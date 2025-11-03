سارقان قاپزن در جنوب تهران دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری سارقان خشن خبر داد که در تهران بیش از دهها فقره سرقت بهعنف و قاپزنی انجام داده بودند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار علی ولیپور گودرزی اظهار داشت: با دریافت گزارشی مبنی بر سرقت گوشی یک خانم در اواسط خردادماه امسال در خیابان خیام جنوبی و انتشار تصاویر صحنه سرقت سارق در فضای مجازی، موضوع به طور ویژه در دستورکار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
ولیپور گودرزی افزود: در گام نخست با بررسیهای میدانی و اطلاعاتی، هویت سارق و همدست او مشخص شد و متهمان در محل تردد خود در محله دروازهغار شناسایی شدند. بهدنبال اطلاعات بهدستآمده کارآگاهان با هماهنگی قضائی، طی یک عملیات غافلگیرانه، سارق و همدستش را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: با تحقیقات پلیسی بهعمل آمده از متهمان، سه نفر از مالخران سابقهدار نیز شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات درخصوص ارتباط آنها با سایر سرقتها و جرائم در حال انجام است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهمان تاکنون به دهها فقره سرقت بهعنف و قاپزنی اعتراف کردهاند و پرونده برای ادامه تحقیقات و رسیدگی قضائی در حال پیگیری است.
ولیپور گودرزی بیان داشت: پلیس با افرادی که امنیت شهروندان را تهدید میکنند بهشدت برخورد خواهد کرد و از مردم خواست هرگونه اطلاعات مربوط به جرائم مشابه را به فوریتهای پلیسی110 گزارش دهند.