تاکنون ۷۷۰۰ واحد مسکونی به خانوارهای دارای 2 معلول و بیشتر تحویل شده است

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: با همکاری خیرین، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان تاکنون هفت هزار و 700 واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای دو معلول ساخته و تحویل شده است.

به گزارش سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در همایش خیرین مسکن‌ساز مشهدی که به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، در تشریح عملکرد سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور با مشارکت خیرین، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تاکنون موفق شده است ۲۰۵ هزار و ۲۹۷ واحد مسکونی را به خانوارهای تحت پوشش و فاقد مسکن تحویل دهد. با وجود این دستاورد، همچنان در سطح کشور ۱۲۴هزار و ۸۰۰ خانوار فاقد مسکن در جامعه هدف سازمان وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی و پشتیبانی بیشتر هستند.

حسینی با اشاره به همکاری مشترک سازمان بهزیستی با انجمن خیرین مسکن‌ساز ایران افزود: این همکاری از چند سال گذشته با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک آغاز شد. در فاز نخست این تفاهم‌نامه، هدف تأمین مسکن برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول بود. در این طرح، انجمن خیرین مسکن‌ساز به‌عنوان دبیر پروژه، سازمان بهزیستی به‌عنوان نهاد حمایتی و بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عنوان بازوهای مالی و اجرائی فعالیت کردند.

وی ادامه داد: نتیجه این همکاری، تحویل بیش از هفت هزار و 700 واحد مسکونی به خانوارهای دارای معلول در سراسر کشور بود. پس از پایان دوره تفاهم‌نامه، همکاری‌ها به‌صورت مستقیم ادامه یافت و در حال حاضر نیز دو هزار و 200 خانوار دارای سه عضو معلول و بیشتر در انتظار تأمین مسکن هستند. در میان این خانوارها، مواردی با پنج و حتی شش عضو معلول نیز وجود دارد که نیازمند حمایت ویژه‌اند. در مجموع، در حال حاضر سه هزار و 554 واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای بیش از دو عضو معلول در کشور در دست احداث است.