبری جهان را در اختیار داشته باشند و نباید اجازه دهند دیگر کشورها از نظر علمی و فناوری به آنها نزدیک شوند.
وی در سخنانی تأکید کرد: این تفکر محدود به یک دولت یا حزب خاص نیست؛ در اسناد رسمی دولتهای مختلف آمریکا، از جمله دوران ترامپ، تصریح شده که فاصله علمی و اقتصادی با دیگر کشورها باید حفظ شود. معنای این سخن آن است که آنان عملاً تصمیم میگیرند ملتهای دیگر تا چه اندازه حق پیشرفت دارند.
جلیلی با اشاره به ترور اساتید دانشگاههای ایران در سال جاری گفت: در همین سال ۲۰۲۵، از هزاران کیلومتر آن سوتر موشک و جنگنده به پرواز درمیآورند تا خانه یک استاد دانشگاه را هدف قرار دهند. در این حملات، ۱۴ استاد برجسته ایرانی به شهادت رسیدند. گناه آنان تنها این بود که میخواستند آزادانه و مستقل برای ملت خود تحقیق کنند.
وی افزود: غربیها در ظاهر از آزادی و دموکراسی سخن میگویند، اما در عمل حتی جهت علم را نیز خود تعیین میکنند. در برجام بندی وجود داشت که میگفت ایران باید دامنه و سطح تحقیقات خود را با غرب هماهنگ کند. این یعنی علم را هم میخواهند انحصاری سازند.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تناقض گفتار و رفتار کشورهای غربی یادآور شد: همان دولتهایی که سه سال پیش در ماجرای یک حادثه برای یک نفر در ایران اشک تمساح میریختند، امروز در برابر ترور ۱۴ استاد
دانشگاه ایرانی سکوت کردهاند. این نشان دهنده ایدئولوژی سلطه و تبعیض در رفتار آنهاست. جلیلی با گرامیداشت روز ۱۳ آبان گفت: دانشگاه مبدأ تحولات جامعه است. همانگونه که در گذشته دانشجویان در برابر سلطه ایستادند، امروز نیز باید نقش تاریخی خود را ایفا کنند و اجازه ندهند غرب جهت علم و پیشرفت ما را تعیین کند.