سخنگوی شهرداری تهران با بیان اقدامات انجام‌شده در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، افزود: می‌توان گفت یک «اسب زین‌شده» در حوزه حمل‌ونقل برای دوره بعدی مدیریت شهری مهیا شده است.

به گزارش کیهان، عبدالمطهر محمدخانی در حاشیه نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان درباره عملکرد شهرداری تهران در حوزه حمل‌ونقل اظهار داشت: در حوزه حمل‌ونقل، زیرساخت بسیار خوبی در این دوره مدیریت شهری ایجاد شد؛ در گام نخست، هدف‌گذاری‌های اساسی در شورای اسلامی شهر تهران و با تأکید ویژه مهندس چمران انجام گرفت، به‌گونه‌ای که طی سه سال پیاپی، نیمی از کل بودجه شهرداری تهران به حوزه حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافت.

محمدخانی افزود: همچنین سفرهای شهردار تهران به کشور چین و قراردادهای بسیار مهم و سرنوشت‌سازی که در حوزه خرید اتوبوس و تاکسی به نتیجه رسید، از جمله اقدامات ارزشمند این دوره محسوب می‌شود. همچنین ظرفیت‌سازی برای افتتاح ایستگاه‌های جدید و آغاز عملیات ساخت خطوط تازه مترو شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱، از دیگر دستاوردهای این دوره است.

وی ادامه داد: علاوه‌بر این، قرارداد بسیار بزرگ تأمین هزار و 371 واگن مترو نیز نهائی شده که از پایان امسال، به‌صورت منظم، هر ماه تعدادی از این واگن‌ها به ناوگان مترو افزوده می‌شود؛ در کنار آن، واگن‌های ملی نیز به تدریج وارد چرخه بهره‌برداری می‌شوند. بخشی از این تلاش‌ها به‌دلیل ماهیت زمان‌بر پروژه‌ها، به‌صورت طبیعی در سال‌های آینده به بهره‌برداری رسیده و وارد مدار خدمت‌رسانی به شهروندان خواهد شد.

خوش‌به‌حال شهردار بعدی تهران

سخنگوی شهرداری تهران گفت: می‌توان گفت یک «اسب زین‌شده» در حوزه حمل‌ونقل برای دوره بعدی مدیریت شهری مهیا شده است؛ بنده در جلسه‌ای نیز عرض کردم که واقعاً خوش‌به‌حال شهردار بعدی تهران که می‌تواند مجموعه‌های متعددی را در حوزه حمل‌ونقل شهری افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار دهد. محمدخانی افزود: البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر شهروندان در این زمینه با مشکل مواجه نیستند. قطعاً مشکلات همچنان وجود دارد و ما شرمنده مردم عزیز هستیم؛ به‌ویژه از شهروندانی که ناچارند زمان زیادی را در ایستگاه‌ها منتظر بمانند و در صف‌های طولانی مترو چشم‌به‌راه واگن‌های خالی باشند. بدون تردید، وضعیت فعلی رضایت‌بخش نیست و ما نمی‌خواهیم صرفاً با اعلام برنامه‌های آینده، از مشکلات موجود غفلت کنیم.

وی اظهار داشت: با این حال، آنچه مسلم است اینکه تمام همکاران ما در شهرداری تهران، شبانه‌روزی در تلاش‌اند تا این مسیر اصلاح و بهبود یابد. بر این باورم که سال ۱۴۰۵، سالی سرنوشت‌ساز و نقطه عطفی در تحول حوزه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران خواهد بود.

بی اطلاعی استاندار از موضوع حریم تهران

عجیب است

سخنگوی شهرداری تهران همچنین در این نشست خبری درباره مسائل مربوط به حریم تهران بیان داشت: بی‌اطلاعی استاندار تهران نسبت به موضوع حساس حریم تهران عجیب است و این عدم آگاهی از نظر حقوقی‌ گریبان ایشان را خواهد گرفت. موضوع مدیریت و نظارت بر حریم برعهده شهرداری است. موضوع این است که شهرداری تهران براساس وظیفه سه ساله‌اش، مدل نظارت هوشمند را شروع کرد و با حجم زیادی از تخلف و ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم تهران مواجه شد. عده‌ای به محض شروع این کار روایتی در استانداری تهران ساختند که مدیریت حریم برعهده استانداری است و نه شهرداری. بنابراین بی‌اطلاعی استاندار تهران موجبات تخلفات برخی را در شهر فراهم خواهد کرد، اما شهرداری اجازه فعالیت به متخلفان را نخواهد داد.

