اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود امروز موشک و انرژی هستهای نداشتیم
حجتالاسلام سیدعلی خمینی گفت: اگر سفارت آمریکا در سال ۵۸ تسخیر نشده بود، امروز نه جمهوری اسلامی باقی مانده بود و نه ایران به فناوریهای دفاعی و هستهای دست مییافت. او این واقعه را «انقلاب دوم» و تضمینکننده استقلال ایران توصیف کرد.
حجتالاسلام سیدعلی خمینی طی سخنانی به مناسبت سالگرد تسخیر سفارت آمریکا اظهار داشت: ملت ایران پنجاه سال پیش یکصدا پشت دانشجویانی ایستاد که سفارت آمریکا را تسخیر کردند، زیرا میخواستند ثابت کنند که «میتوان در برابر قدرتهای جهانی ایستاد».
وی با تأکید بر اینکه «تسخیر سفارت آمریکا استقلال ایران را تثبیت کرد»، توضیح داد: اگر آن واقعه رخ نمیداد، امروز نه جمهوری اسلامی برقرار بود و نه کشور ما به فناوری موشکی و انرژی هستهای دست یافته بود، چون آمریکا مخالف این پیشرفتها بود.
سیدعلی خمینی افزود: «کشورهای منطقه اجازه ندارند حتی پدافند داشته باشند، چون آمریکا میگوید نباید داشته باشید. اگر نگاه آن دوران ادامه پیدا میکرد، ما هم امروز موشک، پدافند و انرژی هستهای نداشتیم».
وی در ادامه با اشاره به تعبیر امام درباره ماجرای ۱۳ آبان بیان داشت: «تسخیر سفارت آمریکا، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود؛ انقلابی که استقلال ما را تضمین کرد و روح خودباوری را در ملت زنده نگه داشت».