محمدخانی با بیان اینکه مسیر صدور پروانه کاملاً شفاف و از سوی کمیسیون ماده پنج به عنوان یک نهاد فرابخشی است، افزود: مطرح‌کردن پرونده محرمانه از سوی استاندار عجیب بود. ما این اجازه را می‌دهیم که اگر پرونده محرمانه‌ای وجود دارد، استاندار آن پرونده را از محرمانگی خارج کند.

اقدام جدی در بخش نظافت و نگهداشت شهر

وی در ادامه با تأکید بر اینکه شهرداری تهران به دنبال انجام اقدام جدی در بخش نظافت و نگهداشت شهر است، ادامه داد: شهرداری تهران ورود جدی و بدون تعارفی در زمینه مدیریت پیمانکاران دارد. اگر کم‌کاری صورت بگیرد و پیمانکاران بخواهند مسیر اصلاحی شهرداری را با مشکل مواجه کنند، قطعاً برخورد خواهد شد. در هفته‌های آینده اثر تحولی جدی را در حوزه نظافت خواهیم داشت. بعدازظهر امروز (دوشنبه) جلسه مهمی در این زمینه در مدیریت شهری برگزار خواهد شد تا مشکلات در این زمینه رفع شود.

جبران کاستی‌ها در اتوبوسرانی تهران

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران نیز در نشست خبری مشترک با سخنگوی شهرداری تهران اظهار داشت: شرکت واحد اتوبوسرانی در ابتدای این دوره مدیریت شهری نزدیک هزار و 800 دستگاه اتوبوس داشت که از این تعداد نزدیک هزار دستگاه در خطوط فعال بودند، در واقع از سال ۹۲ به بعد تعداد ورودی اتوبوس‌ها به تهران تقریباً صفر بود. ما میراثی را گرفته بودیم که در شأن همشهریان نبود. با این حال، با توجهی که دکتر زاکانی به حمل‌ونقل داشتند این کاستی‌ها جبران شد.

احمد قیومی ادامه داد: در ماده پنجم برنامه چهارم تحول و توسعه شهر تهران، تکالیفی برعهده اتوبوسرانی تهران گذاشته شد که ما در حال حرکت به سمت آن هستیم. عقد قراردادهای داخلی باعث شده است تعداد زیادی از اتوبوس‌های داخلی هم اکنون در شهر حرکت کنند. این قراردادهای داخلی ادامه دارد و ورود اتوبوس‌های داخلی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تا پایان سال به عدد هزار و ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید، ضمن اینکه اکنون ۶۰درصد از این اتوبوس‌ها را تحویل گرفته‌ایم.

قیومی افزود: امروز ۳۹۰ اتوبوس برقی در تهران داریم و تثبیت برقی‌سازی در پایتخت محقق شده است. امروز ۵۰درصد از ناوگان اتوبوسرانی هسته مرکزی شهر که ترافیک و آلودگی هوای بیشتر دارند را برقی‌سازی کرده‌ایم. 110 دستگاه اتوبوس برقی دیگر نیز تا پایان سال با اولویت هسته مرکزی شهر به ناوگان اضافه می‌شود. در خطوط بی.آر.تی و تندرو نیز نوسازی را تا پایان سال به صورت صددرصدی انجام خواهیم داد.

وی بیان داشت: 400 دستگاه اتوبوس دوکابین 18متری از نوع دیزلی تا پایان سال وارد ناوگان و خطوط تندرو خواهد شد. ۷۵ دستگاه متروباس ۲۶متری تمام برقی نیز در خطوط ویژه اتوبوسرانی وارد خواهیم کرد؛ به این ترتیب ۶۰درصد از خطوط تندرو ما تمام برقی می‌شود.